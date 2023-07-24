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Нашей целью будет захват тренировочной машины Derailed с площадки Hack The Box. Уровень сложности отмечен как «безумный».
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.190 derailed.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Nmap нашел два открытых порта: 22 — служба OpenSSH 8.4p1 и 3000 — веб‑сервер Nginx 1.18.0. Очевидно, что начинать стоит с осмотра веб‑приложения.
На сайте даже без регистрации можем создать заметку.
Обратим внимание, что обращение к только что созданной заметке происходит как к файлу в URL, отсюда можно сделать вывод об использовании какого‑то API. Просканируем корневой каталог сайта по словарю с разными названиями файлов и названиями конечных точек API. Я сделаю это с помощью feroxbuster.
Справка: сканирование веба c feroxbuster
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch, DIRB или ffuf. Я предпочитаю feroxbuster.
При запуске указываем следующие параметры:
-
-u— URL;
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-d— глубина сканирования.
Запускаем:
feroxbuster -u http://10.10.11.190:3000 -w files_interesting.txt -t 256
Перебором мы нашли страницу со свойствами веб‑фреймворка Ruby on Rails —
/.
Теперь можно не сканировать каталоги и файлы, так как Rails предоставит нам всё в удобном виде на одной странице:
/.
Точка входа
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