Поз­драв­ляя нашего ведуще­го редак­тора Вален­тина Хол­могоро­ва с днем рож­дения, я шут­ки ради пред­ложил ему стать самым матерым из редак­торов не толь­ко в жиз­ни, но и в тит­рах жур­нала. Неожи­дан­но это при­вело к тому, что я три вечера кря­ду про­вел в архе­оло­гичес­ких рас­копках.

В ответ на мое пред­ложение Вален­тин толь­ко ука­зал на оплошность — не «матерый», мол, редак­тор, а «матер­ный», буков­ку про­пус­тил. И тут я сра­зу вспом­нил о при­коле, которым себя и читате­лей радова­ли наши древ­ние пред­ки — пер­вая редак­ция «Хакера».

Ре­дак­торы в ран­них выпус­ках жур­нала зва­лись «самый глав­ный», «самый гей­мер­ский», «самый вред­ный» и так далее.

Иван «SideX» Кор­ноухов впер­вые появил­ся в тит­рах с титулом «типа прос­то редак­тор», но вско­ре прев­зошел всех и стал име­новать­ся «самым пьяным редак­тором». Потом про­вел реб­рендинг в «самого пив­ного» и под конец карь­еры в «Хакере» — в «самого дед­лай­нового».

Во­обще, меня час­то про­сят рас­ска­зать что‑то из исто­рии жур­нала, но я при­шел работать в «Хакер» толь­ко в 2015 году — в коман­ду Ильи Русане­на, так что никакой ран­ней исто­рии не зас­тал и в качес­тве басен­ника в под­метки не гожусь нашим ста­рожи­лам.

Что­бы иметь хоть какой‑то исто­ричес­кий кон­текст, я вре­мена­ми отправ­ляюсь в экспе­дицию и чер­паю муд­рость пред­ков из пер­воис­точни­ка — ста­рых выпус­ков «Хакера».

В этот раз моим квес­том ста­ло прев­ращение тит­ров жур­нала в огромную таб­лицу, из которой лег­ко узна­вать, кто ког­да при­ходил в редак­цию и ухо­дил из нее и за какие руб­рики отве­чал.

По­делюсь некото­рыми наход­ками.

Ос­новной инте­рес, конеч­но, был к глав­редам. Сме­нялись они у нас не так час­то, прос­ледить за ними лег­ко, и каж­дый из них (нас) оли­цет­воря­ет целую эпо­ху в жиз­ни жур­нала.

1999–2002 — Сер­гей «SINtez» Пок­ров­ский

— Сер­гей «SINtez» Пок­ров­ский 2002–2004 — Алек­сандр «2poisonS» Сидоров­ский

— Алек­сандр «2poisonS» Сидоров­ский 2004–2006 — Иван «Cutter» Пет­ров

— Иван «Cutter» Пет­ров 2006–2012 — Никита «Nikitos» Кис­лицин

— Никита «Nikitos» Кис­лицин 2012–2014 — Сте­пан «Step» Иль­ин

— Сте­пан «Step» Иль­ин 2014–2015 — Илья Илем­битов

— Илья Илем­битов 2015–2018 — Илья Русанен

— Илья Русанен с 2018-го — Андрей Пись­мен­ный

Не все глав­реды, покинув пост, ухо­дили от него далеко. Пок­ров­ский, нап­ример, еще дол­гое вре­мя работал в Gameland, Илем­битов нес­коль­ко месяцев про­дол­жал вес­ти свои руб­рики, а Русанен с нами до сих пор — повеле­вает инфраструк­турой и раз­работ­кой внут­ренних инс­тру­мен­тов.

Аб­солют­ный чем­пион по про­дол­житель­ному глав­редс­тву (пока что?) — Никита Кис­лицин, рулив­ший жур­налом шесть лет — с апре­ля 2006 года по май 2012-го, а начинал еще редак­тором «Взло­ма» дву­мя годами ранее (в воз­расте 18 лет!). В но­мере 160 можешь про­читать его про­щаль­ное «Интро».

К сожале­нию, сей­час узна­вать о том, где Никита и что с ним, мы можем толь­ко из но­вос­тей. Наде­емся, что они будут хороши­ми!

Не­изменным выпус­кающим при Кис­лицине был Николай «gorl» Андре­ев. Ему же при­над­лежит и рекорд пре­быва­ния в этой дол­жнос­ти.

