Бе­зопас­ность лич­ных дан­ных — нап­равле­ние, которое активно раз­вива­ют раз­работ­чики мобиль­ных ОС. В Apple защиту, по сути, прев­ратили в товар; это­му воп­росу пос­вящен це­лый раз­дел на сай­те ком­пании. Сегод­ня мы погово­рим о том, что нового в сфе­ре кон­фиден­циаль­нос­ти и безопас­ности появи­лось в све­жей вер­сии iOS 16, анон­сирован­ной 7 сен­тября.

Safety Check

Фун­кция Safety Check («про­вер­ка безопас­ности») поз­воля­ет про­верить или быс­тро сбро­сить нас­трой­ки кон­фиден­циаль­нос­ти, отве­чающие за дос­туп к дан­ным, который ты ког­да‑то пре­дос­тавлял людям, при­ложе­ниям или устрой­ствам.

Что это озна­чает на прак­тике? Допус­тим, ког­да‑то дав­но ты открыл кому‑то дос­туп к сво­ему мес­тополо­жению, а этот кто‑то тво­им довери­ем зло­упот­ребил. Напом­ню, в таком слу­чае у доверен­ного лица будет воз­можность в любой момент узнать, где ты находишь­ся, с доволь­но высокой точ­ностью. При некото­рой сно­ров­ке мож­но орга­низо­вать пол­ноцен­ную слеж­ку. Safety Check поз­волит прос­мотреть, у кого есть такой дос­туп, и отклю­чить его у не оправдав­ших доверие лиц. Под­робнее о том, как это сде­лать, мож­но про­читать в за­мет­ке, пос­вящен­ной фун­кции Safety Check.

Са­ма ком­пания Apple позици­они­рует Safety Check в качес­тве помощи людям в ситу­ациях домаш­него насилия, но ее воз­можнос­ти этим не огра­ничи­вают­ся. C исполь­зовани­ем этой фун­кции ты можешь сбро­сить нас­трой­ки дос­тупа и сис­темные раз­решения на кон­фиден­циаль­ность для при­ложе­ний (как всех ско­пом, так и по отдель­нос­ти). То же самое ты мог сде­лать и рань­ше, но тебе приш­лось бы хорошень­ко полазить по мно­жес­тву пун­ктов меню, отзы­вая нас­трой­ки для каж­дого при­ложе­ния по отдель­нос­ти, либо сбро­сить сра­зу все нас­трой­ки устрой­ства, что очень неудоб­но.

На­конец, при помощи Safety Check мож­но огра­ничить при­ем сооб­щений (SMS и iMessage) и звон­ков FaceTime одним устрой­ством. Она отклю­чает облачную фун­кци­ональ­ность, бла­года­ря которой ты можешь видеть тек­сто­вые сооб­щения и вхо­дящие звон­ки FaceTime не толь­ко на сво­ем iPhone, но и на дру­гих устрой­ствах Apple, при­вязан­ных к тво­ей учет­ной записи, нап­ример iPad или MacBook. Опять же ничего сверхъ­естес­твен­ного — то же самое мож­но сде­лать и вруч­ную, но имен­но в Safety Check все перечис­ленное соб­рано в одном мес­те, а сбро­сить выдан­ные раз­решения мож­но бук­валь­но в пару нажатий.

Новое разрешение: доступ к буферу обмена

Пом­нишь, сколь­ко шума надела­ли появив­шиеся в iOS 14 бан­неры, уве­дом­ляющие о том, что при­ложе­ние про­чита­ло дан­ные из буфера обме­на?

Мно­гих эти бан­неры раз­дра­жали и про­дол­жают раз­дра­жать до сих пор, но отклю­чить эту воз­можность на уров­не сис­темы невоз­можно. В iOS 16 раз­работ­чики наконец приш­ли к оче­вид­ному решению: теперь для дос­тупа к буферу обме­на при­ложе­ния дол­жны зап­рашивать раз­решение.

Под­робнее об этом мож­но про­читать в статье UIPasteBoard’s privacy change in iOS 16, здесь же отме­чу, что, однажды раз­решив при­ложе­нию дос­туп к буферу обме­на, окош­ка с назой­ливым зап­росом ты боль­ше не уви­дишь.

Кста­ти, инте­рес­но, сбра­сыва­ется ли новое раз­решение новой фун­кци­ей Safety Check? Это мы смо­жем про­верить толь­ко пос­ле офи­циаль­ного выхода iOS 16. В бета‑вер­сиях iOS 16 еди­нож­ды выдан­ное раз­решение не отоб­ража­ется в общем спис­ке раз­решений получив­шего его при­ложе­ния, так что отоз­вать или сбро­сить его никак не получит­ся.

И еще одно наб­людение: зап­рос не появ­ляет­ся, если ты сам ини­циируешь встав­ку из буфера обме­на, кос­нувшись коман­ды «Вста­вить» во всплы­вающем меню. Соот­ветс­твен­но, новая фун­кция огра­ничи­вает лишь фоновый дос­туп к буферу, то есть такой дос­туп, который при­ложе­ния получа­ют без учас­тия и явно­го сог­ласия поль­зовате­ля. На дан­ный момент фун­кция выг­лядит сырой и нес­коль­ко недоде­лан­ной, но пос­мотрим, что будет в окон­чатель­ной вер­сии iOS 16.

Защита скрытых и удаленных фотографий

Воз­можность скрыть фотог­рафии появи­лась в iOS доволь­но дав­но. Почитать об этой воз­можнос­ти мож­но, нап­ример, на офи­циаль­ном сай­те Apple. До выхода iOS 16 скры­тые фотог­рафии все­го лишь попада­ли в спе­циаль­ный аль­бом с «говоря­щим» наз­вани­ем. Кста­ти, ана­логич­ным обра­зом сис­тема пос­тупала и с уда­лен­ными фото и видео.