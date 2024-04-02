Се­год­ня нач­нем с типич­ных (и не очень) атак AS-REP Roasting и Kerberoasting. Затем покопа­емся в базе LDAP и най­дем неоче­вид­ный путь прод­вижения. При получе­нии дос­тупа к хос­ту исполь­зуем тех­нику RemotePotato, а для повыше­ния при­виле­гий — тех­нику S4U2proxy.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Rebound с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — «безум­ный».

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 231 rebound. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел мно­жес­тво откры­тых пор­тов, что харак­терно для сер­веров на Windows:

53 — DNS;

88 — Kerberos;

135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC). Исполь­зует­ся для опе­раций вза­имо­дей­ствия кон­трол­лер — кон­трол­лер и кон­трол­лер — кли­ент;

139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;

389 — LDAP;

445 — SMB;

464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;

593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и Exchange;

636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;

3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;

5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM.

Пер­вым делом про­веря­ем, нет ли воз­можнос­ти ано­ним­ного вхо­да, и выводим спи­сок общих катало­гов. Для это­го исполь­зуем ути­литу CrackMapExec, которая нам еще не раз при­годит­ся при про­хож­дении.

crackmapexec smb rebound. htb -u guest -p '' --shares

Ви­дим нес­тандар­тный каталог Shared . Под­клю­чить­ся и прос­мотреть содер­жимое мож­но с помощью скрип­та из набора impacket.

impacket- smbclient guest@rebound. htb

Но каталог ока­зал­ся пус­тым, поэто­му перехо­дим к дру­гим тех­никам.

Точка входа

Так как дос­тупна ано­ним­ная аутен­тифика­ция на ресур­се SMB, мож­но проб­рутить RID и получить наз­вания групп и име­на поль­зовате­лей.

crackmapexec smb rebound. htb -u guest -p '' --rid-brute 10000

Те­перь, ког­да у нас есть име­на поль­зовате­лей, мы можем пос­пре­ить популяр­ные пароли и про­верить AS-REP Roasting.

AS-REP Roasting

Смысл ата­ки AS-REP Roasting в том, что мы посыла­ем на сер­вер аутен­тифика­ции ано­ним­ный зап­рос для пре­дос­тавле­ния опре­делен­ному поль­зовате­лю дос­тупа к какой‑либо услу­ге. На что сер­вер име­ет три раз­ных отве­та: