Суд приговорил участников хак-группы Infraud Organization, связанных с некогда известным кардерским форумом UniCC, к условным срокам за нелегальную торговлю данными банковских карт с причинением ущерба на общую сумму более 1 млрд рублей.

Напомню, что участники The Infraud Organization были задержаны сотрудниками российскими правоохранительными органами в начале 2022 года. Тогда правоохранители арестовали предполагаемого основателя группировки Андрея Новака на два месяца по обвинению в компьютерных преступлениях и отмывании денег (в США он разыскивается по обвинению в кибермошенничестве). Еще трое подозреваемых были отправлены под домашний арест.

Как тогда сообщали СМИ, Новак был известен на андеграундных форумах под такими никами, как Faxtrod, Faaxxx и Unicc, и являлся администратором кардерского форума UniCC. В середине января 2022 года этот ресурс неожиданно объявил о закрытии, и тогда его руководители писали, что не нужно строить конспирологические теории об их уходе, так как это взвешенное решение, они давно немолоды, и «в таком режиме жить/работать более здоровье не позволяет».

Вскоре после закрытия UniCC правоохранители сообщили, что помимо Новака были арестованы трое членов группы — Кирилл Самокутяев, Константин Владимирович Бергман и Марк Аврамович Бергман.

В начале текущего месяца мы писали, что в суде все участники Infraud Organization признали вину в нелегальной торговле данными банковских карт с причинением ущерба на общую сумму более 1 млрд рублей.

Согласно обвинительному заключению, братья Бергманы не позднее 2012 года создали «торговую онлайн-площадку unicvv.ru», где любой зарегистрировавшийся пользователь, пополнив баланс своего аккаунта, мог приобрести похищенные данные банковских карт и иностранных номеров социального страхования. Вскоре к ним примкнули Новак и Самокутяев, а также неустановленные следствием лица. Разоблачить деятельность участников хакерского объединения удалось благодаря совместной работе управления «К» МВД РФ и ФСБ.

Как теперь сообщает ТАСС, обвиняемым грозило до семи лет колонии, однако признание вины было учтено как смягчающее обстоятельство. В итоге Таганский районный суд города Москвы дал бывшим админам UniCC условные сроки.