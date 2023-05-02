В этом рай­тапе я покажу, как экс­плу­ати­ровать SQL-инъ­екцию в WordPress для авто­риза­ции в CMS. Затем про­экс­плу­ати­руем локаль­ное вклю­чение фай­лов, а для повыше­ния при­виле­гий зах­ватим дан­ные менед­жера паролей Passpie.

Уп­ражнять­ся во всем этом мы будем на тре­ниро­воч­ной машине MetaTwo с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности — лег­кий.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 186 metatwo. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Скрипт нашел три откры­тых пор­та:

21 — служ­ба FTP;

22 — служ­ба OpenSSH 8.4p1;

80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

На SSH без учет­ных дан­ных ничего не сде­лать, служ­ба FTP ано­ним­ную авто­риза­цию не раз­реша­ет, поэто­му идем смот­реть веб‑сайт. При­том, как видим из резуль­тата ска­ниро­вания, выпол­няет­ся редирект на сайт http:// metapress. htb/ . Новый домен добав­ляем в файл / etc/ hosts .

10. 10. 11. 186 metatwo. htb metapress. htb

Точка входа

На самой стра­нице находим упо­мина­ние CMS WordPress.

При тес­тирова­нии сай­тов на WordPress я рекомен­дую исполь­зовать ути­литу wpscan. Прог­рамма поз­воля­ет получить информа­цию как о самой CMS, так и об уста­нов­ленных пла­гинах и темах, обна­ружить дей­ству­ющих поль­зовате­лей и даже проб­рутить фор­му авто­риза­ции. Запус­каем прог­рамму в режиме агрессив­ного ска­ниро­вания всех пла­гинов в 128 потоков.

wpscan --url http:/ / metapress. htb -e p --plugins-detection aggressive -t 128

Прос­каниро­вать пла­гины у нас тол­ком не выш­ло, так как про­цесс силь­но замед­ляет­ся, а сло­варь очень боль­шой. Зато поиск экс­пло­итов к этой вер­сии CMS дал резуль­тат. Прав­да, най­ден­ный мной экс­пло­ит тре­бует авто­ризо­ван­ного дос­тупа, поэто­му отме­тим его на будущее.

Те­перь сос­тавим кар­ту сай­та, что­бы понимать область тес­тирова­ния. При этом мож­но най­ти инте­рес­ные адре­са, которых мы еще не видели. Ска­ниро­вать и сос­тавлять кар­ту мож­но пря­мо в Burp, дос­таточ­но выб­рать в кон­текс­тном меню Engagement tools → Discover content.

По соз­данной кар­те сай­та вид­но, что уста­нов­лен пла­гин BookingPress вер­сии 1.0.10. Как всег­да, сра­зу про­веря­ем, нет ли готовых экс­пло­итов для этой вер­сии пла­гина.

На­ходим экс­пло­ит, который работа­ет без авто­риза­ции.

Точка опоры

SQL Injection

В опи­сании к экс­пло­иту есть готовый зап­рос.