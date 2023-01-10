В этом рай­тапе я покажу, как искать и экс­плу­ати­ровать уяз­вимость SSRF. В допол­нение к ней мы заюзаем SQL-инъ­екцию в GoGits, а затем допол­ним нашу ата­ку манипу­ляци­ей содер­жимым базы дан­ных сер­виса. Это поз­волит нам получить кри­тичес­ки важ­ные дан­ные и кон­троль над машиной.

На­ша цель — тре­ниро­воч­ный стенд Health с пло­щад­ки Hack The Box. Слож­ность задачи оце­нена ее авто­рами как сред­няя.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.176    health.htb

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Скрипт нашел два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 7.6p1 и 80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.29. Сра­зу идем на веб‑сер­вер.

Главная страница сайта http://health.htb
Глав­ная стра­ница сай­та http://health.htb
 

Точка входа

Да­вай запол­ним необ­ходимые поля и отпра­вим дан­ные. В полях URL мож­но ука­зать адрес сво­его веб‑сер­вера. Пред­варитель­но запус­тим его:

python3 -m http.server 8080
Форма отправки данных
Фор­ма отправ­ки дан­ных
Логи веб-сервера
Ло­ги веб‑сер­вера

В логах веб‑сер­вера видим два зап­роса. Пер­вый — это GET-зап­рос на ука­зан­ный Monitored URL, а вто­рой — POST-зап­рос на Payload URL. Так как http.server не показы­вает нам пол­ные дан­ные, нуж­но написать свою реали­зацию. Давай напишем прог­рамму, которая будет выводить HTTP-заголов­ки, а в слу­чае с POST-зап­росом — еще и передан­ные дан­ные.

from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer
import logging
class Serv(BaseHTTPRequestHandler):
   def do_GET(self):
       print("GET " + str(self.path))
       print(str(self.headers))
       self.send_response(200)
       self.send_header('Content-type', 'text/html')
       self.end_headers()
   def do_POST(self):
       content_length = int(self.headers['Content-Length'])
       post_data = self.rfile.read(content_length)
       print("POST " + str(self.path))
       print(str(self.headers))
       print(post_data.decode('utf-8'))
       self.send_response(200)
       self.send_header('Content-type', 'text/html')
       self.end_headers()
   def log_message(self, format, *args):
       return
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
httpd = HTTPServer(('', 8080), Serv)
httpd.serve_forever()
httpd.server_close()

За­пус­каем и дела­ем пов­торный зап­рос.

Результат работы сервера
Ре­зуль­тат работы сер­вера

Ви­дим, что в дан­ных POST-зап­роса переда­ется информа­ция об ука­зан­ных URL, а так­же помет­ка down. Давай поп­робу­ем дать какой‑нибудь ответ на GET-зап­рос. Для это­го изме­ним метод do_GET:

class Serv(BaseHTTPRequestHandler):
   def do_GET(self):
       print("GET " + str(self.path))
       print(str(self.headers))
       self.send_response(200)
       self.send_header('Content-type', 'text/html')
       self.end_headers()
       self.wfile.write("<test>RALF_SERVER<test>".encode('utf-8'))
Логи веб-сервера
Ло­ги веб‑сер­вера

И теперь видим, что в дан­ных POST-зап­роса нам переда­ют наш же ответ на GET-зап­рос. Зна­чит, нуж­но про­верить, нет ли здесь воз­можнос­ти для экс­плу­ата­ции SSRF — то есть воз­можнос­ти под­делки зап­росов.

 

Точка опоры

 

SSRF

Пер­вым делом я поп­робовал доб­рать­ся до фай­ла /etc/passwd, для чего ука­зал в качес­тве URL file:///etc/passwd/id_rsa, но получил сле­дующее пре­дуп­режде­ние.

Предупреждение при запросе файла
Пре­дуп­режде­ние при зап­росе фай­ла

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