Се­год­ня в рам­ках рас­сле­дова­ния инци­ден­та мы с тобой про­экс­плу­ати­руем уяз­вимость в KeePass, най­ден­ную в 2023 году, а затем пос­мотрим, как исполь­зовать инс­тру­мент ZUI для ана­лиза арте­фак­тов.

Нам пред­сто­ит прой­ти задание Hunter c ресур­са Hack The Box Sherlocks. Его уро­вень слож­ности — «безум­ный». Мы не будем давать готовых отве­тов на воп­росы в задании. Вмес­то это­го сос­редото­чим­ся на про­цес­се рас­сле­дова­ния, что­бы ты мог при желании пов­торить его сам и под­смот­реть в эту статью, если вдруг зай­дешь в тупик.

В опи­сании к инци­ден­ту ска­зано:

Ана­литик SOC получил пре­дуп­режде­ние о воз­можных ата­ках lateral movement и credential stuffing. Пос­ле ана­лиза алерт был под­твержден. У сетево­го сен­сора были проб­лемы с про­изво­дитель­ностью, поэто­му зах­вачен не весь тра­фик.

Для ана­лиза даны:

дамп тра­фика;

ар­хив с арте­фак­тами хос­та, соб­ранный ути­литой KAPE.

В про­цес­се ана­лиза запол­ним кар­точку инци­ден­та и сос­тавим Incident Response Plan (IRP) в IRIS.

Собираем информацию о системе

Для получе­ния информа­ции об име­ни ана­лизи­руемо­го хос­та вос­поль­зуем­ся ути­литой Hayabusa:

. / hayabusa computer- metrics --rules-config .. / config/ -d ~/ C/

Ути­лита про­ана­лизи­рует события жур­налов Windows и пред­ложит нес­коль­ко вари­антов, с час­тотой их упо­мина­ния:

Forela-Wkstn002. forela. local — 97 385 упо­мина­ний;

— 97 385 упо­мина­ний; DESKTOP-H72HB4B — 6861 упо­мина­ние;

— 6861 упо­мина­ние; Forela-Wkstn002 — 6087 упо­мина­ний;

— 6087 упо­мина­ний; FORELA-WKSTN002 — 4 упо­мина­ния.

Мо­жем пред­положить, что имя DESKTOP-H72HB4B было до вво­да машины в домен.

Боль­ше информа­ции мы получим из реес­тра, для это­го вос­поль­зуем­ся ути­литой RegRipper3.0 и пла­гина­ми.

winver

Вет­ка реес­тра:

HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\

Ко­ман­да:

regripper -p winver -r CONFIG

Вы­вод:

ProductName Windows 10 Pro N ReleaseID 2009 BuildLab 19041. vb_ release. 191206- 1406 BuildLabEx 19041. 1. amd64fre. vb_ release. 191206- 1406 CompositionEditionID EnterpriseN RegisteredOrganization RegisteredOwner CyberJungle InstallDate 2023- 03- 07 13: 14: 17Z InstallTime 2023- 03- 07 13: 14: 17Z

networklist

Вет­ка реес­тра:

HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ NetworkList\ Profiles\ ProfileName\

Ко­ман­да:

regripper -p networklist -r CONFIG

Вы­вод:

Network 2 Key LastWrite : 2023- 06- 21 11: 17: 27Z DateLastConnected: 2023- 06- 21 16: 17: 27 DateCreated : 2023- 04- 12 21: 20: 50 DefaultGatewayMac: 00- 50- 56- EE- C1- 2F Type : wired forela. local Key LastWrite : 2023- 06- 21 11: 47: 27Z DateLastConnected: 2023- 06- 21 16: 47: 27 DateCreated : 2023- 03- 08 03: 25: 47 DefaultGatewayMac: 00- 50- 56- EB- C1- 1A Type : wired Network Key LastWrite : 2023- 04- 12 09: 16: 14Z DateLastConnected: 2023- 04- 12 14: 16: 14 DateCreated : 2023- 03- 07 17: 51: 47 DefaultGatewayMac: 00- 50- 56- EB- C1- 1A Type : wired Domain/ IP forela. local

compname

Вет­ка реес­тра:

HKLM\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ ComputerName\

Ко­ман­да:

regripper -p compname -r SYSTEM

Вы­вод:

ComputerName = forela- wkstn002 TCP/ IP Hostname = Forela- Wkstn002

ips

Вет­ка реес­тра:

HKLM\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ Tcpip\ Parameters\ Interfaces

Ко­ман­да:

IPAddress 172. 17. 79. 131

Ре­зуль­таты:

до­мен — forela. local ;

; хост — forela-wkstn002 ;

; IP — 172. 17. 79. 131 .

До­бав­ляем все най­ден­ное в IRIS.

Анализируем файл PCAP

Ана­лиз арте­фак­тов хос­та, безус­ловно, дает огромное количес­тво информа­ции о про­изо­шед­ших событи­ях, но я начал с прос­мотра тра­фика, что­бы понять, какие вза­имо­дей­ствия были с ана­лизи­руемой машиной.

Для ана­лиза PCAP-фай­ла я исполь­зовал ZUI и Wireshark.

info Под­робнее о ZUI читай в статье «ZUI. Ана­лизи­руем тра­фик с помощью нового быс­тро­го инс­тру­мен­та».

Нач­нем с алер­тов сиг­натур опен­сор­сной IDS Suricata.