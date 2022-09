Nmap scan report for scanme . nmap . org ( 45. 33 . 32. 156 )

Host is up ( 0. 22 s latency ) .

Not shown : 994 closed ports

PORT STATE SERVICE

22 / tcp open ssh

80 / tcp open http

1720 / tcp open h323q931

5060 / tcp open sip

9929 / tcp open nping - echo

31337 / tcp open Elite