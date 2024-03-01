История любительских 3D-принтеров началась в 2005 году, когда появилась первая информация о проекте RepRap. В его основе лежала идея создания самокопирующегося устройства — 3D-принтера, на котором можно было бы напечатать другой 3D-принтер. Реализовать эту технологию в целом удалось. Создатель RepRap, преподаватель машиностроения в британском университете Бата Адриан Боуер, планировал распространять чертежи и схемы устройства в интернете, чтобы любой желающий мог построить собственный 3D-принтер без необходимости заказывать где‑то дорогостоящее оборудование. В марте 2005 года он запустил в сети блог, посвященный этому проекту, а уже 13 сентября следующего, 2006 года первый прототип RepRap успешно напечатал копию собственной детали, которую потом использовали вместо аналогичного узла принтера, изначально изготовленного на заказ.
Финальная версия RepRap, получившая наименование Darwin в честь известного английского ученого‑натуралиста, увидела свет в 2008 году. Этот принтер сумел воспроизвести примерно половину деталей, из которых он был изготовлен, а 14 апреля 2008 года он напечатал первый в истории потребительский предмет — держатель медиаплеера iPod для крепления на приборной панели в автомобиле Ford Fiesta. В течение 2008 года во всем мире было построено более 100 копий 3D-принтера RepRap Darwin, а 30 ноября того же года пользователь Уэйд Борц сообщил, что ему удалось напечатать на RepRap полный комплект деталей, из которых можно собрать другой такой же принтер.
Схема, впервые примененная в принтере RepRap Darwin, используется во многих 3D-принтерах и по сей день. Она называется XY Head Z Bed. Как она выглядит на практике? Давай разберемся, посмотрев на рисунок.
Основа многих 3D-принтеров — это печатающий модуль с экструдером. С помощью электродвигателя в этот модуль подается легкоплавкая пластиковая нить, которую часто называют филаментом (от англ. filament, «нить»). Внутри модуля она нагревается, под действием температуры плавится и благодаря усилию двигателя проталкивается через сопло экструдера. Сопло имеет очень маленький диаметр, на выходе из него нагретая нить получается тонкой и очень эластичной. Абсолютно по такому же принципу работает знакомый каждому «домашнему мастеру» термоклеевой пистолет, только вместо нити там применяются толстые цилиндрические бруски легкоплавкого полимера.
Рама 3D-принтера, использующего схему XY Head Z Bed, построена по классической декартовой системе координат. Печатающая головка с нагревательным элементом и экструдером перемещается вдоль осей X и Y, а стол, на котором располагается печатаемая деталь, двигается по оси Z. Все оси (и система подачи пластиковой нити тоже) приводятся в движение шаговыми электродвигателями, а управляет этой машинерией электронный контроллер, в роли которого обычно выступает одноплатный мини‑компьютер: Arduino, Raspberry Pi или им подобный. С помощью специальной программы контроллер отсылает на двигатели управляющие сигналы, а они, в свою очередь, перемещают печатающий модуль по горизонтали и вертикали. В результате слаженной синхронной работы всех двигателей печатающий модуль может описывать сложные траектории, создавая с помощью нагретой нити своеобразный замысловатый «рисунок».
Деталь на таком принтере печатается послойно. Сначала устройство «укладывает» на стол первый слой пластика, который «прилипает» к его поверхности, удерживая будущую деталь. Затем поверх первого слоя принтер «рисует» пластиком второй, над ним — третий и так далее. Постепенно, шаг за шагом, на столе 3D-принтера «вырастает» объемное изделие.
Центр тяжести в процессе работы такого принтера не меняет своего положения, поскольку модуль экструдера не двигается по оси Z. Колебания при этом минимальны. Минимальны и требования к мощности, а также надежности привода оси Z — «один раз в слой» двигатель смещает стол на очень маленький шаг, сдвигая платформу вниз. Вниз не вверх, в данном случае вес платформы помогает двигателю, а не требует от него дополнительных усилий. Получилась очень простая и очень надежная конструкция, а всем, кто хоть немного знаком с разработкой любых устройств, известно, что чем проще система, тем меньше вероятность случайной поломки.
Со временем инженеры придумали множество технологических решений, улучшающих эту конструкцию. Появились различные схемы управления экструдером. Чтобы уменьшить массу движущихся частей, двигатель подачи пластика на некоторых моделях переместили в корпус. Были разработаны схемы CoreXY, H-Bot, схема Bowden-экструдера. С использованием этих схем достигается бо́льшая скорость печати и точность позиционирования экструдера, чем обеспечивается высокое качество получаемого изделия.
Во второй модели принтера RepRap, Mendel, разработчики попытались улучшить жесткость конструкции, изменив схему на XZ Head Y Bed. В этой схеме печатающий модуль с экструдером двигался по осям X и Z, а стол — по оси Y.
Однако создатели тут же столкнулись с огромным количеством проблем в настройке такого принтера. Привод по оси Z с помощью ремней не выдерживает никакой критики. Попытавшись исправить один недостаток, инженеры наплодили другие с еще более печальными последствиями. Хотя плюс у такой схемы все‑таки был, и значительный: большая площадь печати.
Модернизацией и дальнейшей доработкой этой схемы занялся чешский инженер Йозеф Прюша. Из его проекта вырос, пожалуй, самый распространенный тип самодельных и поставляемых в виде конструктора комплектов для сборки 3D-принтеров: Prusa i3.
Прюша поменял приводы по оси Z с ремней на винтовые шпильки и сделал жесткую раму. Прочность конструкции многократно повысилась, упростилась сборка и настройка изделия. Именно это, наверное, и является причиной столь высокой популярности схемы. Многие производители выбрали XZ Head Y Bed в качестве основы для своих сборных комплектов.
Однако, чтобы добиться нужного результата, создателю Prusa i3 пришлось отойти от первоначальной идеи RepRap и сделать многие детали невоспроизводимыми на самом принтере. В плюсе такой схемы мы имеем относительно низкую стоимость и возможность самостоятельной сборки.
Но есть и минусы. Для «Прюши» очень сложно сделать закрытый корпус. Кроме того, катающийся туда‑сюда стол с деталью не добавляет качеству печати никаких плюсов, зато увеличивает обтекание изделия потоками воздуха и создает продольные нагрузки на неостывшем пластике. Излишний обдув детали воздухом ускоряет застывание некоторых сортов филамента, что может привести к расслаиванию изделия, если слои не успели как следует «схватиться».
Благодаря подвижному столу в процессе работы у принтера меняется положение центра тяжести, но эту проблему решили, уравновесив конструкцию. В некоторых моделях для привода оси Z используется два двигателя, что снижает общую надежность узла. Хотя в большинстве случаев используется один шаговый двигатель, вращающий вертикальную шпильку с резьбой, а вторая шпилька, обеспечивающая устойчивость конструкции, снабжена цилиндрической шайбой с внутренней резьбой и в перемещении экструдера по вертикали непосредственно не участвует, играя роль пассивной опоры.
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