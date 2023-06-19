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warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.202 escape.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
В результатах сканирования видим множество открытых портов, что типично для серверов Windows:
- 53 — служба DNS;
- 135 — служба удаленного вызова процедур (Microsoft RPC). Используется для операций взаимодействия контроллер — контроллер и контроллер — клиент;
- 139 — служба сеансов NetBIOS, NetLogon;
- 389 — служба LDAP;
- 445 — служба SMB;
- 464 — служба смены пароля Kerberos;
- 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — используется в службах DCOM и MS Exchange;
- 636 — LDAP с шифрованием SSL или TLS;
- 5985 — служба удаленного управления WinRM;
- 9389 — веб‑службы AD DS.
RDP и LDAP раскрывают нам имя домена и компьютера. Добавим их в
/.
10.10.11.202 escape.htb sequel.htb dc.sequel.htb
Точка входа
Первым делом пробуем авторизацию от имени гостя на разных службах, начиная с SMB. Для тестирования SMB лучше всего использовать программу CrackMapExec, для которой уже успели написать множество дополнительных модулей.
cme smb 10.10.11.202 -u 'guest' -p '' --shares
Каталог
Public — нестандартный, поэтому нас интересует его содержимое. Для работы с SMB-ресурсом будем использовать скрипт impacket-smbclient из набора скриптов impacket.
impacket-smbclient 'guest@10.10.11.202'use Public
Ресурс содержит документ PDF, который можно скачать такой командой:
get SQL Server Procedures.pdf
Файл будет сохранен в текущем каталоге. Просматриваем файл и находим учетные данные для подключения к службе MS SQL.
Точка опоры
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