В этом рай­тапе я покажу тебе мно­жес­тво при­емов работы с Kerberos, начиная ска­ниро­вани­ем поль­зовате­лей и закан­чивая аутен­тифика­цией для дос­тупа к раз­ным служ­бам. Завер­шим про­хож­дение при­мене­нием извес­тной тех­ники KrbRelayUp.

На­ша цель — зах­ват рута на тре­ниро­воч­ной машине Absolute с пло­щад­ки Hack The Box. Слож­ность про­хож­дения оце­нена как «безум­ная». Тем инте­рес­нее оно будет!

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 181 absolute. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер обна­ружил мно­го откры­тых пор­тов, что типич­но для сер­веров с Windows:

53 — служ­ба DNS;

80 (HTTP) — веб‑сер­вер Microsoft IIS/10.0;

88 — служ­ба Kerberos;

135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC), исполь­зует­ся для опе­раций вза­имо­дей­ствия кон­трол­лер — кон­трол­лер и кон­трол­лер — кли­ент;

139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;

389 — служ­ба LDAP;

445 — служ­ба SMB;

464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;

593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;

636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;

3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;

3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;

5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM;

9389 — веб‑служ­бы AD DS.

Ни одна служ­ба не поз­волила прой­ти аутен­тифика­цию от име­ни поль­зовате­ля guest , поэто­му идем смот­реть, что нам покажет веб‑сер­вер.

Точка входа

На сай­те ничего инте­рес­ного нет, но всег­да сто­ит изу­чать метадан­ные всех при­ложен­ных фай­лов. На сай­те нам дос­тупны толь­ко кар­тинки, берем любую из них (мне попалась под руку hero_5. jpg ), ска­чива­ем и про­веря­ем метадан­ные.

exiftool hero_ 5. jpg

В поле авто­ра явно имя поль­зовате­ля! Ска­чива­ем все дос­тупные кар­тинки и извле­каем отту­да име­на. Инте­рес­но, что они все раз­ные.

exiftool hero_ * . jpg | grep Author

Так как на сер­вере активна служ­ба Kerberos, мы можем переб­рать име­на поль­зовате­лей. Kerberos име­ет три раз­ных вари­анта отве­та в слу­чае невер­ной аутен­тифика­ции:

учет­ные дан­ные невер­ны;

нет такого поль­зовате­ля;

пред­варитель­ная аутен­тифика­ция не тре­бует­ся.

При этом для каж­дого поль­зовате­ля у нас есть имя и фамилия, поэто­му я накидал прос­той скрипт, что­бы сге­нери­ровать все воз­можные вари­анты имен учет­ных записей из пред­став­ленных пар.

names = [ "James Roberts" , "Michael Chaffrey" , "Donald Klay" , "Sarah Osvald" , "Jeffer Robinson" , "Nicole Smith" ] list = [ "Administrator" , "Guest" ] for name in names : n1 , n2 = name . split ( ' ' ) list . append ( n1 ) list . append ( n1 + n2 ) list . append ( n1 + ". " + n2 ) list . append ( n1 + n2 [ 0 ] ) list . append ( n1 + ". " + n2 [ 0 ] ) list . append ( n2 [ 0 ] + n1 ) list . append ( n2 [ 0 ] + ". " + n1 ) list . append ( n2 ) list . append ( n2 + n1 ) list . append ( n2 + ". " + n1 ) list . append ( n2 + n1 [ 0 ] ) list . append ( n2 + ". " + n1 [ 0 ] ) list . append ( n1 [ 0 ] + n2 ) list . append ( n1 [ 0 ] + ". " + n2 ) for n in list : print ( n )

А теперь выпол­няем перебор имен поль­зовате­лей с помощью ути­литы kerbrute.

. / kerbrute_ linux_ amd64 userenum --dc absolute. htb -d absolute. htb test_ users. txt

По­луча­ем спи­сок из семи сущес­тву­ющих учет­ных записей. Я уже говорил, что есть вари­ант, при котором для учет­ной записи не тре­бует­ся пред­варитель­ная аутен­тифика­ция. Давай прос­каниру­ем наших поль­зовате­лей с при­мене­нием тех­ники ASRep Roasting. Она поз­воля­ет получить поль­зователь­ский билет, из которо­го перебо­ром мож­но извлечь пароль поль­зовате­ля. Выпол­ним дан­ную ата­ку с помощью скрип­та GetNPUsers из набора impacket.

impacket- GetNPUsers absolute. htb/ -no-pass -usersfile users. txt

Что­бы переб­рать хеш с помощью hashcat, нуж­но знать режим перебо­ра. Его мож­но най­ти в справ­ке hashcat.

hashcat --example | grep 'krb5asrep' -A2 -B12

Те­перь ука­зыва­ем режим 18200 и переби­раем получен­ный хеш.

hashcat -a 0 -m 18200 klay_ hash. krb5asrep rockyou. txt

И получа­ем пароль поль­зовате­ля D.Klay.

Продвижение

Пользователь svc_smb

Про­верим получен­ные учет­ные дан­ные, попытав­шись под­клю­чить­ся к служ­бе SMB с помощью уни­вер­саль­ного средс­тва CrackMapExec.

crackmapexec smb 10. 10. 11. 181 -u D. Klay -p Darkmoonsky248girl

Ни­чего не выш­ло, так как не работа­ет NTLM-аутен­тифика­ция. Поэто­му исполь­зуем аутен­тифика­цию Kerberos, для чего выписы­ваем тикет с помощью скрип­та getTGT из набора impacket. Не забыва­ем выс­тавить оди­нако­вое вре­мя на кли­енте и сер­вере. Что­бы не делать это вруч­ную, мож­но авто­мати­чес­ки син­хро­низи­ровать вре­мя с помощью net time .

sudo timedatectl set- ntp false sudo net time set -S 10. 10. 11. 181 impacket- getTGT 'absolute. htb/ D. Klay@absolute. htb: Darkmoonsky248girl'

А теперь пов­торим под­клю­чение к SMB с аутен­тифика­цией Kerberos.

export KRB5CCNAME = D. Klay@absolute. htb. ccache cme smb 10. 10. 11. 181 -u D. Klay -d absolute. htb -k --kdcHost dc. absolute. htb

И сно­ва неуда­ча, хотя в отве­те видим, что эта служ­ба не про­писа­на в билете. Про­буем под­клю­чить­ся к LDAP.

cme ldap 10. 10. 11. 181 -u D. Klay -d absolute. htb -k --kdcHost dc. absolute. htb

Под­клю­чение успешное, и мы можем работать с LDAP. Пер­вым делом зап­рашива­ем всех поль­зовате­лей. Это мож­но сде­лать, ука­зав флаг --users .

cme ldap 10. 10. 11. 181 -u D. Klay -d absolute. htb -k --kdcHost dc. absolute. htb --users

В опи­сании поль­зовате­ля svc_smb , ско­рее все­го, записан пароль. Выписы­ваем билет для этой учет­ки и про­буем авто­ризо­вать­ся на SMB.

impacket- getTGT 'absolute. htb/ svc_smb@absolute. htb: AbsoluteSMBService123!' export KRB5CCNAME = svc_ smb@absolute. htb. ccache impacket- smbclient svc_ smb@dc. absolute. htb -k -no-pass shares

Мы получи­ли дос­туп к обще­му ресур­су домена.

Пользователь m.lovegod