В этом рай­тапе я на при­мерах покажу, как при­менять прос­тей­шие тех­ники для зах­вата домена: ано­ним­ный логин на SMB-ресур­се, эксфиль­тра­цию NTLM-хеша из MS SQL и повыше­ние при­виле­гий ESC1 через служ­бу сер­тифика­ции Active Directory.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.202 escape.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

В резуль­татах ска­ниро­вания видим мно­жес­тво откры­тых пор­тов, что типич­но для сер­веров Windows:

  • 53 — служ­ба DNS;
  • 135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC). Исполь­зует­ся для опе­раций вза­имо­дей­ствия кон­трол­лер — кон­трол­лер и кон­трол­лер — кли­ент;
  • 139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — служ­ба LDAP;
  • 445 — служ­ба SMB;
  • 464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
  • 5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM;
  • 9389 — веб‑служ­бы AD DS.

RDP и LDAP рас­кры­вают нам имя домена и компь­юте­ра. Добавим их в /etc/hosts.

10.10.11.202 escape.htb sequel.htb dc.sequel.htb
 

Точка входа

Пер­вым делом про­буем авто­риза­цию от име­ни гос­тя на раз­ных служ­бах, начиная с SMB. Для тес­тирова­ния SMB луч­ше все­го исполь­зовать прог­рамму CrackMapExec, для которой уже успе­ли написать мно­жес­тво допол­нитель­ных модулей.

cme smb 10.10.11.202 -u 'guest' -p '' --shares
Общие ресурсы SMB
Об­щие ресур­сы SMB

Ка­талог Public — нес­тандар­тный, поэто­му нас инте­ресу­ет его содер­жимое. Для работы с SMB-ресур­сом будем исполь­зовать скрипт impacket-smbclient из набора скрип­тов impacket.

impacket-smbclient 'guest@10.10.11.202'
use Public
Содержимое общего ресурса Public
Со­дер­жимое обще­го ресур­са Public

Ре­сурс содер­жит документ PDF, который мож­но ска­чать такой коман­дой:

get SQL Server Procedures.pdf

Файл будет сох­ранен в текущем катало­ге. Прос­матри­ваем файл и находим учет­ные дан­ные для под­клю­чения к служ­бе MS SQL.

Содержимое скачанного PDF-документа
Со­дер­жимое ска­чан­ного PDF-докумен­та
 

Точка опоры

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