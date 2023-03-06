В этом рай­тапе я покажу тех­нику отравле­ния веб‑кеша, которая поз­воля­ет получить куки адми­нис­тра­тора сай­та. Дос­туп к Varnish Cache мы получим через сброс пароля, а для повыше­ния при­виле­гий про­экс­плу­ати­руем уяз­вимость в модуле TensorFlow для Python.

На­ша цель — зах­ват машины Forgot с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности — сред­ний.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 188 forgot. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Nmap нашел нам два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1 и 80 — веб‑сер­вер Werkzeug 2.1.2, запущен­ный из Python 3. Перехо­дим на сайт, где нас сра­зу встре­чает фор­ма авто­риза­ции.

С помощью Burp Suite пос­тро­им кар­ту сай­та, для чего в кон­текс­тном меню Burp History выбира­ем Engagement tools → Discover content.

Ни­чего нового и полез­ного для прод­вижения не находим. Прос­мотрим ком­мента­рии в исходном коде стра­ниц, может быть, получит­ся узнать что‑то инте­рес­ное. Что­бы удоб­но отоб­разить все ком­мента­рии с сай­та, в Burp перехо­дим к кон­текс­тно­му меню и выбира­ем Engagement tools → Find comments.

В ито­ге находим поль­зовате­ля. Поп­робу­ем зап­росить сме­ну пароля для него.

Так как была отправ­лена ссыл­ка для сбро­са пароля, поль­зователь реален.

Точка входа

По HTTP-заголов­кам отве­та опре­деля­ем, что на сер­вере работа­ет Varnish. Это уско­ритель HTTP, раз­работан­ный для динами­чес­ких веб‑сай­тов с боль­шим количес­твом кон­тента и API. Про­буем в HTTP-заголов­ке Host зап­роса ука­зать свой адрес, акти­виру­ем лис­тенер и ловим вхо­дящий зап­рос.

Во вхо­дящем зап­росе при­сутс­тву­ет токен для сбро­са пароля. Идем на ука­зан­ную стра­ницу, где нам сра­зу пред­лага­ют ука­зать новый пароль.

Ме­няем пароль, авто­ризу­емся и осматри­ваем­ся на сай­те.

Нам дос­тупны стра­ницы Tickets и Escalate. На пер­вой мы видим проб­лемы и их ста­тус, на вто­рой есть фор­ма свя­зи с адми­нис­тра­тором. Отме­тим для себя проб­лему с учет­ными дан­ными для дос­тупа по SSH.

Есть еще стра­ница, но ссыл­ка на нее неак­тивна. Хоть ее и мож­но най­ти в исходном коде стра­ницы, дос­туп все рав­но зап­рещен. Нуж­ны пра­ва адми­нис­тра­тора.

Точка опоры

У нас есть связь с адми­нис­тра­тором через фор­му заявок. Я потес­тировал ее на наличие уяз­вимос­тей XSS, но ничего не обна­ружил. А вот бла­года­ря кар­те сай­та мож­но най­ти стра­ницы, а вер­нее каталог, где мож­но отра­вить кеш. Так, на всех стра­ницах, кро­ме тех, что в катало­ге / static , счет­чик все вре­мя обну­ляет­ся. А вот в катало­ге / static он рас­тет до зна­чения 240 (четыре минуты), пос­ле чего уже обну­ляет­ся.

Ке­широ­вание зак­люча­ется в сох­ранении копии ресур­са, что­бы вер­нуть ее в ответ на даль­нейшие зап­росы. Зап­рос на ресурс, уже име­ющий­ся в веб‑кеше, перех­ватыва­ется, и вмес­то того, что­бы обра­щать­ся к сер­веру, заг­ружа­ется копия из кеша. Таким обра­зом сни­жает­ся наг­рузка на сер­вер, которо­му не при­ходит­ся самому обслу­живать всех кли­ентов, и повыша­ется про­изво­дитель­ность.

www Под­робнее о механиз­мах кеширо­вания сай­тов ты можешь про­читать, нап­ример, в статье «Веб‑кеширо­вание на при­мере покуп­ки молока в магази­не» на «Хаб­рахаб­ре».

От­равле­ние веб‑кеша — это ата­ка, при которой ата­кующий исполь­зует поведе­ние веб‑сер­вера и кеша таким обра­зом, что­бы в кеше дру­гим поль­зовате­лям дос­тавлял­ся опас­ный HTTP-ответ. То есть без вза­имо­дей­ствия с дру­гими поль­зовате­лями уяз­вимость про­экс­плу­ати­ровать не получит­ся.

Пер­вым делом сто­ит про­верить, выпол­няет­ся ли кеширо­вание для несущес­тву­ющих стра­ниц.

Счет­чик (заголо­вок Age ) рас­тет, зна­чит, для несущес­тву­ющих стра­ниц в катало­ге / static про­исхо­дит кеширо­вание. Теперь нам нуж­но най­ти ключ кеша — какое‑то зна­чение в HTTP-зап­росе, при изме­нении которо­го счет­чик кеша будет обну­лять­ся. В дан­ном слу­чае клю­чом ока­залось зна­чение заголов­ка Host .

При этом обра­ти вни­мание, что в пер­вом зап­росе кеширо­ван­ный ответ содер­жит наш куки!

Продвижение