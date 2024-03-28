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Признаюсь честно, в прошлом материале, когда я сказал, что у атакующего получилось ослепить Sysmon путем манипуляций с дескриптором безопасности устройства
\, я немножечко слукавил. На самом деле после проделанных манипуляций Sysmon перестанет формировать лишь часть событий, но не все. Перестают генерироваться события, полученные от драйвера SysmonDrv (это, кстати говоря, основная часть: события запуска и завершения процессов, загрузка DLL в адресное пространство процесса, загрузка драйвера, манипуляций с ключами реестра и другие). Но есть еще один поставщик информации, на основе которого Sysmon формирует свои события, — это ETW. Сегодня мы посмотрим на этот механизм со стороны атакующего и попытаемся поманипулировать его работой, чтобы «до конца ослепить Sysmon».
Event Tracing for Windows
Event Tracing for Windows (ETW) — механизм операционной системы Windows, предназначенный для регистрации событий, происходящих в системе.
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Подробнее про тонкости работы ETW ты можешь прочесть на «Хабрахабре»:
В ETW есть несколько основных понятий: провайдеры, сессии, контроллеры и потребители.
- Провайдеры (providers, поставщики событий) — это приложения (например, DLL), в которых реализованы функции регистрации событий. Провайдер должен быть обязательно зарегистрирован в подсистеме ETW и иметь GUID. По сути, именно провайдер отслеживает состояния приложений (или системы) и отправляет события в сессию.
- Сессии (sessions, сеанс трассировки, логгер) — сущности, которые собирают события от провайдеров и передают их потребителям. Одна сессия может потреблять события от одного или нескольких провайдеров. Сессии, как и провайдеры, тоже имеют свой идентификатор (GUID).
- Контроллеры (controllers) — это приложения (например, logman), которые управляют сессиями. Могут создавать или удалять сессии, а также изменять их параметры.
- Потребители событий (consumers) — приложения, которые могут получать и как‑то обрабатывать события от одной или нескольких сессий, а также из файлов.
Можно сказать, что ETW основан на провайдерах и потребителях. Провайдеры формируют и передают события о состояниях, происходящих внутри процессов или ядра, а потребители используют эти события для собственных целей (например, для анализа производительности). Причем между провайдером и потребителем присутствует промежуточная сущность — сеанс трассировки (сессия).
Дело в том, что один провайдер может генерировать множество предопределенных типов событий, часть из которых нужна одним потребителям, а другая часть — другим. Именно на уровне сессии происходит фильтрация событий. Кроме того, одной группе потребителей могут потребоваться события не от одного, а сразу от группы провайдеров, поэтому сеанс трассировки может собирать события сразу от нескольких провайдеров и отдавать их нескольким потребителям.
Давай посмотрим, как это выглядит в ядре ОС. За общее состояние подсистемы ETW отвечает структура _ETW_SILODRIVERSTATE, адрес которой можно получить из глобальных переменных ядра.
В этой структуре есть два интересных нам поля:
EtwpLoggerContext и
EtwpGuidHashTable.
Остановимся на них подробнее.
Сессии ETW
Поле
EtwpLoggerContext — указатель на массив структур типа _WMI_LOGGER_CONTEXT, каждая из которых описывает сессию сбора событий. Адреса для этих структур можно получить способом, изображенным ниже.
Обрати внимание, что первые адреса равны
0x00000000 . Скорее всего, это связано с тем, что два сеанса трассировки предопределены системой и не могут быть изменены, поэтому они имеют такие значения.
Давай посмотрим на определение структуры
_WMI_LOGGER_CONTEXT.
На скрине выведены только наиболее интересные нам детали:
- Поле
LoggerId— идентификатор сеанса трассировки.
- Параметр
LoggerNameсодержит имя сессии в формате
_UNICODE_STRING.
-
InstanceGuid— идентификатор сессии трассировки в формате GUID.
- Параметр
SecurityDescriptor— указатель на дескриптор безопасности сессии.
- Поле
Consumersпредставляет собой список структур _ETW_REALTIME_CONSUMER, каждая из которых содержит указатель на структуру
_EPROCESS. Сама структура
_ETW_REALTIME_CONSUMERописывает отдельный объект — потребитель событий.
Поле
ProcessObject — это указатель на структуру
_EPROCESS процесса‑потребителя.
Для примера давай посмотрим на сессию
0xFFFFBA05E862D040.
Тут мы видим, что у сессии
EventLog-Microsoft-Windows-Sysmon-Operational есть только один потребитель и это процесс с идентификатором 1528. Интересно, что же это за процесс?
Да, это служба журнала событий Windows, которая берет события Sysmon-провайдера и записывает их в файл . evtx. Но об этом чуть позже. А пока давай вернемся к структурам ядра.
ETW-провайдеры
Наверное, было бы логично, если бы в
_WMI_LOGGER_CONTEXT был указатель на массив провайдеров, которые пишут события в сессию. Но нет, все устроено немного иначе.
Каждый зарегистрированный в системе провайдер описывается структурой _ETW_GUID_ENTRY.
Причем поставщик событий может предоставлять события не более чем в восемь сеансов трассировки. Эти сведения хранятся в поле
EnableInfo, которое представляет собой массив структур типа _TRACE_ENABLE_INFO. Эта структура содержит информацию о «состоянии провайдера внутри сессии» (включен/выключен — поле
IsEnable), о «принадлежности» к конкретной сессии (поле
LoggerId), а также поля фильтрации событий (
MatchAnyKayword и
MatchAllKayword).
Параметры провайдера, описанные в структуре
_TRACE_ENABLE_INFO, можно настроить одновременно для всех сессий. Для этого в структуре
_ETW_GUID_ENTRY есть отдельное поле
ProviderEnableInfo.
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