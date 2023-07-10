В этом рай­тапе я покажу, как повысить при­виле­гии с при­мене­нием тех­ники GTFOBins для Ansible playbooks. Но преж­де, чем доб­рать­ся до него, нам пред­сто­ит про­экс­плу­ати­ровать уяз­вимость Spring4Shell в фрей­мвор­ке Spring и заполу­чить учет­ные дан­ные поль­зовате­ля.

На­ша цель — зах­ват тре­ниро­воч­ной машины Inject с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — лег­кий.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.204 inject.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Мы наш­ли два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1;
  • 8080 — веб‑сер­вис Nagios NSCA.

На SSH мы сей­час ничего не добь­емся, поэто­му обра­щаем свой взор на веб‑сер­вер.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

На сай­те мож­но зарегис­три­ровать­ся и залоги­нить­ся, к тому же в гла­за бро­сает­ся воз­можность заг­ружать фай­лы через пункт меню Upload. Перей­ти на эту стра­ницу и заг­рузить файл получит­ся и без авто­риза­ции.

Форма загрузки файла
Фор­ма заг­рузки фай­ла

Пос­ле заг­рузки фай­ла нам пред­ложат прос­мотреть его по ссыл­ке. Более инте­рес­но это выг­лядит в Burp History.

Burp History
Burp History

Имя заг­ружен­ного фай­ла переда­ется в качес­тве парамет­ра img стра­ницы /show_image. В таком слу­чае сле­дует про­верить, нет ли здесь уяз­вимос­ти LFI, которая поз­волит смот­реть про­изволь­ные фай­лы с обхо­дом катало­га, к при­меру.

Про­буем про­читать файл ../../../../../../../../../../etc/passwd, и у нас получа­ется.

Содержимое файла /etc/passwd
Со­дер­жимое фай­ла /etc/passwd

Зна­чит, LFI при­сутс­тву­ет, это нам при­годит­ся.

 

Точка опоры

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