В этом рай­тапе я покажу, как мож­но вос­ста­новить мас­тер‑пароль от базы дан­ных пароль­ного менед­жера KeePass из дам­па памяти про­цес­са, что­бы получить учет­ные дан­ные и клю­чи. На пути к это­му по тра­диции попен­тестим веб‑сер­вис и соберем дан­ные для прод­вижения.

На­ша цель — получе­ние учет­ной записи супер­поль­зовате­ля на машине Keeper с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности машины — лег­кий.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.227 keeper.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

SSH, как обыч­но, пока оставля­ем в покое, пос­коль­ку учет­ных дан­ных у нас нет. Пой­дем искать уяз­вимос­ти в веб‑сай­тах.

 

Точка входа

На веб‑сер­вере нас встре­чает ссыл­ка на служ­бу под­дер­жки, ведущая на дру­гой под­домен: tickets.keeper.htb.

Главная страница сайта keeper.htb
Глав­ная стра­ница сай­та keeper.htb

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