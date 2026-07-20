Ког­да в домене есть нас­тро­енный WSUS, но его DNS-имя мож­но занять, а в AD CS дос­тупен шаб­лон с сер­верной аутен­тифика­цией и про­изволь­ным име­нем, это прев­раща­ется в путь к зах­вату кон­трол­лера: выпус­каем TLS-сер­тификат на под­дель­ный сер­вер обновле­ний, под­нима­ем свой WSUS и дос­тавля­ем наг­рузку как легитим­ное обновле­ние.

По пути добудем пароль из обще­го SMB-катало­га, через shadow credentials заберем учет­ную запись с дос­тупом по WinRM, а затем вос­поль­зуем­ся перех­ватом заг­рузки DLL в зап­ланиро­ван­ной задаче, что­бы прод­винуть­ся до поль­зовате­ля, спо­соб­ного про­вер­нуть ата­ку на инфраструк­туру обновле­ний.

На­ша цель — получить пра­ва супер­поль­зовате­ля на машине Logging с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний, опе­раци­онная сис­тема — Windows.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 129. 41. 57 logging. htb

На этот раз нам пре­дос­тавля­ют не толь­ко IP машины, но и какие‑то учет­ные дан­ные.

За­пус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Оно поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции он выбира­ет сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. Са­мый извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи такого скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr ' ' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом выпол­няет­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное, с исполь­зовани­ем встро­енных скрип­тов (опция -A ). Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Ска­нер нашел 12 откры­тых пор­тов:

88 — Kerberos;

135 — Microsoft RPC;

139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;

389 — LDAP;

445 — SMB;

464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;

593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся служ­бами DCOM и Microsoft Exchange;

636 — LDAPS;

3268 (LDAP) — дос­туп к Global Catalog с кли­ента к кон­трол­леру домена;

3269 (LDAPS) — дос­туп к Global Catalog с кли­ента к кон­трол­леру домена через защищен­ное соеди­нение;

3389 — служ­ба уда­лен­ного рабоче­го сто­ла;

5985 — WinRM.

Точка входа

Про­верим получен­ные учет­ные дан­ные с помощью NetExec.