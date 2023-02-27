В этом рай­тапе я покажу, как обхо­дить аутен­тифика­цию веб‑при­ложе­ния, искать уяз­вимос­ти в JWT и экс­плу­ати­ровать уяз­вимос­ти LFI и SSRF. Помимо это­го, нам понадо­бит­ся нес­коль­ко внед­рений команд при обра­бот­ке дан­ных.

На­ша цель — зах­ват учеб­ной машины Awkward с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности — сред­ний.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

Пер­вым делом добав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 185 awkward. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

По резуль­татам ска­ниро­вания видим все­го два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1 и 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0. На SSH нам пока делать нечего, поэто­му пос­мотрим, что нам покажет веб‑сер­вер.

Глав­ная стра­ница недос­тупна, так как сайт выпол­няет редирект на новый домен. Добав­ляем этот адрес в файл / etc/ hosts и пов­торя­ем зап­рос.

10. 10. 11. 185 awkward. htb hat- valley. htb

Точка входа

Что­бы уве­личить область тес­тирова­ния, луч­ше все­го пос­тро­ить кар­ту сай­та. Это мож­но сде­лать пря­мо в Burp Proxy, выб­рав в кон­текс­тном меню Engagement tools → Discover content.

На самом сай­те ничего най­ти не уда­лось, и никакие допол­нитель­ные ска­ниро­вания не помог­ли. Тог­да я стал искать новые точ­ки вхо­да и нашел нес­коль­ко новых стра­ниц в фай­ле app. js .

Пе­рехо­дим на любую из них, нас встре­тит фор­ма авто­риза­ции.

Пе­ребор прос­тых логинов и паролей ни к чему не при­вел, и я вер­нулся к Burp History. В одном из зап­росов обра­тим вни­мание на переда­ваемые куки token=guest .

Поп­робу­ем исполь­зовать вмес­то guest поль­зовате­ля admin в надеж­де на неп­равиль­ную про­вер­ку зна­чения. Для удобс­тва мож­но прос­то соз­дать пра­вило замены в Burp Proxy.

И теперь нам дос­тупна стра­ница / dashboard .

Точка опоры

Прос­матри­вая Burp History, находим новый зап­рос к неиз­вес­тно­му API.

На самой стра­нице прос­то выводит­ся ошиб­ка JWT.