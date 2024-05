Американская радиорелейная лига (The American Radio Relay League, ARRL) сообщила, что подверглась кибератаке, которая нарушила работу ее IT-систем и онлайн-служб, включая электронную почту и работу Logbook of the World.

ARRL — национальная ассоциация радиолюбителей США, которая представляет интересы радиолюбителей в государственных регулирующих органах, оказывает техническую консультационную помощь, а также содействует организации мероприятий и образовательных программ для энтузиастов по всей стране.

Как сообщили представители ARRL в конце прошлой недели, лига подверглась хакерской атаке, которая нарушила работу ее сети и систем, включая онлайн-сервисы, предоставляемые организацией.

«Мы находимся в процессе реагирования на серьезный инцидент, связанный с доступом к нашей сети и системам, расположенным в штаб-квартире. Пострадали несколько сервисов, например, Logbook of The World и ARRL Learning Center», — гласит пресс-релиз ARRL.

Упомянутый Logbook of The World (LoTW, «Всемирный аппаратный журнал») представляет собой онлайновую базу данных, которая позволяет радиолюбителям предоставлять электронные журналы успешных сеансов связи (QSO) и подтверждений (QSL) между пользователями по всему миру. Подтверждения из LoTW могут использоваться для получения дипломов (например, DXCC, WAS и WPX).

Представители ARRL заверили, что готовы развеять опасения членов организации по поводу безопасности их данных и подтвердили, что организация не хранит информацию о банковских картах и не собирает номера социального страхования.

Тем не менее, база данных ARRL содержит некоторую конфиденциальную информацию, включая имена, адреса и позывные участников. Хотя среди личных данных не перечислены адреса электронной почты, для того чтобы стать членом ARRL почта тоже нужна.