Се­год­ня давай раз­берем ряд тех­ник, которые помога­ют зло­умыш­ленни­кам обой­ти рас­ширен­ный монито­ринг. В качес­тве подопыт­ного инс­тру­мен­та будем исполь­зовать Sysmon.

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

Эта статья логичес­ки делит­ся на две час­ти — по источни­кам информа­ции, на осно­ве которых Sysmon фор­миру­ет свои события. В пер­вой мы пос­мотрим, как мож­но нарушить вза­имо­дей­ствие меж­ду драй­вером SysmonDrv и служ­бой Sysmon64 , во вто­рой — погово­рим о воз­дей­ствии на под­систе­му ETW. Итак, поеха­ли!

Воздействуем на \\ Device\ SysmonDrv

В моем пре­дыду­щем матери­але я рас­ска­зывал о том, как осле­пить рас­ширен­ный монито­ринг, манипу­лируя с дес­крип­тором безопас­ности объ­екта ком­муника­цион­ного устрой­ства \\ Device\ SysmonDrv и про­воци­руя Sysmon на пов­торное откры­тие хен­дла это­го устрой­ства (вызов DuplicateHandle() с опци­ей DUPLICATE_CLOSE_SOURCE ).

Се­год­ня мы пос­мотрим еще пару тех­ник, с помощью которых мож­но воз­дей­ство­вать на про­цесс переда­чи информа­ции от модуля ядра SysmonDrv служ­бе Sysmon64 , а соот­ветс­твен­но, и на фор­мирова­ние событий безопас­ности.

Фейковый DosDevice

Суть этой тех­ники зак­люча­ется в том, что­бы соз­дать сим­воличес­кую ссыл­ку (сим­линк) на ком­муника­цион­ное устрой­ство \\ Device\ SysmonDrv рань­ше, чем это сде­лает драй­вер Sysmon. Успешная экс­плу­ата­ция поз­волит ата­кующе­му под­менить объ­ект ком­муника­цион­ного устрой­ства и тем самым осле­пить Sysmon. Про­цесс режима поль­зовате­ля Sysmon64.exe не смо­жет получать никакую информа­цию и, как следс­твие, не будет фор­мировать события.

Для понима­ния работы этой тех­ники давай вспом­ним, как работа­ет инс­тру­мент Sysmon. В его сос­тав вхо­дят два ком­понен­та:

Драй­вер, который с помощью кол­бэков и мини‑филь­тров отсле­жива­ет события, про­исхо­дящие в сис­теме: соз­дание и завер­шение про­цес­сов, соз­дание фай­лов, дос­туп к памяти про­цес­са, соз­дание уда­лен­ного потока, заг­рузку биб­лиотек и дру­гие. Служ­ба режима поль­зовате­ля, которая получа­ет информа­цию от драй­вера SysmonDrv и фор­миру­ет события безопас­ности.

Драй­вер SysmonDrv в про­цес­се сво­ей ини­циали­зации соз­дает ком­муника­цион­ное устрой­ство \\ Device\ SysmonDrv , что­бы служ­ба Sysmon64 мог­ла получать от него информа­цию. Одна­ко здесь сущес­тву­ет неболь­шая осо­бен­ность: поль­зователь­ские при­ложе­ния не могут нап­рямую вза­имо­дей­ство­вать с девай­сами. Для этой цели в сис­теме соз­дает­ся сим­воличес­кая ссыл­ка, через которую и про­исхо­дит все «обще­ние». Вот как это выг­лядит в WinObj.

А что будет, если ата­кующий попыта­ется под­менить эту ссыл­ку? Давай пос­мотрим.

В сис­теме сущес­тву­ет спе­циаль­ный вызов DefineDosDevice, который поз­воля­ет соз­давать (и пере­опре­делять) сим­воличес­кие ссыл­ки на устрой­ства:

BOOL DefineDosDeviceW ( [ in ] DWORD dwFlags , [ in ] LPCWSTR lpDeviceName , [ in , optional ] LPCWSTR lpTargetPath ) ;

В парамет­ре dwFlags переда­ются фла­ги, кон­тро­лиру­ющие работу фун­кции. Ука­жем DDD_NO_BROADCAST_SYSTEM , что будет озна­чать «не сооб­щать никому об изме­нении».

