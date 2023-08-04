Средс­тва защиты, в час­тнос­ти EDR, любят ста­вить хуки. Хук — это спе­циаль­ная инс­трук­ция, которая поз­воля­ет перех­ватить поток управле­ния прог­раммы при вызове опре­делен­ной фун­кции и в резуль­тате кон­тро­лиро­вать, отсле­живать и изме­нять дан­ные, передан­ные этой фун­кции. В этой статье я покажу, как про­водить обратный про­цесс — анху­кинг.

Ан­хукинг поз­воля­ет снять хук, который был уста­нов­лен средс­твом защиты. Опре­делить наличие хука нес­ложно. Вот наг­лядный при­мер того, как он может выг­лядеть.

Здесь EDR пос­тавил хук на NtAllocateVirtualMemory( ) . Эта фун­кция будет пос­ледней в User Mode, она вызыва­ется лишь для ини­циали­зации сис­темно­го вызова и выделе­ния памяти путем обра­щения к ядру. В сто­ковой кон­фигура­ции, ког­да хука нет, никаких безус­ловных jmp -перехо­дов быть не дол­жно. Тут мы видим иную ситу­ацию: переход как раз таки есть, поток управле­ния отда­ется непонят­но кому и непонят­но куда. Поэто­му нам как ата­кующим, да и прос­то что­бы укло­нить­ся от обна­руже­ния, нуж­на опе­рация анху­кин­га, которая сни­мет этот хук, и, как следс­твие, средс­тво защиты потеря­ет кон­троль над потоком выпол­нения прог­раммы.

От­мечу лишь, что подоб­ный спо­соб обхо­да хуков — один из мно­жес­тва. Мож­но, нап­ример, совер­шать Direct- и Indirect-сис­колы, но сто­ит пом­нить, что получит­ся обой­ти толь­ко хуки, которые сто­ят в User Mode. Если средс­тво защиты при­меня­ет хуки Kernel Mode (нап­ример, SSDT Hooking), то подоб­ные методы ока­жут­ся бес­полез­ны. На будущее: SSDT — это спе­циаль­ная таб­лица, бла­года­ря которой сопос­тавля­ются сис­кол и дей­ствие ядра Windows. Есть, конеч­но, Kernel Patch Protection, который меша­ет уста­нав­ливать подоб­ные хуки, но это уже сов­сем дру­гая исто­рия.

В статье я рас­смот­рю наибо­лее популяр­ные спо­собы сня­тия хуков, от прос­того к слож­ному.

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

Снятие хука через чтение библиотеки с диска

Этот метод мож­но счи­тать одним из самых прос­тых. Он осно­ван на том, что биб­лиоте­ка ntdll.dll под­гру­жает­ся в память так же, как находит­ся на дис­ке. При­чем хуки уста­нов­лены непос­редс­твен­но в памяти, на дис­ке образ девс­твен­но чист. Поэто­му мы дол­жны будем лишь счи­тать биб­лиоте­ку с дис­ка, дос­тать из нее PE-сек­цию . text (в ней находит­ся код), а пос­ле переза­писать сек­цию . text хук­нутой биб­лиоте­ки сек­цией, счи­тан­ной с дис­ка.

Мы будем исполь­зовать фун­кции ReadFile( ) и MapViewOfFile( ) , и EDR может отсле­живать их, поэто­му есть риск, что наша ntdll. dll , заг­ружен­ная с дис­ка, будет изме­нена при попыт­ке под­гру­зить ее содер­жимое в прог­рамму. Поэто­му при­дет­ся исполь­зовать иной спо­соб сня­тия хука, нап­ример тащить ntdll.dll с неко­его уда­лен­ного сер­вера. Этот алго­ритм реали­зуем поз­же. За идею боль­шое спа­сибо Раль­фу.

Итак, сна­чала нуж­но счи­тать содер­жимое биб­лиоте­ки ntdll.dll. Нач­нем со стан­дар­тной фун­кции ReadFile( ) . По умол­чанию ntdll.dll лежит в сис­темной пап­ке \ Windows\ System32 . Пред­лагаю соз­дать фун­кцию, которая будет воз­вра­щать буфер с содер­жимым ntdll.dll.

#define NTDLL "NTDLL. DLL" BOOL ReadNtdllFromDisk ( OUT PVOID * ppNtdllBuf ) { CHAR cWinPath [ MAX_PATH / 2 ] = { 0 } ; CHAR cNtdllPath [ MAX_PATH ] = { 0 } ; HANDLE hFile = NULL ; DWORD dwNumberOfBytesRead = NULL , dwFileLen = NULL ; PVOID pNtdllBuffer = NULL ; if ( GetWindowsDirectoryA ( cWinPath , sizeof ( cWinPath ) ) == 0 ) { printf ( "[ !] GetWindowsDirectoryA Failed With Error : %d \ n " , GetLastError ()) ; goto EndOfFunc ; } sprintf_s ( cNtdllPath , sizeof ( cNtdllPath ) , "%s \ \ System32 \ \ %s" , cWinPath , NTDLL ) ; hFile = CreateFileA ( cNtdllPath , GENERIC_READ , FILE_SHARE_READ , NULL , OPEN_EXISTING , FILE_ATTRIBUTE_NORMAL , NULL ) ; if ( hFile == INVALID_HANDLE_VALUE ) { printf ( "[ !] CreateFileA Failed With Error : %d \ n " , GetLastError ()) ; goto EndOfFunc ; } dwFileLen = GetFileSize ( hFile , NULL ) ; pNtdllBuffer = HeapAlloc ( GetProcessHeap () , HEAP_ZERO_MEMORY , dwFileLen ) ; if ( ! ReadFile ( hFile , pNtdllBuffer , dwFileLen , & dwNumberOfBytesRead , NULL ) || dwFileLen != dwNumberOfBytesRead ) { printf ( "[ !] ReadFile Failed With Error : %d \ n " , GetLastError ()) ; printf ( "[ i] Read %d of %d Bytes \ n " , dwNumberOfBytesRead , dwFileLen ) ; goto EndOfFunc ; } * ppNtdllBuf = pNtdllBuffer ; EndOfFunc: if ( hFile ) CloseHandle ( hFile ) ; if ( * ppNtdllBuf == NULL ) return FALSE ; else return TRUE ; }

Ос­тает­ся про­верить, что наш код вер­но работа­ет. Если ты пишешь в Visual Studio, то откры­вай пункт «Отладка → Парамет­ры» и ставь две галоч­ки, что­бы мож­но было видеть содер­жимое памяти.