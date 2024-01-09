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Наша цель — захват рута на машине Sau с площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — «легкий».
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.224 sau.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел всего два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.2p1;
- 55555 — веб‑сервер, выполняющий редирект на страницу
/.
web
Еще видим порт 80, но он фильтруется. Посмотрим, что за сайт порте 55555.
Точка входа
Благодаря пометке Powered by узнаем, что используется система Request Baskets версии 1.2.1. Так как мы знаем версию продукта, первым делом проверим, нет ли для нее готовых эксплоитов. Для поиска просто воспользуемся Google.
Первая ссылка ведет к эксплоиту для уязвимости CVE-2023-27163 (SSRF).
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