Исследователи из компании Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) сообщают, что хакеры получили доступ к данным клиентов «МТС Банка». В «МТС Банке» информацию об утечке данных не подтверждают.

Специалисты утверждают, что ответственность за эту утечку лежит на той же хак-группе, которая ранее «слила» в сеть данные «СберЛогистики», образовательного портала «GeekBrains», сервиса электронных книг «Литрес» и так далее.

По информации DLBI, в свободный доступ попали сразу три текстовых файла, а полный дамп насчитывает более 21 млн строк. Первый из файлов содержит ровно один миллион строк, включая:

ФИО;

номера телефонов;

даты рождения;

данные о поле;

ИНН;

данные о гражданстве.

В другом файле содержится 3 095 392 строки, среди которых можно найти:

частичный (6 первых и 4 последних цифры) номер банковской карты;

дату выпуска и срок истечения действия карты;

тип карты (дебетовая, кредитная, корпоративная).

В третьем файле специалисты обнаружили 1,8 млн уникальных номеров телефонов, 50 000 уникальных email-адресов и числовые идентификаторы.

При этом представители «МТС Банка» сообщили, что утечка банковской тайны не подтвердилась, инфраструктура компании не подвергалась атакам, и данные пользователей «вне опасности».

По данным компании, в базе действительно содержатся «максированные номера банковских карт», но выпущенных разными банками.