переда­ются фла­ги, кон­тро­лиру­ющие работу фун­кции. Ука­жем , что будет озна­чать «не сооб­щать никому об изме­нении». Во вто­ром парамет­ре ( lpDeviceName ) ука­зыва­ем имя сим­линка — SysmonDrv , а в треть­ем ( lpTargetPath ) — фей­ковый путь к устрой­ству ( \ ??\ Device\ fakedrv ).

Бла­года­ря фун­кции мы можем под­менить сим­линк SysmonDrv .

Од­нако это нуж­но успеть сде­лать до того момен­та, как про­цесс Sysmon64. exe ее откро­ет. Для это­го вре­донос­ный про­цесс FakeDosDevice. exe дол­жен быть зарегис­три­рован в качес­тве служ­бы, а у сер­виса Sysmon64 в зависи­мос­тях дол­жна быть ука­зана ссыл­ка на него.

Для регис­тра­ции служб есть спе­циаль­ная фун­кция CreateService:

SC_HANDLE CreateServiceA ( [ in ] SC_HANDLE hSCManager , [ in ] LPCSTR lpServiceName , [ in , optional ] LPCSTR lpDisplayName , [ in ] DWORD dwDesiredAccess , [ in ] DWORD dwServiceType , [ in ] DWORD dwStartType , [ in ] DWORD dwErrorControl , [ in , optional ] LPCSTR lpBinaryPathName , [ in , optional ] LPCSTR lpLoadOrderGroup , [ out , optional ] LPDWORD lpdwTagId , [ in , optional ] LPCSTR lpDependencies , [ in , optional ] LPCSTR lpServiceStartName , [ in , optional ] LPCSTR lpPassword ) ;

Пер­вым парамет­ром ( hSCManager ) переда­ется хендл базы дан­ных дис­петче­ра управле­ния служ­бами. Его мож­но получить с помощью фун­кции OpenSCManager.

) переда­ется хендл базы дан­ных дис­петче­ра управле­ния служ­бами. Его мож­но получить с помощью фун­кции OpenSCManager. Вто­рой ( lpServiceName ) и тре­тий ( lpDisplayName ) парамет­ры при­нима­ют имя регис­три­руемой служ­бы. Уста­новим их рав­ными FakeDosDevice .

) и тре­тий ( ) парамет­ры при­нима­ют имя регис­три­руемой служ­бы. Уста­новим их рав­ными . Так как вызов CreateService воз­вра­щает хендл на соз­данную служ­бу, с которым мож­но работать даль­ше, а сама служ­ба — это объ­ект ядра, в чет­вертом парамет­ре ( dwDesiredAccess ) переда­ется зап­рашива­емый дос­туп.

воз­вра­щает хендл на соз­данную служ­бу, с которым мож­но работать даль­ше, а сама служ­ба — это объ­ект ядра, в чет­вертом парамет­ре ( ) переда­ется зап­рашива­емый дос­туп. Да­лее мы ука­зыва­ем тип служ­бы — SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS (параметр dwServiceType ).

(параметр ). С помощью парамет­ра dwStartType ука­зыва­ем тип авто­запус­ка. В нашем слу­чае он равен SERVICE_AUTO_START .

ука­зыва­ем тип авто­запус­ка. В нашем слу­чае он равен . В парамет­ре dwErrorControl переда­ется уро­вень кри­тич­ности и дей­ствие в слу­чае ошиб­ки ( SERVICE_ERROR_NORMAL ).

переда­ется уро­вень кри­тич­ности и дей­ствие в слу­чае ошиб­ки ( ). В кон­це ( lpBinaryPathName ) ука­зыва­ем путь к исполня­емо­му фай­лу FakeDosDevice. exe , получа­емый динами­чес­ки с помощью фун­кции QueryFullProcessImageName.

) ука­зыва­ем путь к исполня­емо­му фай­лу , получа­емый динами­чес­ки с помощью фун­кции QueryFullProcessImageName. Ос­тавши­еся парамет­ры уста­новим в NULL .