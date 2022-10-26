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RDA5807
В предыдущих статьях я показывал, как собирать разные FM-приемники, однако начинающим радиолюбителям было сложно и собирать их, и настраивать. Даже сверхрегенератор, исключительно простой с точки зрения схемотехники, весьма нетривиален в настройке, нестабилен в работе и звучит посредственно. Сегодня у нас будет простой, но гораздо более продвинутый проект.
Микросхему RDA5807FP я уже упоминал в статье о SI4734. Теперь мы рассмотрим ее подробнее. Это однокристальный SDR-приемник, поддерживающий RDS, но об этом как‑нибудь в другой раз. Взглянем на структурную схему.
Здесь легко узнать типичный SDR-приемник. Входной сигнал (обычно из антенны) поступает на УВЧ, затем на квадратурный смеситель, оттуда в виде двух сигналов I и Q на УПЧ, дальше на АЦП, после чего в цифровом виде обрабатывается DSP-процессором. В нем стереосигнал демодулируется и декодируется. Затем декодированный сигнал поступает на ЦАП, где преобразуется в аналоговый звуковой стереосигнал.
Гетеродин представляет собой PLL-синтезатор с опорной частотой 32 768 Гц (часовой кварц, но возможны и другие частоты), управление частотой программное, минимальный шаг перестройки — 25 кГц.
Цифровая демодуляция
В статье о ZetaSDR я уже показывал, как детектировать сигналы AM и SSB, теперь рассмотрим ЧМ.
Итак, на выходе АЦП мы имеем сигналы I и Q, тогда искомый модулирующий сигнал будет равен
S=arctan(I/Q)'=(IQ'-QI')/(I^2+Q^2)
Причем если в исходном сигнале хорошо подавлена амплитудная модуляция, то знаменатель можно опустить, так как он представляет собой константу. Что же касается поиска производных, то их функцию с успехом выполняют конечные разности:
X(i)'=X(i+1)-X(i-1)
Кодирование стерео
Хорошо, с демодуляцией разобрались, а что насчет стерео? Сейчас используется кодирование сигнала CCIR. Согласно этому стандарту, спектр сигнала имеет следующий вид.
В низкочастотной части спектра располагается сумма правого и левого каналов, что обеспечивает обратную совместимость с монофоническими приемниками. Например, сверхгенератор, о котором я писал ранее, как раз выделяет эту сумму.
Далее вокруг частоты 38 кГц идет разность левого и правого каналов — это амплитудная модуляция с подавленной несущей (DSB-модуляция). Подавление несущей позволяет сузить спектр передатчика, что повышает КПД передачи.
Однако для детектирования сигнала DSB нужно восстановить несущую с точностью до фазы. Для этого передается так называемый pilot tone 19 кГц (половина несущей частоты 38 кГц), собственно, по наличию пилот‑тона приемники и определяют, что передача содержит стереосигнал.
Несущую обычно получают синхронизацией дополнительного гетеродина на 38 кГц с пилот‑тоном или удвоением его частоты. В DSP для удвоения частоты используется возведение в квадрат.
Сигнал DSB детектирует синхронный детектор, фактически это техника прямого преобразования с использованием восстановленной несущей. А уже имея сумму и разность каналов, можно выделить сигналы левого канала и правого:
(L+R)+(L-R)=2L
(L+R)-(L-R)=2R
В GNU Radio развернутый цифровой тракт ЧМ‑приемника выглядит монструозно. Правда, там еще и декодер RDS, который мы сегодня не рассматриваем.
Внутри RDA5807 это все, вероятно, лучше оптимизировано, но общий принцип, несомненно, тот же.
Практика
Здесь должно быть описание интерфейса I2C RDA5807, инициализация, установка частоты, настройка громкости и так далее, но об этом в другой раз. Дело в том, что некоторое время назад мне на глаза попалась интересная схемка — творение сумрачного китайского гения.
Как легко видеть, никакого микроконтроллера здесь нет, а управление выполняется кнопками К1–К5, К1 — включить/выключить, К2 — повысить громкость, К3 — уменьшить громкость, К4 — предыдущая настройка, К5 — следующая настройка. Выглядела схема подозрительно, учитывая, что в даташите не было ни слова про режим stand alone. Сравнение со схемой из даташита только усилило сомнения.
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