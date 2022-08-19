Что такое кликджекинг
Кликджекинг — это механизм обмана, связанный с размещением на сайте невидимых элементов, с которыми пользователь может взаимодействовать, даже не подозревая этого. То есть создается кнопка и в невидимом слое накладывается поверх другой — видимой. Например, жертва хочет посмотреть фильм на сайте, жмет Play, а попутно еще случайно дает «согласие на обработку персональных данных». Найти такие невидимые элементы можно, только заглянув в код сайта.
Бывает еще и «курсорджекинг». Это незаметное перемещение курсора мыши, чтобы выполнить те или иные действия на странице. Перемещаться вместе с курсором может и какой‑то элемент.
Дальше я покажу, как злоумышленник может добавить на страницу виджет «ВКонтакте», сделать его невидимым и подложить ничего не подозревающему пользователю.
Дизайн сайта
Здесь злоумышленник может нафантазировать что угодно. Социальный фишинг — ничто без социальной инженерии, поэтому ему потребуется схема введения в заблуждение, под которую уже будет подгоняться содержимое сайта.
Для примера возьмем пустой шаблон.
<!DOCTYPE html> <!-- Объявление формата документа --><html><head> <!-- Техническая информация о документе --><meta charset="UTF-8"> <!-- Определение кодировки символов --><title>...</title> <!-- Заголовок документа --><link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> <!--Подключение внешней таблицы стилей --><script src="script.js"></script> <!-- Подключение сценариев --></head><body> <!-- Основная часть документа --></body></html>
Авторизация VK
Теперь на сайт добавляется возможность авторизоваться через VK. Для этого есть официальный API, к нему идет подробная инструкция.
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее