В Linux пра­ва на локаль­ные дей­ствия час­то зависят не толь­ко от поль­зовате­ля, но и от того, счи­тает ли сис­тема его сес­сию активной. В этом рай­тапе я покажу, как под­делать окру­жение PAM, зас­тавить polkit приз­нать SSH-сес­сию локаль­ной, а затем через udisks смон­тировать под­готов­ленный образ фай­ловой сис­темы и получить root за счет сох­ранен­ного SUID-бита.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Pterodactyl с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний, опе­раци­онная сис­тема — Linux.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.129.24.224 pterodactyl.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Оно поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции он выбира­ет сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

Са­мый извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи такого скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом выпол­няет­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное, с исполь­зовани­ем встро­енных скрип­тов (опция -A).

Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 9.6;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.21.5.

Справка: брутфорс учеток

Пос­коль­ку в начале про­хож­дения у нас нет учет­ных дан­ных, нет и смыс­ла изу­чать служ­бы, которые всег­да тре­буют авто­риза­ции (нап­ример, SSH). Единс­твен­ное, что мы можем делать здесь, — это переби­рать пароли брут­форсом, но у машин с HTB поч­ти всег­да есть дру­гое про­хож­дение. В жиз­ни таких вари­антов может не быть, к тому же есть шан­сы подоб­рать пароль или получить его при помощи соци­аль­ной инже­нерии.

На веб‑сер­вере откры­вает­ся глав­ная стра­ница про­екта.

Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

Ос­матри­вая сайт, находим файл changelog.txt с жур­налом обновле­ний про­екта.

Со­дер­жимое фай­ла changelog.txt

В changelog отме­чено нес­коль­ко важ­ных деталей: под­домен play.pterodactyl.htb с сер­вером Minecraft, панель управле­ния Pterodactyl Panel v1.11.10 и вклю­чен­ный PHP PEAR. Добавим новый под­домен в /etc/hosts.

10.129.24.224 pterodactyl.htb play.pterodactyl.htb

Раз уж мы наш­ли один под­домен, поп­робу­ем прос­каниро­вать и дру­гие.

Справка: сканирование веба c ffuf

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB.

Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -u — URL;
  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);
  • -t — количес­тво потоков;
  • -r — выпол­нять редирек­ты;
  • -H — HTTP-заголо­вок

Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

Под­робнее о веб‑фаз­зинге читай в статье «Веб‑фаз­зинг с самого начала. Учим­ся переби­рать катало­ги и искать скры­тые фай­лы на сай­тах».

В этом слу­чае переби­раем зна­чение в заголов­ке Host.

ffuf -u 'http://pterodactyl.htb/' -H 'Host: FUZZ.v' -w subdomains-dnsscan-10000.txt -t 128
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов

В вывод попали все вари­анты из спис­ка, поэто­му добавим филь­тр по раз­меру отве­та (параметр -fs).

ffuf -u 'http://pterodactyl.htb/' -H 'Host: FUZZ.v' -w subdomains-dnsscan-10000.txt -t 128 -fs 145
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов

На­ходим еще один под­домен — panel.pterodactyl.htb. Добав­ляем его в /etc/hosts и откры­ваем новый сайт.

10.129.24.224 pterodactyl.htb play.pterodactyl.htb panel.pterodactyl.htb
Стра­ница авто­риза­ции сай­та

