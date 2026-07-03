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Когда ты наводишь мышь на панель задач, ты видишь маленькое изображение окна.
Нас заинтересовало, что превью статично: по сути, это скриншот приложения, который не обновляется до тех пор, пока мы не переключимся в программу.
Мы, как безопасники, часто имеем дело с приложениями, где есть тайм‑аут и защита паролем, например OneNote, KeePass, браузеры, удаленные сессии и прочее в таком духе. Давай посмотрим, как это можно использовать. Заодно пройдемся по другим случаям, в которых получиться применить возможности «графического» наблюдения и не только. Так что начинай готовить свой банановый раф на кокосовом — будет интересно.
Что такое DWM
DWM (Desktop Window Manager, диспетчер окон рабочего стола) — технология, появившаяся еще во времена Windows Vista. Она предназначена для гламурного отображения эскизов приложений. В Windows 11 она тоже есть.
Ты можешь увидеть эти эскизы при нажатии сочетаний клавиш Alt-Tab или Win-Tab.
DWM работает с живым представлением окна, но это представление может оказаться неактуальным, если приложение не перерисовало содержимое или ушло в блокировку особым образом. Тогда превью показывает последнее состояние открытого приложения.
Если не открывать окно (это приведет к обновлению эскиза), можно обратиться напрямую к картинке и подсмотреть, что происходило в приложении. В некоторых версиях Windows, если навести мышь на эскиз, он полностью разворачивается, но не трогает приложение. Другими словами, ты буквально смотришь в прошлое.
Стало жутко интересно — а как его вытащить‑то? На первом этапе вообще искали скриншоты в памяти, но потом сдались и осмелились погуглить...
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Пишем кастомное приложение
Поскольку речь идет о винде, проще всего добраться до этих превью через .NET. Напишем минималистичное приложение, которое будет использовать функции DWM, подключаться к окнам и буквально стримить эскизы... ради науки, разумеется!
Нарисуем простейшую форму, в которой будет выпадающий список для выбора активных окон, место для превью и ползунок для настройки прозрачности. Также добавим кнопку для обновления списка активных окон. Все‑таки мы тут рисуем PoC, а не полноценный хакерский модуль.
Теперь напишем небольшой код. По сути, нам не нужны никакие дополнительные библиотеки — все уже есть в системе. Нам понадобятся функции всего двух системных библиотек:
user32. и
dwmapi.. Первая нужна, чтобы получать список открытых окон и их заголовки, а вторая — это интерфейс для работы с DWM.
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