Из редак­торов доль­ше всех в тит­рах про­дер­жался Саша Лозов­ский. Наш «док­тор Klouniz» воз­гла­вил руб­рику «Кодинг» летом 2006 года, а прек­ратил работать над стать­ями в мар­те 2019-го.

На мой взгляд, у Лозов­ско­го в «Хакере» самая инте­рес­ная тра­екто­рия. Он был редак­тором руб­рики «Кодинг» при Пой­зоне, потом при Кут­тере дол­гое вре­мя заведо­вал выпус­ком, в коман­де Никито­са сно­ва стал редак­тором «Кодин­га», потом на нес­коль­ко номеров зах­ватил еще и SYN/ACK и в какой‑то момент воз­гла­вил новую руб­рику — Malware. А потом и «Кодинг» сно­ва попал в его забот­ливые руки.

Са­ша, если еще чита­ешь «Хакер», не забывай, что «Кодинг» всег­да ждет тебя! Толь­ко приш­ли вес­точку.

Во­обще, карь­ерный путь амби­циоз­ного редак­тора прос­лежива­ется такой: человек набира­ет на себя одну руб­рику за дру­гой, а потом через сколь­ко‑то номеров либо ста­новит­ся глав­ным или хотя бы выпус­кающим, либо про­пада­ет из тит­ров — видимо, страш­но задол­бавшись.

Из набираль­щиков дол­жнос­тей и руб­рик самый яркий при­мер — Андрей «Andrushock» Мат­веев. Он в течение десяти лет вел руб­рику Unixoid, но под конец карь­еры в «Хакере» взва­лил на себя еще SYN/ACK, X-Mobile и Phreaking; делал раз­дел DVD, пос­вящен­ный Linux, и был замом глав­реда по тех­ничес­ким воп­росам. Где толь­ко берут таких работ­ников?

При том, что тит­ры и при­сутс­твие в них вро­де бы всех заботи­ли, сос­тавля­лись они с кри­миналь­ной неб­режностью. Какие‑то люди работа­ли в жур­нале пару месяцев и успе­ли отме­тить­ся, но есть и герои, которые внес­ли огромный вклад в раз­витие «Хакера», а в тит­ры никог­да не попада­ли.

Статьи леген­дарно­го Кри­са Кас­пер­ски в иных номерах сос­тавля­ли чуть ли не до тре­ти объ­ема. Но про зас­луги Кри­са ты, навер­ное, уже в кур­се. Если нет, то обя­затель­но глянь цикл по кни­ге «Фун­дамен­таль­ные осно­вы хакерс­тва», которую Юра Язев толь­ко недав­но закон­чил об­новлять.

Дру­гой герой и источник скры­той силы «Хакера» — Мария Нефёдо­ва. Маша писала в руб­рику «Сце­на» боль­ше десяти лет под­ряд и при этом никог­да не стре­милась зас­ветить­ся в редак­тор­ском сос­таве.

За­ведо­вали «Сце­ной» сна­чала Олег «mindwOrk» Чебене­ев, потом Илья Алек­сан­дров, потом во вре­мена номеров 112 и 113 — загадоч­ные «Петя и Волк» (я так и не понял, кто это и почему так под­писывал­ся), а потом дол­го‑дол­го сло­во «Сце­на» прос­то не появ­лялось в тит­рах, пока руб­рика не упа­ла в руки Ильи Илем­битова, а спус­тя год — в мои.

Все это вре­мя Маша, помимо «Мегано­вос­тей», откры­вающих каж­дый выпуск, ста­биль­но радова­ла читате­лей топовы­ми матери­ала­ми о зна­мени­тых хакерах и важ­ных событи­ях. Спа­сибо ей за это!

Во­обще, если инте­ресу­ешь­ся ран­ней исто­рией «Хакера», рекомен­дую гля­нуть тай­млайн жур­нала с 1999-го по 2007 год и би­огра­фии нес­коль­ких клю­чевых сот­рудни­ков (у кого‑то, видимо, был такой же порыв коп­нуть исто­рию).

А еще можешь почитать ин­тервью, которое я брал у осно­вате­ля Gameland Димы Ага­руно­ва, тоже в рам­ках оче­ред­ного изыс­кания. И думаю, не пос­ледне­го.