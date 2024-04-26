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Площадкой для упражнений нам послужит задание Jinkies c ресурса Hack The Box Sherlocks.
По сценарию задания компьютерная атака произошла 6 октября в инфраструктуре стартапа Cloud-Guru-Management Ltd, где разрабатывают некий продукт. Известно, что пользователь взломанного компьютера случайно предоставил общий доступ к своей папке Documents, а также утверждает, что в этот день его не было за компьютером. Генеральный директор Cloud-Guru-Management 6 октября получил устные сообщения о том, что интеллектуальная собственность компании была украдена. Команда реагирования на инциденты собрала артефакты операционной системы взломанного компьютера с помощью утилиты KAPE. Наша задача — провести расследование инцидента и восстановить картину взлома ресурса.
Используемые утилиты
- Hayabusa — инструмент для быстрого анализа логов, основанный на правилах Sigma.
-
FullEventLogView — утилита Nirsoft для анализа событий. Она позволяет фильтровать логи по датам, идентификаторам событий, а также по ключевым словам. Чтобы использовать этот инструмент, достаточно указать каталог с файлами
evtx.
- MFTECmd — парсер таблицы MFT файловой системы NTFS.
- DB Browser for SQLite — инструмент для просмотра базы данных SQLite, необходим при анализе истории браузера Chrome.
- Registry Explorer — утилита для просмотра кустов реестра Windows.
Исследование
Загрузим файл архива задания и приступим к исследованию артефактов.
В файле архива содержатся следующие данные: каталог
TriageData, в котором расположены собранные файловые артефакты операционной системы; каталог
LiveResponse, содержащий список запущенных процессов; информация о системе и много других волатильных данных.
Чтобы получить инфу об исследуемом компьютере, откроем файл
LiveResponse\. Имя исследуемого компьютера —
VELMAD100, установлена операционная система Windows 10 Pro. Из файла
ipconfig. получим сетевые настройки интерфейса, IP-адрес хоста 192.168.157.144, IP-адрес шлюза 192.168.157.2, DHCP-сервер 192.168.157.254.
Нам известно, что компьютерный инцидент произошел 6 октября 2023 года. Проанализируем все события операционной системы за этот день. Откроем утилиту FullEventLogView и загрузим логи, расположенные по такому пути:
Jinkies_KAPE_output/TriageData/C/Windows/system32/winevt/
Затем выставим фильтр по дате (Options → Advanced Options) и приступим к анализу.
Первым делом проанализируем сообщения о событиях авторизации в системе и запуска процессов. На исследуемом хосте установлена служба Sysmon (системный монитор) — эта утилита разработана в Microsoft для расширенного аудита Windows. Sysmon предоставляет подробную информацию об активности системы на уровне процессов и сети. Подробная информация о каждом идентификаторе событий есть в документации Microsoft.
В FullEventLogView откроем вкладку Options → Advanced Options → Show only specified event IDs и введем следующие идентификаторы событий:
- 4624 — событие входа в систему, нам интересен тип входа и источник авторизации;
- 4648 — вход в систему с явным указанием аутентификационных данных;
- 4672 — сеансу входа назначены специальные привилегии;
- 4625 — ошибка входа в систему;
- 1149 — событие описывает признак входа в систему по протоколу RDP; такое событие регистрируется при подключении источника к хосту;
- 21 — успешный вход пользователя в сеанс RDP;
- 24 — отключение сеанса RDP;
- 1 (журнал событий Sysmon) — событие создания процесса, содержит подробную информацию о созданном процессе: хеш, команда запуска и так далее;
- 3 (журнал Sysmon) — событие сетевого подключения регистрирует TCP- и UDP-соединения.
В 17:15 зафиксировано событие с идентификатором 4624, тип входа 3 (сетевой вход) с хоста 192.168.157.151, с использованием учетных данных пользователя Velma.
Далее в 17:16:09 зафиксирован отказ доступа к общему ресурсу
C:\, источник — адрес 192.168.157.151.
Мы зафиксировали сетевой вход с IP-адреса 192.168.157.151, а также доступ к общим каталогам на исследуемом компьютере. В ключе реестра
ControlSet001\ куста
SYSTEM расположены имена общих каталогов и пути к ним. Давай заглянем в этот ключ с помощью утилиты Registry Explorer.
На исследуемом компьютере есть общие директории
C:\ и
C:\.
Также по пути, приведенному ниже, расположены дескрипторы безопасности, то есть разрешения для доступа к общим каталогам.
ControlSet001\Services\LanmanServer\Shares\Security
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