Не­дав­но в «Хакере» выш­ла статья , пос­вящен­ная осно­ве основ веб‑безопас­ности — SQL-инъ­екци­ям. Воз­можно, кто‑то заметил мое при­сутс­твие в ком­мента­риях под ней, и это нес­прос­та. Для меня ее пуб­ликация — одно из важ­ней­ших событий в «Хакере» за пос­леднее вре­мя.

У нас в редак­ции дав­но идет нес­пешный спор о том, сто­ит ли делать статьи началь­ного уров­ня. В смыс­ле сов­сем‑сов­сем базово­го. Прес­ловутая «кавыч­ка» в этих раз­говорах обыч­но исполь­зует­ся как собира­тель­ный образ чего‑то, что ува­жающий себя хакер зна­ет с пеленок.

Тем не менее зап­рос от читате­лей на такие статьи огромный, и сто­ит опуб­ликовать лай­товый матери­ал, как счет­чик прос­мотров на нем начина­ет кру­тить­ся с неп­ривыч­ной бод­ростью. Да и в ком­мента­риях пос­тепен­но появ­ляют­ся бла­годар­ности от людей, для которых обыч­ные наши статьи слож­новаты, а такая — в самый раз.

При­меров мно­жес­тво. Вспом­нить хотя бы серию Ива­на Сара­ева «Python с абсо­лют­ного нуля», или наш с Вален­тином труд «Linux за 30 минут», который мы наката­ли в качес­тве вступ­ления к сбор­нику «Linux для Хакера», или, нап­ример, статью «Циф­ровая элек­тро­ника с самого начала».

Од­нако пытать­ся заказать такой матери­ал кому‑то из наших пос­тоян­ных авто­ров — то еще мучение, к тому же зачас­тую нап­расное. Я раз за разом убеж­даюсь, что ник­то не жела­ет раз­жевывать базовые темы, а некото­рые авто­ры вооб­ще не сог­ласны писать, пока не под­готовят дей­стви­тель­но уни­каль­ный ресерч. Пох­валь­но, но кто более прос­тую работу‑то делать будет?!

Я, впро­чем, не сда­вал­ся и про­бовал под­бивать на это новых авто­ров. В кон­це прош­лого года мне написал парень с ником Sphinx и пред­ложил серию ста­тей про хакер­ские фрей­мвор­ки. Пер­вым резуль­татом нашего сот­рудни­чес­тва ста­ла статья «Крат­кий экскурс в Metasploit». Вдох­новив­шись успе­хом, сле­дом мы под­готови­ли ту самую статью о «кавыч­ке».

Ког­да нель­зя взять новиз­ной или уни­каль­ностью матери­ала, оста­ются дру­гие козыри: под­робность, дос­тупность изло­жения и акту­аль­ность информа­ции. На некото­рые популяр­ные темы в интерне­те написа­ны километ­ры тек­стов, но выис­кивать понят­ную и акту­аль­ную инфу в них иног­да при­ходит­ся по кру­пицам. Наша задача — изло­жить всё так, что­бы делать это­го не приш­лось.

А еще меж­ду покуп­кой бумаж­ного жур­нала и под­пиской на Xakep.ru есть важ­ная раз­ница. Опла­тив дос­туп к плат­ным стать­ям на сай­те, читатель получа­ет их все, а это более полуто­ра тысяч матери­алов.

Пуб­ликуя статьи с помет­кой «для нович­ков», мы прес­леду­ем две важ­ные цели: сиюми­нут­ную — сде­лать популяр­ный матери­ал — и гло­баль­ную — соз­дать биб­лиоте­ку, которая бы пок­рывала каж­дую из основных наших тем от начала до кон­ца.

Жур­нал «Хакер» прос­то обя­зан писать мно­го и час­то про такие вещи, как Burp Suite или Kali Linux. При этом темы номера про Kali у нас до сих пор почему‑то ни разу не было. И я догады­ваюсь почему. Сна­чала некому было поручить (все ведь хотят пуб­ликовать свои ресер­чи, а не обзо­ры), а потом уже вро­де бы и писать не о чем, ведь кажет­ся, что все и так всё зна­ют о Kali. Впро­чем, даже если бы тог­да написа­ли, обзор десяти­лет­ней дав­ности вряд ли сей­час будет смот­реть­ся све­жо и прив­лекатель­но.

Мы будем пос­тепен­но вос­полнять эти про­белы, а затем поп­робу­ем струк­туриро­вать матери­алы на сай­те так, что­бы не при­ходи­лось лис­тать пол­торы тысячи ста­тей в поис­ках тек­ста нуж­ного уров­ня и на нуж­ную тему. Под­борки ста­тей — это, кста­ти, один из под­ходов к проб­леме.

В общем, встре­тив в «Хакере» лай­товую статью, не спе­ши хва­тать­ся за мон­тиров­ку. На одно­го тебя при­ходит­ся как минимум трое читате­лей, которым этот текст поможет потихонь­ку дос­тичь тво­их вер­шин мас­терс­тва, глу­бин муд­рости и ширин кру­гозо­ра.

Да и хар­дкор­ные статьи ведь никуда не денут­ся. У нас есть желез­ное пра­вило: никог­да не отка­зывать в пуб­ликации, если тема кру­тая, но слиш­ком узкоспе­циали­зиро­ван­ная. Пус­кай это будет мощ­ная статья для пары десят­ков человек. Ничего страш­ного, осталь­ные хотя бы впе­чат­лятся и положат в зак­ладки.

Кста­ти, если хочешь помочь нам зак­рывать дыры в опи­сании основных хакер­ских тех­ник и инс­тру­мен­тов, обра­щай­ся. Работы — сколь­ко угод­но. А с кру­тым ресер­чем обра­щай­ся тем более! Моя поч­та (pismenny@glc.ru) и Telegram всег­да откры­ты для новых авто­ров.