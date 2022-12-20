19 декабря эксперты Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) сообщили, что проукраинские хакеры опубликовали уже пятый по счету дамп на 1 067 034 строк с информацией, якобы полученной из Единой Системы Идентификации и Аутентификации (ЕСИА) «Госуслуг».

Напомню, что ранее сообщалось уже о четырех похожих случаях. Об этих инцидентах (1, 2, 3, 4) так же писали эксперты DLBI, и тогда речь шла о дампах размером 5000, 2000, 22 000, 37 500 и даже 2,5 млн строк. Факт этих утечек опровергали в Минцифры и «Ростелекоме».

Теперь в DLBI рассказывают, что на этот раз текстовый файл с 1 067 034 строками датирован периодом с 01.01.2022 по 30.11.2022 и содержит:

ФИО;

Email-адреса (около 890 000 уникальных адресов);

Телефоны (около 1 млн уникальных номеров);

пол;

даты рождения;

адреса;

паспорта (серия, номер, кем и когда выдан);

ИНН.

«Насколько источник этой информации соответствует заявленному, мы сказать не можем, но то, что сами выложенные хакерами данные реальные — можно утверждать с очень высокой долей вероятности (выборочная проверка случайных записей это подтверждает), несмотря на все опровержения в СМИ различных структур», — писали специалисты в своем Telegram-канале.

После публикации информации об этой утечке, глава Минцифры Максут Шадаев заявил СМИ, что утечка собрана из старых данных, ранее уже попадавших в сеть:

«Это опять база "Почты России", та утечка, которая в четвертый раз под этим видом [новой утечки] выдается. Компиляция [данных]. Это точно абсолютно».

Также в Минцифры заявили, что «информация об утечке с Госуслуг – фейк», а специалисты Ростелекома, которые отвечают за безопасность портала «Госуслуг», уже проверили опубликованный файл и пришли к выводу, что «он не имеет отношения к Госуслугам»

«В нем [в файле] нет тех параметров, которые обязательно есть в настоящих учетных записях. Проще говоря, это очередная компиляция, выданная за результат взлома, — сообщал официальный Telegram-канал ведомства. — Это старая утечка с одного из сторонних порталов. Портал использует вход через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), а для пользователей это выглядит как “вход через Госуслуги”, но без ввода логина и пароля. Система получает от ЕСИА подтверждение личности и разрешает вход на портал, однако не имеет прямого доступа к набору данных пользователя».

В ответ на это специалисты DLBI писали, что некоторое время назад в сеть действительно «слили» часть базы данных предположительно принадлежащей «Почте России». Однако, сравнив два дампа, специалисты пришли к выводу, что новые данные точно не связаны с публичными утечками «Почты России».

Сегодня, 20 декабря 2022 года, в Telegram-канале Минцифры и вовсе появился «​​отчет об анализе цикла выгрузок информации в украинских телеграм-каналах, относящихся к данным “Почты России”», произведенный специалистами «Ростелеком-Солар».

В отчете, который ниже мы цитируем полностью, сообщается, что новая утечка данных произошла из одной из информационных систем АО «Почта России». Несовпадение с другими утечками «Почты России», ранее опубликованными в открытом доступе, эксперты объясняют тем, что этот «слив» относится «к другой информационной системе почтового оператора, не появлявшейся ранее в публичном поле».