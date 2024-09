# Создаем задачу с именем hacks

bitsadmin / create hacks

# Добавляем файл для загрузки

bitsadmin / addfile hacks http:/ / example. com/ file. txt C: \ users\ d3f0x0\ Downloads\ test. txt

# А если для копирования, то

bitsadmin / addfile hacks C: \ Users\ qwer\ 1. txt c: \ users\ qwer\ qwer11. qwer1

# Вызываем задачу, используя метод resume

bitsadmin / resume hacks

# Подтверждаем выполнение задачи