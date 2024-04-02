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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Rebound с учебной площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — «безумный».
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.231 rebound.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел множество открытых портов, что характерно для серверов на Windows:
- 53 — DNS;
- 88 — Kerberos;
- 135 — служба удаленного вызова процедур (Microsoft RPC). Используется для операций взаимодействия контроллер — контроллер и контроллер — клиент;
- 139 — служба сеансов NetBIOS, NetLogon;
- 389 — LDAP;
- 445 — SMB;
- 464 — служба смены пароля Kerberos;
- 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — используется в службах DCOM и Exchange;
- 636 — LDAP с шифрованием SSL или TLS;
- 3268 (LDAP) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру;
- 5985 — служба удаленного управления WinRM.
Первым делом проверяем, нет ли возможности анонимного входа, и выводим список общих каталогов. Для этого используем утилиту CrackMapExec, которая нам еще не раз пригодится при прохождении.
crackmapexec smb rebound.htb -u guest -p '' --shares
Видим нестандартный каталог
Shared. Подключиться и просмотреть содержимое можно с помощью скрипта из набора impacket.
impacket-smbclient guest@rebound.htb
Но каталог оказался пустым, поэтому переходим к другим техникам.
Точка входа
Так как доступна анонимная аутентификация на ресурсе SMB, можно пробрутить RID и получить названия групп и имена пользователей.
crackmapexec smb rebound.htb -u guest -p '' --rid-brute 10000
Теперь, когда у нас есть имена пользователей, мы можем поспреить популярные пароли и проверить AS-REP Roasting.
AS-REP Roasting
Смысл атаки AS-REP Roasting в том, что мы посылаем на сервер аутентификации анонимный запрос для предоставления определенному пользователю доступа к какой‑либо услуге. На что сервер имеет три разных ответа:
- предоставляет билет, откуда мы возьмем хеш;
- отвечает, что у данного пользователя не выставлен флаг
PreauthNotRequired;
- говорит, что такого пользователя нет в базе Kerberos.
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