names = [ "James Roberts" , "Michael Chaffrey" , "Donald Klay" , "Sarah Osvald" , "Jeffer Robinson" , "Nicole Smith" ]

list = [ "Administrator" , "Guest" ]

for name in names :

n1 , n2 = name . split ( ' ' )

list . append ( n1 )

list . append ( n1 + n2 )

list . append ( n1 + ". " + n2 )

list . append ( n1 + n2 [ 0 ] )

list . append ( n1 + ". " + n2 [ 0 ] )

list . append ( n2 [ 0 ] + n1 )

list . append ( n2 [ 0 ] + ". " + n1 )

list . append ( n2 )

list . append ( n2 + n1 )

list . append ( n2 + ". " + n1 )

list . append ( n2 + n1 [ 0 ] )

list . append ( n2 + ". " + n1 [ 0 ] )

list . append ( n1 [ 0 ] + n2 )

list . append ( n1 [ 0 ] + ". " + n2 )

for n in list :