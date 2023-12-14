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Что такое Metasploit
Если ты занимался программированием, то наверняка знаешь, что фреймворк — это что‑то вроде каркаса, на основе которого можно разработать продукт. Но это не совсем наш случай.
Да, Metasploit можно дополнять, но главная его фишка в том, что это, считай, готовый набор эксплоитов с удобной оболочкой. Запускаем, ищем нужный нам эксплоит, активируем его, а дальше — по ситуации. Если он сработал, то, счастливые, бежим повышать привилегии или выкачивать важные данные. Если нет, то пробуем другие полезные нагрузки или ищем другой эксплоит. Подробнее об этом поговорим дальше.
Сразу скажу, что Metasploit на сегодняшний день серьезно уступает конкурентам (PoshC2, Covenant, Sliver и другим). Слишком уж много в нем накопилось устаревших эксплоитов. Соответственно, и пентестить с ним лучше всего устаревшие приложения. Но для обучения Metasploit подходит отлично, поэтому с него и начнем.
Лично я использую его по большей части для генерации пейлоадов с помощью msfvenom, об этом тоже поговорим дальше.
Написан MSF на Ruby и взаимодействует с PostgreSQL. Эта инфа нам пригодится при запуске.
Запускаем MSF правильно
Предположим, что ты работаешь в Kali Linux, где MSF уже установлен. Также нам понадобится PostgreSQL.
# Если PostgreSQL не установленаsudo apt install postgresql
# Проверяем, работает лиsudo service postgresql status
# Запускаемsudo systemctl start postgresql
# Создаем базу данных для Metasploitsudo msfdb init
База данных нам нужна для управления рабочими пространствами.
Теперь запускаем сам Metasploit:
msfconsole
Поздравляю, вот ты и в Metasploit! Первым делом набирай
help.
Это все основные команды фреймворка, советую по ним пробежаться глазами.
Дальше нам надо создать рабочее пространство, именно для него мы запускали PostgreSQL (а еще для того, чтобы Metasploit быстрее запускался).
# Отобразим текущее рабочее пространство (* default)workspace
# Добавим рабочее пространство под названием Lameworkspace -a Lame
# Переключимся на негоworkspace Lame
Для чего нам рабочие пространства? В первую очередь — чтобы во время работы не запутаться. Целей бывает много, и Metasploit будет хранить полезную информацию для каждой из них. Например, сканы Nmap.
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