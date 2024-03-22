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info
В моем Telegram-канале я пишу о методах и инструментах OSINT. Ну а для тех, кто хочет углубиться в тему, есть авторский курс.
Читай также мой предыдущий материал о поиске пользователей Telegram с помощью данных из открытых источников: «Это он, деанон! Пробиваем пользователей Telegram по открытым источникам».
Боты-ловушки
Для использования этого способа деанонимизации потребуется немного социальной инженерии. Методика работает по принципу фишинга: жертва заходит в бота, и для дальнейшего его использования запрашивается отправка номера телефона (это встроенная функция мессенджера). Далее, в зависимости от фантазии создателя, бот либо игнорирует сообщения, либо выполняет какие‑то полезные функции, но главное — владелец робота получает номер пользователя.
Самое интересное, что у тебя нет ни малейшей необходимости писать с нуля собственного бота, потому что есть уже готовые решения. Например, @protestchat_bot или @Checknumb_bot.
Результат можно получить, введя ID целевого аккаунта у бота @TgAnalyst_bot.
Здесь же можно проверить ID по базе, собранной тем же методом другими пользователями и основателями проекта.
Однако лучше, конечно, написать бота самостоятельно, но и для этого есть наработки — репозитории на GitHub. Ими можно воспользоваться без редактуры, они позволят сразу создать несколько полноценных ботов «из коробки». При этом ты можешь выбрать из нескольких тематических вариантов бота: накрутка подписчиков в инстаграме, онлайн‑знакомства, донат в компьютерную игру и поиск информации по номеру телефона.
warning
Сбор информации о частной жизни граждан без их согласия незаконен, помни об этом. В этой статье рассказывается о поиске в открытых источниках данных, которые люди оставляют в публичном доступе сами. Но в любом случае нужно соблюдать требования законодательства и уважать право граждан на сохранение их приватности. Поэтому информация в статье предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Авторы и редакция не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный использованием материалов этой публикации.
Но помни, что основная задача — все‑таки заставить пользователя поделиться номером, поэтому действие это должно быть мотивировано. А мотивацию мы выбираем индивидуально под каждую цель, значит, и тематика бота, скорее всего, будет разной. Кто‑то поделится номером ради оценки подержанного автомобиля, кто‑то — чтобы найти интересный фильм, кого‑то заинтересует скачивание видео с YouTube. Поэтому ботов придется создавать разных под каждый кейс, а основной код можно скопировать из упомянутых репозиториев.
Получаем местоположение
В 2019 году в Telegram появилась новая функция — «Люди рядом». Она позволяет пользователям делиться своим местоположением, чтобы находить контакты и чаты поблизости. Затем определение точного местоположения убрали, однако локацию в радиусе 500 метров можно передавать до сих пор.
Конечно, OSINT-специалисты такую интересную возможность не упустили и создали несколько инструментов для эксплуатации фичи. Работают они следующим образом.
На рабочем аккаунте включается функция «Люди рядом» и задаются те координаты, в которых предположительно находится цель. Каждые 25 секунд всем ближайшим к указанной точке пользователям будет отправляться TDLib из Telegram. В него входит расстояние каждого ближайшего пользователя до твоего местоположения. Используя три расстояния от трех разных точек, можно вычислить местоположение ближайшего пользователя.
При этом будут найдены только те пользователи Telegram, у которых активирована функция «поблизости». По умолчанию она отключена. И конечно, для начала тебе необходимо иметь хотя бы примерное представление о местонахождении объекта твоего интереса. Можно повторять поиск в нескольких местах, если исходная область слишком большая.
Подобных сервисов я нашел три, принцип работы у них одинаковый:
Еще больше поисковиков
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