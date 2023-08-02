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17 июня 2020 года в «Хакере» вышла статья Андрея Жукова (@s0i37) про интересный способ постэксплуатации Windows: для дальнейшего продвижения по сети и перехвата учетных данных внутри создается виртуальная машина на Linux. Для достижения своей цели Андрей использовал VirtualBox в silent-режиме. Основная идея в том, чтобы виртуальная машина на Linux работала в режиме моста, причем в сам мост на Linux помещается интерфейс, который смотрит в сторону реальной ОС. Так у этой машины появляется L2-доступ, который открывает возможности для атак канального уровня, таких как ARP-спуфинг или LLMNR/NBNS-спуфинг. Важный момент: эта техника требует прав администратора на скомпрометированной Windows-машине.
Caster Remix
Я вдохновился идеей s0i37, когда пытался найти новые способы L2-туннелирования против Windows. Мне пришла в голову мысль запустить виртуальный роутер MikroTik CHR внутри реальной Windows с помощью VirtualBox.
CHR (Cloud Hosted Router) — это виртуальный маршрутизатор MikroTik, который можно установить с помощью технологий виртуализации. И у него тоже есть возможность деплоя на VirtualBox. Я выбрал именно его, так как RouterOS 7 — очень гибкий и многофункциональный инструмент. В нем есть необходимый VXLAN, который работает стабильно. На основе идеи s0i37 я придумал следующую концепцию:
- деплой CHR внутри Windows при постэксплуатации;
- сетевая настройка CHR в режиме bridge в VBOX;
- создание полноценного L2-туннеля с VXLAN, бриджинг интерфейсов и получение доступа.
info
Этот вектор работает корректно только для реальных физических машин, так как при эксплуатации виртуальных машин могут возникнуть проблемы с прохождением трафика из‑за того, что на интерфейсе скомпрометированной виртуалки может не быть неразборчивого режима.
Я построил достаточно небольшую сеть для демонстрации ремикса, но мой метод может работать из любой точки сетевой инфраструктуры, так как Ethernet-фреймы в туннеле будут передаваться поверх L3-соединений с помощью VXLAN-туннелирования.
CHR Deploy
MikroTik CHR мы используем в качестве L2-шлюза, но он будет работать на основе VirtualBox. Вот только VirtualBox нужно каким‑то образом установить на целевой хост, а при этом не всегда есть возможность обеспечить себя графической оболочкой. Я предусмотрел этот сценарий и нашел способ «тихой» установки VirtualBox, а также способ организации виртуальной машины.
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