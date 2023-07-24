В этом рай­тапе я покажу при­емы, которые исполь­зуют­ся при ата­ках на веб‑при­ложе­ния, в пер­вую оче­редь — работа­ющие на Ruby on Rails. Нач­нем со ска­ниро­вания сай­та, най­дем и про­экс­плу­ати­руем XSS, затем получим дос­туп к хос­ту через RCE. Для повыше­ния при­виле­гий на ата­куемой машине раз­берем­ся с OpenMediaVault.

На­шей целью будет зах­ват тре­ниро­воч­ной машины Derailed с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности отме­чен как «безум­ный».

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 190 derailed. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Nmap нашел два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 8.4p1 и 3000 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0. Оче­вид­но, что начинать сто­ит с осмотра веб‑при­ложе­ния.

На сай­те даже без регис­тра­ции можем соз­дать замет­ку.

Об­ратим вни­мание, что обра­щение к толь­ко что соз­данной замет­ке про­исхо­дит как к фай­лу в URL, отсю­да мож­но сде­лать вывод об исполь­зовании какого‑то API. Прос­каниру­ем кор­невой каталог сай­та по сло­варю с раз­ными наз­вани­ями фай­лов и наз­вани­ями конеч­ных точек API. Я сде­лаю это с помощью feroxbuster.

Справка: сканирование веба c feroxbuster Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, DIRB или ffuf. Я пред­почитаю feroxbuster. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -u — URL;

— URL; -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -d — глу­бина ска­ниро­вания.

За­пус­каем:

feroxbuster -u http:/ / 10. 10. 11. 190: 3000 -w files_ interesting. txt -t 256

Пе­ребо­ром мы наш­ли стра­ницу со свой­ства­ми веб‑фрей­мвор­ка Ruby on Rails — / rails/ info/ properties .

Те­перь мож­но не ска­ниро­вать катало­ги и фай­лы, так как Rails пре­дос­тавит нам всё в удоб­ном виде на одной стра­нице: / rails/ info/ routes .

Точка входа