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Стандартная прошивка очень сильно ограничивает потенциал Flipper Zero, в том числе не дает перехватывать и анализировать сигналы определенных частот (например, сигналы автомобильной сигнализации), не позволяет проводить брутфорс‑атаки на протоколы, требующие передачи определенных значений, а также имеет мало записанных встроенных сигналов, пригодных для атак на популярные системы.
Однако архитектура устройства открыта, а значит, ты можешь поставить свою прошивку, что расширяет горизонты для экспериментов. С начала продаж устройства появилось множество прошивок, созданных сторонними разработчиками и сообществом. У каждой — свои ключевые возможности и преимущества. Давай посмотрим на них поближе!
Flipper Zero Firmware
Flipper Zero Firmware — это стандартная прошивка, с которой Flipper Zero приезжает к тебе с завода. В ней есть множество инструментов, однако со встроенными ограничениями, которые не позволяют полностью раскрыть весь технический потенциал девайса.
Прошивка будет полезна тем, кто только приобрел Flipper Zero и хочет ознакомиться с его базовыми возможностями для минимального ежедневного использования. Например, можешь клонировать в него все свои пропуска и пульты дистанционного управления, чтобы не носить их каждый день с собой.
Вот четыре раздела стандартной прошивки, которые будут больше всего отличаться в кастомных версиях.
- Sub-GHz — этот раздел позволяет выполнять перехват, запись и эмуляцию радиосигналов. В стандартной прошивке этот инструмент ограничен в возможностях. Например, при попытке перехватить радиосигнал автомобильного ключа Flipper определит этот сигнал, но не даст записать его в память и тем более повторить. Это намеренное ограничение, ведь в плохих руках эта игрушка может стать опасной.
- Infrared — инфракрасный сигнал. Позволяет повелевать бытовой техникой. В стандартной прошивке дает возможность управлять четырьмя типами техники: телевизорами, аудиопроигрывателями, проекторами и кондиционерами.
- BadUSB — позволяет эмулировать проводную клавиатуру при подключении «Флиппера» к ПК. Содержит два демосценария, при запуске которых на подключенном ПК открывается блокнот и выводится лого «Флиппера» в виде ASCII-арта.
- Applications — раздел содержит дополнительные инструменты, не попавшие ни в один из предыдущих разделов. Этот пункт в официальной прошивке интересен лишь одним — здесь можно поиграть в змейку.
Unleashed
Unleashed — первый форк официальной прошивки, позволяющий снять региональные ограничения с Flipper Zero, а также добавить новые инструменты. В репозитории она представлена в двух видах: базовом и расширенном, имеющем огромное количество предустановленных приложений.
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