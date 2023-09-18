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Неисправности вокруг нас
В статье «Заплатка на асме» я описал способ программного «ремонта» дефекта жидкокристаллического монитора. Но мы живем не в идеальном, а в материальном мире (по крайней мере, переселиться в виртуальную вселенную и полностью избавиться от материальной составляющей пока что не удается). Так что не все возникающие проблемы можно решить усилием мысли. А проблем хватает: приходит в негодность одежда и обувь, ломаются дверные замки, водопроводные краны и автомобили. Хлопот доставляют и поломки разнообразных электронных устройств.
Неисправности в электронике отличаются от механических тем, что их сложнее выявить. Мы не видим течение электрического тока по дорожкам на платах. А если бы и видели, то быстродействия нашей нервной системы не хватило бы для оценки правильности работы транзисторных ключей, выполняющих сотни миллионов переключений в секунду. Поэтому для поиска таких неисправностей прибегают к косвенным методам. На вид оценивают состояние электронных компонентов (черный обугленный резистор, пахнущий сгоревшей электропроводкой, скорее всего, требует замены). На ощупь — их температуру (что требует определенной осторожности, чтобы не попасть под действие высокого напряжения и не получить термический ожог, если элемент действительно неисправен или оказался в короткозамкнутой цепи). Но справиться с серьезными неполадками все равно не удастся без специальных измерительных и диагностических приборов.
Первый помощник мастера — простейший мультиметр, и во многих случаях его оказывается достаточно. Большой плюс этого прибора в том, что пользоваться им могут все, кто не прогуливал в школе уроки физики. Пожалуй, самая полезная его функция — измерение сопротивлений. Ведь, в конце концов, электротехника — это наука о контактах, и неполадки возникают там, где контакт разрывается, или, наоборот, там, где его быть не должно. Целесообразно пробежаться щупами по электронной плате неисправного устройства (обязательно выключенного!), измеряя сопротивление на конденсаторах. Оно должно быть достаточно большим, до бесконечности. Если прибор вдруг показал ноль — это означает, что либо сам конденсатор «пробит», либо возникло короткое замыкание на подключенных к нему дорожках, возможно, через вышедший из строя соседний элемент. В любом случае круг поиска значительно сужается. Аналогично проводится проверка резисторов, только их сопротивление, наоборот, не должно быть больше номиналов — меньше может дать резистор, подключенный параллельно проверяемому.
Но бывает и так, что мультиметр помочь не в силах. Значительную долю проблем в электронных устройствах создают электролитические конденсаторы. Например, устройство ни с того ни с сего стало вести себя странно: то включается, то выключается, то работает, то не работает. В такой ситуации после исключения неисправности в «макровыключателях» — контактах кнопки, розетки и удлинителя — следует проверить электролитические конденсаторы в блоке питания и остальных узлах. Иногда виновника проблемы выдает деформированная (выгнутая вверх, «вздутая» или даже разорванная) верхняя крышка или «выпавшее» дно. В других случаях конденсаторы выглядят исправными, но все равно не выполняют свою функцию. Что же происходит?
Несовершенство конденсаторов
Конденсатор — это система проводников, способная накапливать и отдавать электрические заряды. Идеальный конденсатор характеризуется только своей электрической емкостью, которая измеряется в фарадах. В реальном мире проявляются и другие его свойства, обусловленные конструкцией конденсатора, способом его изготовления и использованными материалами.
Для всех типов реальных конденсаторов устанавливается максимально допустимое напряжение, превышение которого может обернуться электрическим пробоем и выходом устройства из строя. При включении электролитических конденсаторов следует обязательно соблюдать полярность — если ее нарушить, может закипеть электролит. Это завершается характерным «выстрелом» с разрывом оболочки и выбросом содержимого наружу в виде симпатичного белого облачка. Если идеальный конденсатор обладает только реактивным сопротивлением, которое определяется его емкостью и уменьшается с увеличением частоты переменного тока, то реальный конденсатор добавляет к нему активную составляющую, как будто последовательно с ним подключен резистор. Эта активная составляющая называется эквивалентным последовательным сопротивлением (ЭПС), в англоязычной литературе equivalent series resistance (ESR).
