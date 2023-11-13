В этом рай­тапе я про­демонс­три­рую тех­нику TTY hijacking, которая поз­воля­ет зах­ватить сес­сию тер­минала супер­поль­зовате­ля. Так­же про­экс­плу­ати­руем path traversal для получе­ния дос­тупа к исходно­му коду при­ложе­ния на Node.js, укра­дем сес­сию поль­зовате­ля через соз­дание cookie и при­меним сле­пую инъ­екцию для получе­ния кон­фиден­циаль­ной информа­ции.

На­шей целью будет зах­ват тре­ниро­воч­ной машины Download с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее — слож­ный.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в файл / etc/ hosts :

10. 10. 11. 226 download. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1;

80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

Заг­лянем на сайт.

Точка входа

Изу­чая сайт, находим фор­му заг­рузки фай­лов.

Прос­матри­вая этот зап­рос в Burp History, уви­дим типич­ную для при­ложе­ния на Node.js фор­му cookie.

Ав­торизу­емся на сай­те, декоди­руем зна­чение download_session и про­верим, что изме­нилось.

У нас появил­ся параметр user , содер­жащий имя поль­зовате­ля и его иден­тифика­тор. Так­же для про­вер­ки я заг­рузил файл и уви­дел, что сооб­щение о выпол­нении дей­ствия попада­ет в параметр success .

Точка опоры

Path traversal