В Microsoft сообщают, что компании известно о проблеме, из-за которой все принтеры в Windows 10 и Windows 11, независимо от их производителя, переименовываются в HP LaserJet M101-M106. Кроме того, через Microsoft Store на машины пользователей автоматически устанавливается приложение HP Smart.

Об этом баге пользователи начали сообщать еще на прошлой неделе. Многочисленные обсуждения проблемы можно найти в социальных сетях и на форумах Microsoft.

Пострадавшие пишут, что любые принтеры в системе, включая сетевые и виртуальные, переименовываются в HP LaserJet M101-M106, причем меняется даже иконка. Когда пользователи пытаются открыть принтер, дважды кликнув на него, они могут столкнуться с сообщением об ошибке, которое гласит: «Для этой страницы нет доступных задач» (No tasks are available for this page). Хотя чаще всего баг не влияет на функциональность девайса.

Уже высказывались предположения, что проблема возникает из-за некорректных метаданных, которые извлекаются через Windows Update и вынуждают Windows определять любые принтеры как устройства HP.

Кроме того, считая, что в системе присутствует принтер HP, Windows Update автоматически загружает и устанавливает в системы пострадавших приложение HP Smart.

Из-за этого странного поведения многие пользователи решили, что подверглись взлому, но теперь Microsoft подтвердила, что это известная проблема, затрагивающая как клиентские (Windows 10 1809 и более поздние версии), так и серверные (Windows Server 2012 и более поздние версии) версии ОС с доступом к Microsoft Store.

«Предполагается, что данная проблема не затрагивает процессы печати. Задания на печать, а также другие функции, такие как копирование или сканирование, можно поставить в очередь, как обычно. Принтеры на устройстве будут продолжать использовать требуемые драйверы для работы с печатью», — сообщает Microsoft.

В Microsoft уверяют, что компания уже изучает проблему совместно со специалистами HP и в ближайшее время представит обновленную информацию и исправления.