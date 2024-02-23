У нас в редакции давно идет неспешный спор о том, стоит ли делать статьи начального уровня. В смысле совсем‑совсем базового. Пресловутая «кавычка» в этих разговорах обычно используется как собирательный образ чего‑то, что уважающий себя хакер знает с пеленок.
Тем не менее запрос от читателей на такие статьи огромный, и стоит опубликовать лайтовый материал, как счетчик просмотров на нем начинает крутиться с непривычной бодростью. Да и в комментариях постепенно появляются благодарности от людей, для которых обычные наши статьи сложноваты, а такая — в самый раз.
Примеров множество. Вспомнить хотя бы серию Ивана Сараева «Python с абсолютного нуля», или наш с Валентином труд «Linux за 30 минут», который мы накатали в качестве вступления к сборнику «Linux для Хакера», или, например, статью «Цифровая электроника с самого начала».
Однако пытаться заказать такой материал кому‑то из наших постоянных авторов — то еще мучение, к тому же зачастую напрасное. Я раз за разом убеждаюсь, что никто не желает разжевывать базовые темы, а некоторые авторы вообще не согласны писать, пока не подготовят действительно уникальный ресерч. Похвально, но кто более простую работу‑то делать будет?!
Я, впрочем, не сдавался и пробовал подбивать на это новых авторов. В конце прошлого года мне написал парень с ником Sphinx и предложил серию статей про хакерские фреймворки. Первым результатом нашего сотрудничества стала статья «Краткий экскурс в Metasploit». Вдохновившись успехом, следом мы подготовили ту самую статью о «кавычке».
Когда нельзя взять новизной или уникальностью материала, остаются другие козыри: подробность, доступность изложения и актуальность информации. На некоторые популярные темы в интернете написаны километры текстов, но выискивать понятную и актуальную инфу в них иногда приходится по крупицам. Наша задача — изложить всё так, чтобы делать этого не пришлось.
А еще между покупкой бумажного журнала и подпиской на Xakep.ru есть важная разница. Оплатив доступ к платным статьям на сайте, читатель получает их все, а это более полутора тысяч материалов.
Публикуя статьи с пометкой «для новичков», мы преследуем две важные цели: сиюминутную — сделать популярный материал — и глобальную — создать библиотеку, которая бы покрывала каждую из основных наших тем от начала до конца.
Журнал «Хакер» просто обязан писать много и часто про такие вещи, как Burp Suite или Kali Linux. При этом темы номера про Kali у нас до сих пор почему‑то ни разу не было. И я догадываюсь почему. Сначала некому было поручить (все ведь хотят публиковать свои ресерчи, а не обзоры), а потом уже вроде бы и писать не о чем, ведь кажется, что все и так всё знают о Kali. Впрочем, даже если бы тогда написали, обзор десятилетней давности вряд ли сейчас будет смотреться свежо и привлекательно.
Мы будем постепенно восполнять эти пробелы, а затем попробуем структурировать материалы на сайте так, чтобы не приходилось листать полторы тысячи статей в поисках текста нужного уровня и на нужную тему. Подборки статей — это, кстати, один из подходов к проблеме.
В общем, встретив в «Хакере» лайтовую статью, не спеши хвататься за монтировку. На одного тебя приходится как минимум трое читателей, которым этот текст поможет потихоньку достичь твоих вершин мастерства, глубин мудрости и ширин кругозора.
Да и хардкорные статьи ведь никуда не денутся. У нас есть железное правило: никогда не отказывать в публикации, если тема крутая, но слишком узкоспециализированная. Пускай это будет мощная статья для пары десятков человек. Ничего страшного, остальные хотя бы впечатлятся и положат в закладки.
Кстати, если хочешь помочь нам закрывать дыры в описании основных хакерских техник и инструментов, обращайся. Работы — сколько угодно. А с крутым ресерчем обращайся тем более! Моя почта (pismenny@glc.ru) и Telegram всегда открыты для новых авторов.