В этом рай­тапе я покажу, как исполь­зовать уяз­вимость в Perl, что­бы про­вес­ти инъ­екцию команд и повысить при­виле­гии на ата­куемой машине. Но сна­чала мы устро­им ата­ку на сайт, получим RCE и деком­пилиру­ем поль­зователь­ское при­ложе­ние.

На­ша цель — зах­ват рута на машине Clicker с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — сред­ний.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 232 clicker. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел нес­коль­ко откры­тых пор­тов, сре­ди них отме­тим:

22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;

80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.52;

2049 — служ­ба NFS.

Ос­таль­ные пор­ты не пред­став­ляют инте­реса.

Точка входа

Пер­вым делом под­клю­чим­ся к хра­нили­щу NFS и пос­мотрим, что там.

showmount -e clicker. htb

Нам дос­тупен раз­дел с бэкапа­ми. При­мон­тиру­ем его и пос­мотрим содер­жимое.

sudo mount -t nfs clicker. htb: / mnt/ backups / mnt/

Там все­го один архив, копиру­ем его на нашу машину и демон­тиру­ем раз­дел.

sudo umount / mnt

Ар­хив содер­жит исходные коды сай­та, что облегчит поиск уяз­вимос­тей.

Точка опоры

Повышение привилегий на сайте