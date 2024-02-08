Впрочем, совсем не обязательно гадать на кофейной гуще, если можно провести натурный эксперимент. Я решил прикинуться простым обывателем и поинтересоваться у самих «специалистов по взлому», в какую сумму они оценивают собственные услуги, а заодно уточнить методы, которые они используют. Сайтов, где предлагается взлом на заказ, в интернете пруд пруди: складывается ощущение, что это не менее востребованная услуга, чем ремонт бытовой техники, установка винды или устранение канализационных засоров. Вот и посмотрим, насколько легко простому пареньку вроде меня нанять персонального хакера для взлома почтового ящика.
Куда обращается обычный, не обремененный
интеллектом нужными связями пользователь интернета с запросом из серии «взломать электронную почту срочно без SMS регистрации»? Правильно, во всезнающий гуголь. Отправился туда и я. От разнообразия полученных ссылок буквально рябит в глазах, да и сайты по этим самым ссылкам радуют интересным контентом. Например, авторы вот этого лендинга хвастаются тем, что при взломе почты они используют «Передовые технологии оборудования от лучших производителей».
Не знаю, чем их оборудовал лучший производитель, — возможно, профессиональные хакеры имеют в виду, что родаки все‑таки купили им новый ноут за хорошие оценки в прошлой четверти.
А вот настоящий сервис по взлому всего что угодно. «Мы группа профессиональных программистов или хакеров если так будет понятнее, — пишут авторы сайта. — Это позволяет сокращать время работы над заказом и делать результаты, когда банальные приемы взлома не работаю» (арфаграфея оригинала сохранена).
Понятнее некуда, особенно если нужно срочно делать результаты. Ведь на эту хакерскую контору, если верить сайту, работает «30 специалистов имеющих опыт в различных отраслях социальной инженирии» — вероятно, это специалисты, которые получают инжир в рамках какой‑то социальной программы. Радуют и опубликованные на этой домашней страничке правила размещения заказа, в частности такое: «Условия сотрудничества с нами: не просит встрече с исполнителем». Жаль, потому что на встрече можно было бы как минимум подарить исполнителю орфографический словарик русского языка.
А вот еще один сайт, предлагающий услуги подобного рода. Тут все очень серьезно: подробно описаны виды предлагаемых работ, приведены отзывы довольных клиентов, имеется даже прейскурант, из которого следует, что дешевле всего взломать ящик, зарегистрированный на сервисе Mail.ru, остальные российские провайдеры оцениваются дороже, а взлом Gmail и корпоративных ящиков на собственном домене так вообще стоит целое состояние.
Есть и вовсе смешные «сервисы», рассчитанные, видимо, на людей с мякишем вместо головного мозга: вводим в соответствующее поле нужный нам адрес электропочты, жмем кнопку «Взломать!», после чего на экране появляется забавное JS-окошечко со всякими страшными надписями вроде «готовим сокет протокола для передачи данных», «опрашиваем порт канала связи», «устанавливаем соединение с астральным почтовым сервером», «первичная инициализация», «вторичная эпиляция»… Затем, разумеется, нужно ввести данные банковской карты — иначе никакого чуда не произойдет.
Но мы люди серьезные и ответственные, поэтому на подобную ерунду не ведемся. Да и вообще, опубликованные в интернете расценки и рекламные посулы — это хорошо, но обещать — не значит жениться. В научно‑исследовательских целях я зарегистрировал на Mail.ru новый почтовый ящик, сразу же подписал его на несколько информационных рассылок, чтобы он не выглядел пустым и заброшенным, после чего с другого адреса отправил сообщения всем упомянутым мною хакерским сервисам (и еще трем неупомянутым, но похожим). Легенда была простая: эта электронная почта принадлежит моей девушке, с личной перепиской которой я очень желаю ознакомиться — прямо аппетит потерял, хочу знать, с кем и о чем она переписывается.
Из пяти отосланных сообщений на два никто не ответил, в качестве отклика на еще одно поступил отлуп от майлердемона о том, что указанного ящика не существует. Двое «хакеров» все‑таки удосужились черкануть мне пару строк. Первый попросил за взлом ящика на Mail.ru десять тысяч рублей, но с условием пятидесятипроцентной предоплаты вне зависимости от результата, что меня, понятное дело, не устроило.
Второй озвучил цену в 12 тысяч и сообщил, что нужна предоплата, а остаток вносить только после доказательства успешного взлома — скриншота содержимого инбокса. Поскольку фотошопить скриншоты я и сам неплохо умею, я согласился на это предложение с небольшой оговоркой: я отправлю на целевой адрес письмо с секретным словом, а взломщик пришлет мне его скрин либо сообщит код в переписке. Предоплату предложил внести через гаранта, после этого потенциальный исполнитель заказа ожидаемо слился.
Не добившись успеха на публичных сайтах, я решил занырнуть в темные и неизведанные глубины дарквеба. На одном из хакерских форумов нашелся тред с предложением услуг по взлому электронной почты. Я отправил автору запрос, и тот откликнулся — да, взломать ящик на Mail.ru возможно, стоимость услуги составляет 15 тысяч рублей, оплата за результат, а для начала необходимо сообщить все, что мне известно о владельце этого адреса. Чувствуется серьезный и системный подход!
Часа через полтора после того, как мы ударили по рукам, в целевой почтовый ящик упало первое подозрительное сообщение.
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