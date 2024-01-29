В этом рай­тапе я покажу, как исполь­зовать уяз­вимость в Perl, что­бы про­вес­ти инъ­екцию команд и повысить при­виле­гии на ата­куемой машине. Но сна­чала мы устро­им ата­ку на сайт, получим RCE и деком­пилиру­ем поль­зователь­ское при­ложе­ние.

На­ша цель — зах­ват рута на машине Clicker с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.232 clicker.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел нес­коль­ко откры­тых пор­тов, сре­ди них отме­тим:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.52;
  • 2049 — служ­ба NFS.

Ос­таль­ные пор­ты не пред­став­ляют инте­реса.

 

Точка входа

Пер­вым делом под­клю­чим­ся к хра­нили­щу NFS и пос­мотрим, что там.

showmount -e clicker.htb
Доступные разделы NFS
Дос­тупные раз­делы NFS

Нам дос­тупен раз­дел с бэкапа­ми. При­мон­тиру­ем его и пос­мотрим содер­жимое.

sudo mount -t nfs clicker.htb:/mnt/backups /mnt/
Содержимое раздела
Со­дер­жимое раз­дела

Там все­го один архив, копиру­ем его на нашу машину и демон­тиру­ем раз­дел.

sudo umount /mnt
Содержимое архива
Со­дер­жимое архи­ва

Ар­хив содер­жит исходные коды сай­та, что облегчит поиск уяз­вимос­тей.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка опоры

 

Повышение привилегий на сайте

Спер­ва по поряд­ку прос­матри­ваем все фай­лы и в каж­дом отме­чаем инте­рес­ные дан­ные и потен­циаль­ные уяз­вимос­ти. К при­меру, в db_utils.php лежат фун­кции для заг­рузки и сох­ранения про­филя (стро­ки 44–66). В обе­их фун­кци­ях исполь­зует­ся зап­рос к базе дан­ных, в пер­вом слу­чае для получе­ния дан­ных, во вто­ром — для изме­нения сущес­тву­ющей записи.

Содержимое файла db_utils.php
Со­дер­жимое фай­ла db_utils.php

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