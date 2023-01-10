В этом рай­тапе я покажу, как искать и экс­плу­ати­ровать уяз­вимость SSRF. В допол­нение к ней мы заюзаем SQL-инъ­екцию в GoGits, а затем допол­ним нашу ата­ку манипу­ляци­ей содер­жимым базы дан­ных сер­виса. Это поз­волит нам получить кри­тичес­ки важ­ные дан­ные и кон­троль над машиной.

На­ша цель — тре­ниро­воч­ный стенд Health с пло­щад­ки Hack The Box. Слож­ность задачи оце­нена ее авто­рами как сред­няя.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 176 health. htb

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Скрипт нашел два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 7.6p1 и 80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.29. Сра­зу идем на веб‑сер­вер.

Точка входа

Да­вай запол­ним необ­ходимые поля и отпра­вим дан­ные. В полях URL мож­но ука­зать адрес сво­его веб‑сер­вера. Пред­варитель­но запус­тим его:

python3 - m http . server 8080

В логах веб‑сер­вера видим два зап­роса. Пер­вый — это GET-зап­рос на ука­зан­ный Monitored URL, а вто­рой — POST-зап­рос на Payload URL. Так как http. server не показы­вает нам пол­ные дан­ные, нуж­но написать свою реали­зацию. Давай напишем прог­рамму, которая будет выводить HTTP-заголов­ки, а в слу­чае с POST-зап­росом — еще и передан­ные дан­ные.

from http. server import BaseHTTPRequestHandler , HTTPServer import logging class Serv ( BaseHTTPRequestHandler ) : def do_GET ( self ) : print ( "GET " + str ( self . path ) ) print ( str ( self . headers ) ) self . send_response ( 200 ) self . send_header ( 'Content-type' , 'text/ html' ) self . end_headers ( ) def do_POST ( self ) : content_length = int ( self . headers [ 'Content-Length' ] ) post_data = self . rfile . read ( content_length ) print ( "POST " + str ( self . path ) ) print ( str ( self . headers ) ) print ( post_data . decode ( 'utf-8' ) ) self . send_response ( 200 ) self . send_header ( 'Content-type' , 'text/ html' ) self . end_headers ( ) def log_message ( self , format , * args ) : return logging . basicConfig ( level = logging . INFO ) httpd = HTTPServer ( ( '' , 8080 ) , Serv ) httpd . serve_forever ( ) httpd . server_close ( )

За­пус­каем и дела­ем пов­торный зап­рос.

Ви­дим, что в дан­ных POST-зап­роса переда­ется информа­ция об ука­зан­ных URL, а так­же помет­ка down . Давай поп­робу­ем дать какой‑нибудь ответ на GET-зап­рос. Для это­го изме­ним метод do_GET :

class Serv ( BaseHTTPRequestHandler ) : def do_GET ( self ) : print ( "GET " + str ( self . path ) ) print ( str ( self . headers ) ) self . send_response ( 200 ) self . send_header ( 'Content-type' , 'text/ html' ) self . end_headers ( ) self . wfile . write ( "< test> RALF_SERVER< test> " . encode ( 'utf-8' ) )

И теперь видим, что в дан­ных POST-зап­роса нам переда­ют наш же ответ на GET-зап­рос. Зна­чит, нуж­но про­верить, нет ли здесь воз­можнос­ти для экс­плу­ата­ции SSRF — то есть воз­можнос­ти под­делки зап­росов.

Точка опоры

SSRF