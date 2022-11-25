Содержание статьи
warning
Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.
Теория
При защите сети от атак на DHCP нам очень важно понимать тонкости взаимодействия DHCP-сервера и клиента. Например, какая связь между значением MAC-адреса в Ethernet-заголовке и значением CHADDR в заголовке DHCP или какие сообщения отправляются только DHCP-сервером в адрес клиента, а не наоборот. Но обо всем по порядку. Сначала быстренько пробежимся по основным сообщениям DHCP и структуре самого DHCP-заголовка.
Сообщения DHCP
Для получения IP-адреса и других сетевых параметров клиенту и серверу DHCP достаточно обменяться четырьмя сообщениями. Клиент, настроенный на автоматическое получение IP-адреса, посылает в сеть сообщение
DHCPDISCOVER на бродкастовые адреса сетевого (255.255.255.255) и канального (FF:FF:FF:FF:FF:FF) уровней, чтобы обнаружить серверы DHCP. В IP-заголовке в поле адреса источника IP-пакета указывается 0.0.0.0, так как клиент еще не получил этот параметр. В поле источника сообщения на канальном уровне указывается MAC-адрес клиента.
Получив сообщение DHCPDISCOVER от потенциального клиента, DHCP-сервер предлагает свободный IP-адрес. Это сообщение, адресованное от сервера клиенту, называется DHCPOFFER. На время предложения адрес резервируется DHCP-сервером и не предлагается другим клиентам.
Предположим, клиент получил сообщение DHCPOFFER от DHCP-сервера. Тогда он отправляет широковещательное сообщение DHCPREQUEST, в котором содержится IP-адрес сервера, выдавшего предложение. Такое широковещательное сообщение информирует другие DHCP-серверы о том, что клиент уже принял предложение от одного из серверов. В таком случае остальные серверы DHCP освобождают зарезервированные IP-адреса, и в дальнейшем они могут быть предложены другим клиентам.
Когда сервер получает сообщение DHCPREQUEST, он указывает выбранный клиентом IP-адрес в сообщении DHCPACK и отсылает его в сторону клиента.
Клиент получил все необходимые сетевые параметры, и на этом процесс взаимодействия считается завершенным. Но кроме этих основных четырех сообщений, есть еще парочка немаловажных:
-
DHCPNACK— сообщение, которое посылается от сервера к клиенту, чтобы известить об отказе в аренде IP-адреса;
-
DHCPRELEASE— сообщение от клиента к серверу, которое уведомляет сервер о том, что клиент больше не желает использовать текущий IP-адрес и сервер может «вернуть» этот адрес в пул свободных IP-адресов.
С основными сообщениями разобрались. Теперь подведем небольшой итог: сообщения типа
DHCPOFFER,
DHCPACK и
DHCPNAK отправляются только сервером в адрес клиента. Запомним. Эта информация нам пригодится чуть позже.
Структура заголовка DHCP
Теперь максимально кратко рассмотрим заголовок DHCP, инкапсулируемый в UDP-дейтаграммы. Кстати, забыл сказать про транспортный уровень: если речь о DHCP, то сервер и клиент используют 67-й и 68-й порты UDP соответственно.
Давай пройдемся по наиболее интересным для нас полям заголовка:
-
Op— поле, которое указывает на тип сообщения. Если происходит запрос от клиента к серверу, то в данном поле устанавливается значение 0х01, а обратно — 0х02;
Code
-
htype— тип адреса, работающего на канальном уровне. Для Ethernet в этом поле устанавливается значение 0х01;
-
hlen— указывает длину адреса канального уровня в байтах (0х06 для Ethernet);
-
xid— идентификатор транзакции для согласования запросов и ответов между ними;
-
sec— отображает время в секундах, прошедшее с момента, когда клиент начал получать либо обновлять IP-адрес;
-
CIADDR— IP-адрес клиента. Это поле заполняется в том случае, если клиенту уже назначен IP-адрес и нужно продлить его аренду;
-
YIADDR— сервер заполняет это поле значением IP-адреса, который предлагает клиенту;
-
SIADDR— IP-адрес DHCP-сервера, при отправке клиенту ответных сообщений DHCPOFFER и DHCPACK;
-
GIADDR— IP-адрес агента‑ретранслятора (маршрутизатора), разделяющего сети, в которых находятся клиент и DHCP-сервер;
-
CHADDR— поле, указывающее MAC-адрес клиента. На это поле обращаем особое внимание;
-
Option— поле переменной длины, в котором задают дополнительные параметры (например, маска подсети, адреса DNS-серверов, адрес шлюза по умолчанию, время аренды адреса).
Думаю, тут все понятно. Теперь поговорим о поле
CHADDR, на котором я акцентировал особое внимание выше. Логично предположить, что значение в полях
CHADDR заголовка DHCP и MAC-адреса источника в Ethernet-заголовке (сообщений от клиента к серверу) будут идентичными.
При нормальном взаимодействии клиента с сервером так и есть. Взяли на заметочку и двигаемся к практической части.
Тестируем DHCP на стойкость
Лабораторный стенд
Я собрал все необходимое, что было под рукой:
- маршрутизатор Cisco 2821;
- коммутатор Cisco Catalyst 2960;
- клиентский ПК с Kali Linux.
На маршрутизаторе запустил DHCP с выдачей адресов из пула 192.168.1.2–254. Коммутатор с пустой конфигурацией, как «из коробки».
DHCP Starvation
Перед проведением атаки DHCP Starvation хочется сделать небольшое ревью. Мы знаем, что DHCP-сервер ведет таблицу соответствий выданных клиентам IP-адресов и их MAC-адресов и что уже выданный IP-адрес не может быть предложен другому клиенту повторно. Суть атаки DHCP Starvation — «истощить» сервер DHCP, отправляя ложные пакеты типа
DHCPDISCOVER с рандомными MAC-адресами источника. На эти пакет сервер будет реагировать и резервировать свободные IP-адреса из пула, в результате чего некоторое время (пока атака в активной фазе) не сможет выдавать IP-адреса обычным пользователям.
В качестве инструмента атаки будем юзать Yersinia (тулза названа в честь бактерии). Кроме DHCP, она умеет атаковать и несколько других протоколов канального уровня.
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее