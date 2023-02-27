В этом рай­тапе я покажу, как обхо­дить аутен­тифика­цию веб‑при­ложе­ния, искать уяз­вимос­ти в JWT и экс­плу­ати­ровать уяз­вимос­ти LFI и SSRF. Помимо это­го, нам понадо­бит­ся нес­коль­ко внед­рений команд при обра­бот­ке дан­ных.

На­ша цель — зах­ват учеб­ной машины Awkward с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

Пер­вым делом добав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.185 awkward.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

По резуль­татам ска­ниро­вания видим все­го два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1 и 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0. На SSH нам пока делать нечего, поэто­му пос­мотрим, что нам покажет веб‑сер­вер.

Редирект на новый адрес
Ре­директ на новый адрес

Глав­ная стра­ница недос­тупна, так как сайт выпол­няет редирект на новый домен. Добав­ляем этот адрес в файл /etc/hosts и пов­торя­ем зап­рос.

10.10.11.185 awkward.htb hat-valley.htb
Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

Что­бы уве­личить область тес­тирова­ния, луч­ше все­го пос­тро­ить кар­ту сай­та. Это мож­но сде­лать пря­мо в Burp Proxy, выб­рав в кон­текс­тном меню Engagement tools → Discover content.

Карта сайта
Кар­та сай­та

На самом сай­те ничего най­ти не уда­лось, и никакие допол­нитель­ные ска­ниро­вания не помог­ли. Тог­да я стал искать новые точ­ки вхо­да и нашел нес­коль­ко новых стра­ниц в фай­ле app.js.

Ссылка на страницу сайта
Ссыл­ка на стра­ницу сай­та
Ссылка на страницу сайта
Ссыл­ка на стра­ницу сай­та

Пе­рехо­дим на любую из них, нас встре­тит фор­ма авто­риза­ции.

Форма авторизации сайта
Фор­ма авто­риза­ции сай­та

Пе­ребор прос­тых логинов и паролей ни к чему не при­вел, и я вер­нулся к Burp History. В одном из зап­росов обра­тим вни­мание на переда­ваемые куки token=guest.

Запрос на сайт в Burp Proxy
Зап­рос на сайт в Burp Proxy

Поп­робу­ем исполь­зовать вмес­то guest поль­зовате­ля admin в надеж­де на неп­равиль­ную про­вер­ку зна­чения. Для удобс­тва мож­но прос­то соз­дать пра­вило замены в Burp Proxy.

Правило замены в Burp Proxy
Пра­вило замены в Burp Proxy

И теперь нам дос­тупна стра­ница /dashboard.

Страница dashboard
Стра­ница dashboard
Локальное хранилище браузера
Ло­каль­ное хра­нили­ще бра­узе­ра
 

Точка опоры

Прос­матри­вая Burp History, находим новый зап­рос к неиз­вес­тно­му API.

Burp History
Burp History

На самой стра­нице прос­то выводит­ся ошиб­ка JWT.

Ответ сервера
От­вет сер­вера

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