В этом рай­тапе я покажу про­цесс экс­плу­ата­ции SSRF-уяз­вимос­тей и инъ­екции команд опе­раци­онной сис­темы при ата­ке на веб‑сер­вер на Linux. Получив дос­туп к SSH, мы исполь­зуем тех­нику GTFOBins, что­бы повысить при­виле­гии через сис­темную ути­литу systemctl.

На­ша цель — зах­ват рута на машине Sau с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — «лег­кий».

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 224 sau. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел все­го два откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1;

55555 — веб‑сер­вер, выпол­няющий редирект на стра­ницу / web .

Еще видим порт 80, но он филь­тру­ется. Пос­мотрим, что за сайт пор­те 55555.

Точка входа

Бла­года­ря помет­ке Powered by узна­ем, что исполь­зует­ся сис­тема Request Baskets вер­сии 1.2.1. Так как мы зна­ем вер­сию про­дук­та, пер­вым делом про­верим, нет ли для нее готовых экс­пло­итов. Для поис­ка прос­то вос­поль­зуем­ся Google.

Пер­вая ссыл­ка ведет к экс­пло­иту для уяз­вимос­ти CVE-2023-27163 (SSRF).