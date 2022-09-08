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Safety Check
Функция Safety Check («проверка безопасности») позволяет проверить или быстро сбросить настройки конфиденциальности, отвечающие за доступ к данным, который ты когда‑то предоставлял людям, приложениям или устройствам.
Что это означает на практике? Допустим, когда‑то давно ты открыл кому‑то доступ к своему местоположению, а этот кто‑то твоим доверием злоупотребил. Напомню, в таком случае у доверенного лица будет возможность в любой момент узнать, где ты находишься, с довольно высокой точностью. При некоторой сноровке можно организовать полноценную слежку. Safety Check позволит просмотреть, у кого есть такой доступ, и отключить его у не оправдавших доверие лиц. Подробнее о том, как это сделать, можно прочитать в заметке, посвященной функции Safety Check.
Сама компания Apple позиционирует Safety Check в качестве помощи людям в ситуациях домашнего насилия, но ее возможности этим не ограничиваются. C использованием этой функции ты можешь сбросить настройки доступа и системные разрешения на конфиденциальность для приложений (как всех скопом, так и по отдельности). То же самое ты мог сделать и раньше, но тебе пришлось бы хорошенько полазить по множеству пунктов меню, отзывая настройки для каждого приложения по отдельности, либо сбросить сразу все настройки устройства, что очень неудобно.
Наконец, при помощи Safety Check можно ограничить прием сообщений (SMS и iMessage) и звонков FaceTime одним устройством. Она отключает облачную функциональность, благодаря которой ты можешь видеть текстовые сообщения и входящие звонки FaceTime не только на своем iPhone, но и на других устройствах Apple, привязанных к твоей учетной записи, например iPad или MacBook. Опять же ничего сверхъестественного — то же самое можно сделать и вручную, но именно в Safety Check все перечисленное собрано в одном месте, а сбросить выданные разрешения можно буквально в пару нажатий.
Новое разрешение: доступ к буферу обмена
Помнишь, сколько шума наделали появившиеся в iOS 14 баннеры, уведомляющие о том, что приложение прочитало данные из буфера обмена?
Многих эти баннеры раздражали и продолжают раздражать до сих пор, но отключить эту возможность на уровне системы невозможно. В iOS 16 разработчики наконец пришли к очевидному решению: теперь для доступа к буферу обмена приложения должны запрашивать разрешение.
Подробнее об этом можно прочитать в статье UIPasteBoard’s privacy change in iOS 16, здесь же отмечу, что, однажды разрешив приложению доступ к буферу обмена, окошка с назойливым запросом ты больше не увидишь.
Кстати, интересно, сбрасывается ли новое разрешение новой функцией Safety Check? Это мы сможем проверить только после официального выхода iOS 16. В бета‑версиях iOS 16 единожды выданное разрешение не отображается в общем списке разрешений получившего его приложения, так что отозвать или сбросить его никак не получится.
И еще одно наблюдение: запрос не появляется, если ты сам инициируешь вставку из буфера обмена, коснувшись команды «Вставить» во всплывающем меню. Соответственно, новая функция ограничивает лишь фоновый доступ к буферу, то есть такой доступ, который приложения получают без участия и явного согласия пользователя. На данный момент функция выглядит сырой и несколько недоделанной, но посмотрим, что будет в окончательной версии iOS 16.
Защита скрытых и удаленных фотографий
Возможность скрыть фотографии появилась в iOS довольно давно. Почитать об этой возможности можно, например, на официальном сайте Apple. До выхода iOS 16 скрытые фотографии всего лишь попадали в специальный альбом с «говорящим» названием. Кстати, аналогичным образом система поступала и с удаленными фото и видео.
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