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Я сформировал дамп сетевого трафика на своем лабораторном стенде с помощью фильтра захвата (Capture Filtering) в Wireshark с некоторыми условиями. Вот что из этого вышло.
Мы будем раскрывать по порядку каждый захваченный пакет и искать в инкапсулируемых данных интересующую нас информацию о схеме исходной сети. Затем мы изобразим эту информацию графически (для этого будем использовать ресурс diagrams.net).
Узнаем канальные и сетевые адреса первых устройств
Из первых четырех пакетов сразу видно, что некое устройство получает IP-адрес и другие сетевые параметры по DHCP. Раскрываем первый пакет.
Сразу бросается в глаза MAC-адрес клиентского устройства. Сетевой адрес этого девайса нам пока неизвестен, потому что он еще не получил его, а адреса назначения — широковещательные.
Идем дальше. Возможно, ты обратил внимание на IP-адрес
192. в разделе заголовка
50 . Это означает, что клиент запрашивает именно этот IP-адрес, так как ранее, возможно, он его уже получал. Но пока мы не станем отображать его на схеме и дождемся окончательного ответа от DHCP-сервера.
И последнее, что нам интересно в этом пакете, — опция
12 . Здесь отображается имя устройства. Теперь перенесем полученные данные на схему.
Следующий пакет DHCP Offer — в ответе на сообщение клиента сервер предлагает возможные сетевые параметры.
Как мы видим, на запрос клиента ответил DHCP-сервер с IP-адресом
192. и MAC-адресом
00:. Он предложил клиенту IP-адрес
192. (кстати, тот, который клиент и запрашивал, поле Your IP address) и маску сети
255.. Отлично, дополним схему новыми данными.
Новые элементы я буду окрашивать в красный цвет для наглядности.
Microsoft Windows и Cisco IOS, или при чем здесь TTL?
Сообщение
DHCP не несет в себе новой информации, кроме того, что в опции
55 клиент запрашивает дополнительные параметры у DHCP-сервера: сетевую маску, адрес шлюза, сервер DNS и доменное имя.
Еще хочу обратить внимание на поле Time to Live заголовка IPv4 данного сообщения.
TTL — значение, которое определяет время жизни пакета. Это значение декрементируется на единицу каждый раз, когда пакет проходит через маршрутизирующее устройство по пути к месту назначения.
Дело в том, что по умолчанию для разных операционных систем типичны свои значения TTL.
Поскольку в клиентском сообщении
DHCP TTL имеет значение 128, мы можем предположить, что это устройство под управлением ОС Windows.
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