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А поможет нам в этом тренировочная машина Gofer с площадки Hack The Box. Уровень ее — сложный.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.225 gofer.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел несколько открытых портов:
- 22 — служба OpenSSH 8.4p1;
- 80 — веб‑сервер Apache 2.4.56;
- 139 и 445 — служба Samba 4.6.2.
Также мы узнаём, что фильтруется подключение к порту 25, по которому работает служба SMTP.
Первым делом проверим SMB, в отличие от веба этот протокол не потребует много времени для анализа.
enum4linux -a gofer.htb
В выводе больше всего интересен список общих ресурсов SMB. К некоторым каталогам мы можем получить доступ без использования учетных данных.
Точка входа
Подключаемся к SMB-ресурсу, где мы находим каталог
backup, а в нем сохраненное сообщение.
smbclient //gofer.htb/shares
Скачиваем сообщение и читаем. Там говорится о пользователе, который переходит по всем фишинговым ссылкам, поэтому почта теперь работает только для внутренних пользователей. При этом теперь будут открываться только документы ODT.
Учтем это на будущее и перейдем к сайту.
На самом сайте ничего интересного, кроме списка сотрудников. Поэтому приступаем к сканированию.
Справка: сканирование веба c feroxbuster
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch, DIRB или ffuf. Я предпочитаю feroxbuster.
При запуске указываем следующие параметры:
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-u— URL;
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-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
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-t— количество потоков;
-
-d— глубина сканирования.
Задаем нужные параметры и запускаем сканер:
feroxbuster -u http://gofer.htb/ -t 256 -d 1 -w directory_2.3_medium_lowercase.txt
Новых файлов и каталогов не обнаружили, поэтому переходим к следующему шагу — сканированию поддоменов. Делать это будем с помощью ffuf. Параметры те же, что у feroxbuster, но добавятся еще два:
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-H— HTTP-заголовок;
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-fc— фильтр по коду ответа.
ffuf -u http://gofer.htb -H 'Host:FUZZ.gofer.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -fc 400,301
Добавляем найденный поддомен в файл
/ и проверяем новый сайт. Там нас встречает HTTP-аутентификация.
10.10.11.225 gofer.htb proxy.gofer.htb
HTTP auth bypass
Есть несколько способов обхода неправильно настроенной HTTP-аутентификации. Самый простой и быстрый — смена метода запроса с GET на POST (либо PUT).
В Burp Repeater легко это сделать, достаточно выбрать нужный пункт в контекстном меню.
И при POST-запросе получаем уже другой ответ.
Точка опоры
В полученном ответе нам сообщают, что в URL не хватает параметра. Можно перебрать параметры по словарю и найти ответ сервера, который, возможно, будет отличаться от основной массы. Для перебора я использую Burp Intruder.
Чтобы в таблице результатов отображался ответ сервера, перейдем к вкладке Settings, выберем опцию Grep → Extract и укажем интересующую нас позицию.
Таким образом обнаруживаем параметр
url.
SSRF
Так как мы должны передать URL, можно предположить, что сервис выполнит запрос на него. Для теста запустим веб‑сервер:
python3 -m http.server 80
И укажем на сайте свой адрес. В логах веб‑сервера увидим подключение, а на сайте отобразится листинг каталога веб‑сервера.
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