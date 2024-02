Канадское правительство планирует запретить продажу Flipper Zero и аналогичных устройств, считая, что с их помощью могут угонять автомобили.

Это заявление было сделано по следам национального саммита по борьбе с автоугонами, организованного правительством Канады в Оттаве на прошлой неделе.

Так, по данным канадских властей, ежегодно в Канаде угоняют около 90 000 автомобилей (то есть один автомобиль каждые шесть минут), а убытки от автомобильных краж составляют 1 млрд долларов США в год, включая страховые расходы на ремонт и замену угнанных авто. Кроме того, по информации канадской полиции, автоугоны оказали заметное воздействие на рост национального индекса тяжести преступлений (Crime Severity Index) в 2022 году.

Департамент инноваций, науки и экономического развития Канады (ISED Canada) заявил, что будет «использовать все возможности для запрета таких устройств как Flipper Zero, используемых для угона автомобилей за счет копирования беспроводных сигналов дистанционного бесключевого доступа, что позволит изъять эти устройства с канадского рынка в сотрудничестве с правоохранительными органами».

Хотя канадские власти настаивают на том, что Flipper Zero является одной из причин всплеска автоугонов в стране, компания Flipper Devices, выпускающая устройства, заявила, что устройство не получится использовать для угона автомобилей, созданных за последние 24 года.

«Flipper Zero не может использоваться для угона каких-либо автомобилей, особенно тех, которые были выпущены после 1990-х годов, так как их системы безопасности используют скользящие коды, — сообщил изданию Bleeping Computer главный операционный директор Flipper Devices Алекс Кулагин. — К тому же, чтобы перехватить оригинальный сигнал, необходимо активно блокировать сигнал владельца, на что железо Flipper Zero не способно. Flipper Zero предназначен для тестирования и разработки систем безопасности, и мы приняли необходимые меры предосторожности, чтобы гарантировать, что устройство не может применяться в преступных целях».