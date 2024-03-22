Telegram толь­ко кажет­ся ано­ним­ным. На деле сущес­тву­ет мно­жес­тво методик и инс­тру­мен­тов для деано­ними­зации поль­зовате­лей мес­сен­дже­ра, и имен­но о них пой­дет речь в статье. Мы рас­смот­рим боты‑ловуш­ки, исполь­зование спе­циаль­ных сер­висов, а так­же дру­гие методи­ки.

info В моем Telegram-канале я пишу о методах и инс­тру­мен­тах OSINT. Ну а для тех, кто хочет углу­бить­ся в тему, есть автор­ский курс. Чи­тай так­же мой пре­дыду­щий матери­ал о поис­ке поль­зовате­лей Telegram с помощью дан­ных из откры­тых источни­ков: «Это он, деанон! Про­бива­ем поль­зовате­лей Telegram по откры­тым источни­кам».

Боты-ловушки

Для исполь­зования это­го спо­соба деано­ними­зации пот­ребу­ется нем­ного соци­аль­ной инже­нерии. Методи­ка работа­ет по прин­ципу фишин­га: жер­тва заходит в бота, и для даль­нейше­го его исполь­зования зап­рашива­ется отправ­ка номера телефо­на (это встро­енная фун­кция мес­сен­дже­ра). Далее, в зависи­мос­ти от фан­тазии соз­дателя, бот либо игно­риру­ет сооб­щения, либо выпол­няет какие‑то полез­ные фун­кции, но глав­ное — вла­делец робота получа­ет номер поль­зовате­ля.

Са­мое инте­рес­ное, что у тебя нет ни малей­шей необ­ходимос­ти писать с нуля собс­твен­ного бота, потому что есть уже готовые решения. Нап­ример, @protestchat_bot или @Checknumb_bot.

Ре­зуль­тат мож­но получить, вве­дя ID целево­го акка­унта у бота @TgAnalyst_bot.

Здесь же мож­но про­верить ID по базе, соб­ранной тем же методом дру­гими поль­зовате­лями и осно­вате­лями про­екта.

Од­нако луч­ше, конеч­но, написать бота самос­тоятель­но, но и для это­го есть наработ­ки — ре­пози­тории на GitHub. Ими мож­но вос­поль­зовать­ся без редак­туры, они поз­волят сра­зу соз­дать нес­коль­ко пол­ноцен­ных ботов «из короб­ки». При этом ты можешь выб­рать из нес­коль­ких темати­чес­ких вари­антов бота: нак­рутка под­писчи­ков в инстаг­раме, онлайн‑зна­комс­тва, донат в компь­ютер­ную игру и поиск информа­ции по номеру телефо­на.

warning Сбор информа­ции о час­тной жиз­ни граж­дан без их сог­ласия незако­нен, пом­ни об этом. В этой статье рас­ска­зыва­ется о поис­ке в откры­тых источни­ках дан­ных, которые люди оставля­ют в пуб­личном дос­тупе сами. Но в любом слу­чае нуж­но соб­людать тре­бова­ния законо­датель­ства и ува­жать пра­во граж­дан на сох­ранение их при­ват­ности. Поэто­му информа­ция в статье пре­дос­тавле­на исклю­читель­но в озна­коми­тель­ных целях. Авто­ры и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой воз­можный вред, при­чинен­ный исполь­зовани­ем матери­алов этой пуб­ликации.

Но пом­ни, что основная задача — все‑таки зас­тавить поль­зовате­ля поделить­ся номером, поэто­му дей­ствие это дол­жно быть мотиви­рова­но. А мотива­цию мы выбира­ем инди­виду­аль­но под каж­дую цель, зна­чит, и темати­ка бота, ско­рее все­го, будет раз­ной. Кто‑то поделит­ся номером ради оцен­ки подер­жанно­го авто­моби­ля, кто‑то — что­бы най­ти инте­рес­ный фильм, кого‑то заин­тересу­ет ска­чива­ние видео с YouTube. Поэто­му ботов при­дет­ся соз­давать раз­ных под каж­дый кейс, а основной код мож­но ско­пиро­вать из упо­мяну­тых репози­тори­ев.

Получаем местоположение

В 2019 году в Telegram появи­лась новая фун­кция — «Люди рядом». Она поз­воля­ет поль­зовате­лям делить­ся сво­им мес­тополо­жени­ем, что­бы находить кон­такты и чаты поб­лизос­ти. Затем опре­деле­ние точ­ного мес­тополо­жения убра­ли, одна­ко локацию в ради­усе 500 мет­ров мож­но переда­вать до сих пор.

Ко­неч­но, OSINT-спе­циалис­ты такую инте­рес­ную воз­можность не упус­тили и соз­дали нес­коль­ко инс­тру­мен­тов для экс­плу­ата­ции фичи. Работа­ют они сле­дующим обра­зом.

На рабочем акка­унте вклю­чает­ся фун­кция «Люди рядом» и зада­ются те коор­динаты, в которых пред­положи­тель­но находит­ся цель. Каж­дые 25 секунд всем бли­жай­шим к ука­зан­ной точ­ке поль­зовате­лям будет отправ­лять­ся TDLib из Telegram. В него вхо­дит рас­сто­яние каж­дого бли­жай­шего поль­зовате­ля до тво­его мес­тополо­жения. Исполь­зуя три рас­сто­яния от трех раз­ных точек, мож­но вычис­лить мес­тополо­жение бли­жай­шего поль­зовате­ля.

При этом будут най­дены толь­ко те поль­зовате­ли Telegram, у которых акти­виро­вана фун­кция «поб­лизос­ти». По умол­чанию она отклю­чена. И конеч­но, для начала тебе необ­ходимо иметь хотя бы при­мер­ное пред­став­ление о мес­тонахож­дении объ­екта тво­его инте­реса. Мож­но пов­торять поиск в нес­коль­ких мес­тах, если исходная область слиш­ком боль­шая.

По­доб­ных сер­висов я нашел три, прин­цип работы у них оди­нако­вый:

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