Недостаточное качество изготовления и особенности условий работы электролитических конденсаторов могут приводить к тому, что их ЭПС увеличивается. А это, в свою очередь, ведет к увеличению их нагрева и незапланированному изменению режимов работы цепей, в которых они стоят. Результатом может стать как выход из строя самого конденсатора, так и разрушение других элементов электрической цепи. С течением времени электролитические конденсаторы «стареют», что выражается в уменьшении их емкости. Процесс деградации ускоряется, если на них постоянно воздействует высокая температура. В результате они всё хуже выполняют возложенные на них функции.
Итак, у тебя с некоторого времени регулярно перезагружается маршрутизатор. Электрическая розетка, в которую включено устройство, не вызывает подозрений, прохладу в помещении обеспечивает кондиционер, и корреляции перезагрузок с моментами включения и выключения 40-летнего холодильника «Саратов» в соседней комнате ты не обнаружил. Что ж, тогда надо исключить фактор деградации электролитических конденсаторов.
Ты берешь в руки мультиметр... и кладешь его на место. В простейших моделях мультиметров отсутствует даже функция измерения электрической емкости, не говоря уже про ЭПС. Сейчас в продаже появились удобные и недорогие многофункциональные LCR-тестеры, способные определять тип электронных компонентов и измерять их важнейшие параметры. Но, во‑первых, такой прибор надо заказывать в интернет‑магазине и ожидать его доставки, а во‑вторых, для проверки деталей их надо сначала выпаять с монтажной платы. Может, лучше сразу заменить все электролитические конденсаторы новыми, как иногда советуют? Но ведь тогда их все равно надо выпаивать и впаивать... А если дело не в конденсаторах?
Простой ESR-пробник
Из‑за широкого распространения проблемы деградации электролитических конденсаторов вопросом их диагностики озадачились многие радиолюбители. Они изобрели множество приборов различной степени сложности и точности для проверки конденсаторов прямо на электронных платах, без демонтажа. Когда у меня возникли подозрения в исправности блока питания, я нашел любопытную схему в статье SharmuttaDJ от 1 марта 2022 года «Как быстро проверить все конденсаторы на плате. Простой ESR-пробник». В немного преобразованном виде конструкция устройства показана следующем рисунке.
Давай разберемся в общих чертах, как этот прибор работает. Изображение сердечника трансформатора в виде длинной вертикальной линии наглядно делит схему на две части. Генератор, присутствующий на левой части схемы, обеспечивает формирование электрических импульсов с частотой 50–100 кГц. Они создают в трансформаторе переменное магнитное поле, а оно, в свою очередь, индуцирует ЭДС в индикаторной и измерительной обмотках трансформатора. Цепь индикатора, изображенная в правой части схемы сверху, напоминает классический детектор простейшего радиоприемника. Она замкнута, поэтому ЭДС индукции создает в ней переменный электрический ток, который выпрямляется диодом, сглаживается конденсатором и поступает на миллиамперметр (см. рис.). Стрелка миллиамперметра отклоняется в зависимости от силы тока, которую можно регулировать подстроечным резистором.
Измерительная цепь, изображенная в правой части схемы снизу, сейчас разомкнута, поэтому ЭДС индукции измерительной катушки не может самостоятельно реализоваться в электрическом токе, а значит, в данный момент эта цепь никакого влияния на работу прибора не оказывает. Но ситуация в корне меняется, если ее замкнуть, например коснувшись измерительными щупами выводов проверяемого конденсатора. Как тебе известно, конденсатор переменный ток проводит, в отличие от постоянного. О подборе сопротивления резистора в измерительной цепи поговорим немного позже, сейчас отметим лишь, что оно невелико. В измерительной цепи возникает переменный ток, на который расходуется энергия магнитного поля трансформатора. ЭДС на индикаторной обмотке уменьшается, и снижение тока в индикаторной цепи сразу же отражается на показаниях миллиамперметра.
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