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Наша цель — захват тренировочной машины Inject с площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.204 inject.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Мы нашли два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.2p1;
- 8080 — веб‑сервис Nagios NSCA.
На SSH мы сейчас ничего не добьемся, поэтому обращаем свой взор на веб‑сервер.
Точка входа
На сайте можно зарегистрироваться и залогиниться, к тому же в глаза бросается возможность загружать файлы через пункт меню Upload. Перейти на эту страницу и загрузить файл получится и без авторизации.
После загрузки файла нам предложат просмотреть его по ссылке. Более интересно это выглядит в Burp History.
Имя загруженного файла передается в качестве параметра
img страницы
/. В таком случае следует проверить, нет ли здесь уязвимости LFI, которая позволит смотреть произвольные файлы с обходом каталога, к примеру.
Пробуем прочитать файл
../../../../../../../../../../, и у нас получается.
Значит, LFI присутствует, это нам пригодится.
Точка опоры
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