LPCWSTR GetDomainController ( wchar_t * domainName ) {

PDOMAIN_CONTROLLER_INFO dcInfo = NULL ;

DWORD err = DsGetDcName ( NULL , ( LPCWSTR ) domainName , NULL , NULL , DS_RETURN_DNS_NAME | DS_IP_REQUIRED , & dcInfo ) ;

if ( err != ERROR_SUCCESS ) {

std : : wcout < < L"[ -] Cant Get DC Name, try use 2 mode: " < < err < < std : : endl ;

exit ( - 1 ) ;

}

return dcInfo -> DomainControllerName ;